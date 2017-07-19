 После деоккупации Донбасса оттуда уедет около 100 тыс. человек, - Грымчак

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает Цензор.НЕТ.
"Думаю, что где-то около 100 тыс. человек уедет из ОРДЛО, часть, скорее всего, уедет в РФ, часть в другое место, это не принципиально. Это в основном люди, которые имеют кровь на руках, и их семьи. Всего там около 3 миллионов население - это не так много".
Кроме того, Гримчак сообщил, что россияне сейчас активно строят укрепрайоны на границе с Украиной.
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Вот только для начала нужно освободить Донбасс. а не делить шкуру неубитого медведя.
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Вот облом случился...
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http://glavcom.ua/news/163195-donbass-ne-kormit-a-obedaet-vsju-ukrainu-infografika.html
http://news.finance.ua/ru/news/-/298337/dotatsionnyj-donbass-dejstvitelno-li-region-kormit-ukrainu
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:D
- Куме, Ви чули, в Іспанії на кориді бик москаля затоптав?
- А з якого дива Ви куме рішили що то був москаль?
- А який ще мудак з червоним прапором на бика стане кидатися?
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Ну хватит вам уже заниматься пиар брехней!!!
Вот как может закончится эта война если у порошенко нет альтернативы минским генитальным соглашениям.
Для вашей воровской шоблы война - это способ мега обогащения.
Пока будет у власти воровская шобла гешефтных торгашей оффшорного барыги - эта война не закончится!!!
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