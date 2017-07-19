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 Политика Украины
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 После деоккупации Донбасса оттуда уедет около 100 тыс. человек, - Грымчак

грымчак

После освобождения Донбасса оттуда уедут около 100 тыс. человек, причастных к терроризму

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что где-то около 100 тыс. человек уедет из ОРДЛО, часть, скорее всего, уедет в РФ, часть в другое место, это не принципиально. Это в основном люди, которые имеют кровь на руках, и их семьи. Всего там около 3 миллионов население - это не так много".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ставит под вопрос особый статус и амнистию": законопроект о реинтеграции Донбасса вызвал негодование в РФ

Кроме того, Гримчак сообщил, что россияне сейчас активно строят укрепрайоны на границе с Украиной.
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Согласна уже сейчас СКИНУТЬСЯ на билет им в одну сторону
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З окупованих територій має виїхати більша частина з 5 млн місцевих мешканців! Близько 3,5-4 млн осіб, які підтримували терористів мають бути депортовані в РФ з позбавленням українського громадянства і конфіскацією всього майна! І це обов'язково буде зроблено, бо кацапи та інші дикунські народності мають покинути територію України!
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Не забывай и про Крым. А то они потом начнут еще на льготы подавать , как СТРАДАЛЬЦЫ под ОККУПАЦИЕЙ
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Вперед пустить ПС и УНА-УНСО, которых боевики зверски мучали и убивали. И козломордые колорады и без билетов будут аж пыль столбом в припрыжку к разейской границе друг драга обгонять
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Там и те небольшие группы патриотов, что остались, разорвут их... Просто не надо мешать, на первых порах дать местным разобраться с террами. Они лучше знают, кто что заслужил
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может быть...только не с этим народом...тогда придется гораздо больше переселять.ввиду непригодности .проще гречу сеять
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это сколько хат отжать можно под предлогом "давай мне хату, беги ,а я никому не скажу!"
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спроси у захера и плотвы.у них бизнеспланы утверждены .кремлядями
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Сначала нужно освободить Донбасс,а не лапшу вешать
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А зачем...Там серая зона, где они довольно удачно бабло рубят. Их всех вполне все устраивает в нынешней ситуации. Но иногда лохторату пламенные речи толкнуть не забывают.
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бостууга - так я закончу свою місль. А затем, после зачистки - устроить супер полигон по испітанию вооружения ВС Украині.
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современная атака должна быть по всем возможным направлениям .и одновременно.а не сначала одно,потом другое
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Надо "помочь" уехать всем, некоторым на кладбище.
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Пускаешь слух что правосеки и биндеры вырезали всю Горловку до ноги и не 100 тыщ а все 2 миллиона как крысы из подожжонного стога будут валить на Рашку.
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Можно и так. Для *братского народа* можно и *Поезд Дружбы* отправить, прямо из Волыни.
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Я вже застарий щоби вправлятися з вогнепальною зброєю. Але якщо знадобиться інженер-електрик для монтажу та експлуатації електричних стільців - звертайтеся, приїду, попрацюю безкоштовно.
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в сентябре 2014 года Кучма сказал : Донбассу трындец.
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Это смотря как деокупация пойдет. если вы не задействуете широкомасштабную амнистию - уедет больше. И поделом, плакать никто не будет. Естественное очищение.
Вот только для начала нужно освободить Донбасс. а не делить шкуру неубитого медведя.
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Если Барыга пойдет на амнистию то он тогда пошляпает впереди всех на Рашку со своим обозом и соевым кардибалетом...
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Там полно карьеров и заброшенных шахт. Этих 100 тыс недочеловеков в тех местах не так сложно потерять навсегда.
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Сралин переселял миллионами советское быдло,тасовал что колоду карт.
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Пусть уезжают, сдохнут в Сирии по приказу Хуйла.
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после 14 июня 1941 года людей из приграничных западных областей загоняли в вагоны и увозили в глубь дохлого СССРа,типа не знали что Гитлер нападёт
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На истАрическую родину нах... Мы не против и выводки свои пусть забирают, мля...
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Наверняка подобное говорили о приднестровье через два-три года после сепарского бунта там . Вместо того что бы страну от террористичекой кацапской заразы освобождать в предсказателей играются .
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Местные помнят ВСЕХ, никто не будет забыт, а кто не успел - тот опоздал.
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да ну? так мало??? А разве не десять миллионов? проверь конспект.
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Ето отлично. Еще миллионов 5 козломордые должны принять. Там Жирик говорил что вроде в Магадане куда хотел выслать украинцев им рабочих рук не хватает?
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были планы переселить в сибирь и дв 12 млн украинцев. Закрыться от Китая...
Вот облом случился...
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До сих пор с верой живёте, что Донбасс кормит Украину? Да, валютные поступления в страну были, но вот дотаций в тот регион уходило из бюджета больше, чем выручка от той валюты.
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Напомним, по данным Инвестгазеты, за первое полугодие 2013-го Донецкая область получила из госбюджета на 9,2 млрд грн ассигнований, дотаций и субвенций больше, чем в него вернула. Больше платежей из бюджета получил только Киев - более 11 млрд. В то же время Львовская область за полгода перечислила в госбюджет на 356 млн. грн. больше, чем из него получила.



http://glavcom.ua/news/163195-donbass-ne-kormit-a-obedaet-vsju-ukrainu-infografika.html

http://news.finance.ua/ru/news/-/298337/dotatsionnyj-donbass-dejstvitelno-li-region-kormit-ukrainu
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Уедут, ну и пёрышко им в донышко! Эти людишки никогда не были украинцами. Лично мне их не жаль, хотя чётко осознаю, что и некоторые мои ближайшие родственники уползут на роССию из Макеевки. Четыре года назад за подобные предположения могли бы назвать друг друга чокнутым...
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Как ни странно я тоже оцениваю количество тех кто сам свалит с Донбасса "по делу" где то в районе 100 000 человек. +- 5 тысяч. Не больше. А вернется туда не меньше миллиона! И "вжарят" вату за все лишения и беженские страдания так, что "мама не горюй". Донбасс ждет "новый передел" и те люмпенизированые полудурки которые смародерствовали "под шумок", тихо будут придушены и сброшены в затопленные шахты. И искать их никто не будет.
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И где же теперь этот миллион который возвращаться собирается и "вжарить" жаждет ? Чего сейчас не освобождает ? Да и все эти разговоры об освобождении выглядят как сказки при вечно живом минском договорняке .
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Там же где и ВСУ - на нашей территории. Одни ждут приказа, другие "гудка". У одних в руках оружие, а у других "удостоверение беженца" и пособие. Попробуй удостоверением перестрелять или хотя бы испугать оккупантов. Никто не удивляется когда 200 000 вооруженных ментов контролируют порядок в 40 миллионной стране безоружных. Почему же Вас возмущает нежелание безоружных переть на стволы?
:D

- Куме, Ви чули, в Іспанії на кориді бик москаля затоптав?
- А з якого дива Ви куме рішили що то був москаль?
- А який ще мудак з червоним прапором на бика стане кидатися?
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Как это просто уедут на раисю ? В отношении их и членов их семей надо проводить карательные акции.За преступления надо наказывать!
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Вы еще предложите децимацию проводить! За преступления нужно наказывать преступников. За соучастие тоже есть статья. И вообще "Уголовный Кодекс" нужно чтить.
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покинуть вони долбас чи повиздихають вже не суттєво, хоч усі млять
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Тут цыфры принцыпиально вожны. 3 ляма населения на опупированой територии (на даный момент) это соответствует действительности?
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Не знаю насколько этим цыфрам можно доверять но только Рфики состоянием ещё на 2015г заявляли что приняли на грудь более милиона "безенцев" с Украины. Мин.соц.политики Украины в свою очередь заявило о 1,5млн внутренних переселенцев, большинство из которых тож с Донбаса. Сколько тогда там осталось?
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Після деокупації Донбасу має бути репатріація козломордого сдада на істарічєскаю родіну, тимпаче госдура закон про спрощений механізм отримання гражданства стєрхдєржави вже приняла
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Если бы нолик добавить - шикарно было бы..... всей страной на билеты скинулись бы....
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зразу думав тука сказало а ти диви ще підрахуйко знайшлося.Ті 2000000 шо зара переселенці дуже гарно памятають тіх хто допоміг ім стати переселенцями.Іті шо їх іигнали навряд чи будуть чекати коли вернуться Українці так шо 2000000-4000000 накивають пятами
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После деоккупации Донбасса оттуда уедет около 100 тыс. человек, - Грымчак
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Ну хватит вам уже заниматься пиар брехней!!!

Вот как может закончится эта война если у порошенко нет альтернативы минским генитальным соглашениям.

Для вашей воровской шоблы война - это способ мега обогащения.

Пока будет у власти воровская шобла гешефтных торгашей оффшорного барыги - эта война не закончится!!!



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Это давно известно! Нужны только территории!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле деоккупации Донбасса оттуда уедет около 100 тыс. человек, - Грымчак
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