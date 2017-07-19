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Все про:декларация (995) депутат (2995) Львовщина (1551) облсовет (352)

 Прокуратура начала досудебное расследование в отношении недостоверных сведений в декларации депутата Львовского облсовета

декларация

Прокуратура открыла уголовное производство в отношении депутата Львовского облсовета по факту представления заведомо недостоверных сведений в электронной декларации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"По результатам обработки данных сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции установлено, что депутатом Львовского областного совета в 2016 году получен доход в виде заработной платы и доход от продажи (обмена) недвижимого имущества в сумме более 300 тыс. грн. В то же время этот чиновник в декларации за 2016 год сведения в отношении вышеуказанных доходов не отметил", - говорится в сообщении.

Также депутат не отобразил в е-декларации 1/4 доли квартиры, находящейся у него на праве частной собственности, добавили в прокуратуре.

По указанному факту прокуратурой области было начато досудебное расследование по ст. 366-1 УК Украины, которое в настоящее время осуществляется следственным отделом прокуратуры области.

Как напомнили в ведомстве, статьей 366-1 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (400 тыс. грн).
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Это типа значит, что разбираться с е-декларациями депутатов Верховной Зрады и Судей, они уже ЗАКОНЧИЛИ?!
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