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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:ОХМАТДЕТ (81) Гройсман (3189)

 До конца года в "Охматдете" откроют новый корпус, - Гройсман

охматдет гройсман

До конца 2017 года в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" откроют новый корпус.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Нужно, чтобы Министерство здравоохранения закупило необходимую мебель и оборудование, чтобы до конца года мы открыли "Охматдет" (дополнительный корпус, - ред.)", - заявил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Гройсман ознакомится с ходом строительства нового корпуса "ОХМАТДЕТа"

Напомним, ранее Гройсман уже заявлял, что новая клиника "Охматдета" должна быть введена в эксплуатацию до конца года. "Завершим строительство до середины лета. Фактически сейчас можно сказать, что строительство завершается, но хотелось бы сдать объект полностью", - отметил Гройсман.

Он также отметил, что введение в эксплуатацию новой клиники "Охматдета" должно осуществиться не позднее декабря 2017 года. "Я надеюсь, что эти 26 тысяч квадратных метров клиники для маленьких пациентов будут сданы в ноябре, максимум декабре", - добавил Гройсман.

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всі за. тільки я за то щоб потім витрачене бабло порахувати
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Це Вовчик Клімов, перший "народний" головний лікар "лікарні ЛНР", колишньої Луганської обласної кліничної лікарні. Я знаю його дуже давно - вчилися в одній школі goo.gl/9uLhX6.На посаді Вовчик прославився публічною обіцянкою експропріювати житло співробітників ЛОКБ, які відмовились працювати на окупанта.Сьогодні Клімов за підтримки мера Кременчука намагається обійняти посаду головного лікаря Кременчуцького пологового будинку: goo.gl/mA5vBa.

https://www.facebook.com/applecrysis/posts/1916736258540183
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Откроют,- замечательно! Первые новорожденные младенцы, кто ждал открытия, уже пойдут в первый класс. Но пусть хоть кому-то повезёт.
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Тролли, ну ка быстренько расскажите нам как это плохо.
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Брехня! Не откроют, денег нет и по срокам не успеют! Кстати, фирма генподрядчик открыта в августе 2016, уставный фонд 500 грн смарт фориат
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца года в "Охматдете" откроют новый корпус, - Гройсман
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