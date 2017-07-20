 До конца года в "Охматдете" откроют новый корпус, - Гройсман

Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Нужно, чтобы Министерство здравоохранения закупило необходимую мебель и оборудование, чтобы до конца года мы открыли "Охматдет" (дополнительный корпус, - ред.)", - заявил Гройсман.
Напомним, ранее Гройсман уже заявлял, что новая клиника "Охматдета" должна быть введена в эксплуатацию до конца года. "Завершим строительство до середины лета. Фактически сейчас можно сказать, что строительство завершается, но хотелось бы сдать объект полностью", - отметил Гройсман.
Он также отметил, что введение в эксплуатацию новой клиники "Охматдета" должно осуществиться не позднее декабря 2017 года. "Я надеюсь, что эти 26 тысяч квадратных метров клиники для маленьких пациентов будут сданы в ноябре, максимум декабре", - добавил Гройсман.
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