 В ЕС ожидают, что Россия дистанцируется от заявлений боевиков о создании "Малороссии"

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, распространенном в среду в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Последние "заявления" и провокационная риторика так называемых лидеров отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые в настоящее время не находится под контролем правительства, противоречат целям Минских договоренностей. Европейский Союз ожидает, что Россия недвусмысленно дистанцируется от таких "заявлений" или действий, которые нарушают дух переговоров, в которых она участвует, и нарастит свои усилия, чтобы положить конец этому конфликту", - говорится в заявлении.
В ЕС подчеркнули, что это "последнее печальное развитие является частью тревожной тенденции, которая включает в себя "административные меры", такие, как экспроприация компаний, заявления о "государственной границе" или введение других валют, кроме украинской гривни, в Донецке или Луганске".
"Европейский Союз полностью поддерживает продолжающиеся дипломатические усилия, направленные на полное выполнение Минских договоренностей как основы для стабильного политического решения конфликта на востоке Украины, уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили в ЕС.
Напоминаем, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины. В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не принимали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором заявил Захарченко.
Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия".
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Пусть он теперь потопит Россию!
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3 год. ·
Від самого початку протестів по особам, які гастролювали в Криму та громадянам України, що так чи інакше підтримують в цій війні РФ, я розумів всі ризики та тактичні і стратегічні моменти цих заходів.
І якщо навіть тактично можна програти, коли хтось із вказаних все-таки виступить, то стратегічно ситуація зовсім інша та вже даж свої плоди.
Що я маю на увазі?
Протести і прецеденти скасування ряду виступів (а я вже можу нарахувати навскидку 7 за останні 2 місяці: Мот, Баста в Одесі, Дорн, Гришаєва, Каспійський груз, dj Smash, Лобода) зробили одну річ - підняли суспільний резонанс та цим змусили держапарат реагувати на нові виклики, на запити, що створює активна частина громадськості.На конкретних прикладах - все частіше до нас не можуть заїхати іноземці, що відвідували окуповані території, хоча раніше це було виключенням із правила. Громадяни ж України, як наприклад, Лобода чи Ані Лорак, максимально йдуть від українського ринку самостійно, поступово загрузаючи в росіянстві, даючи концерти на їх птахофабриках та для путінських олігархів.
І це добре. Нехай йдуть від нас подалі.
Плюс в додаток до цього у ВР зареєстровано новий законопроект по цій темі. Плюс - увага ЗМІ і збільшення уваги до цього з боку всіх без виключень.Мене за це багато критикували, поливали брудом і навіть звинувачували у всіх смертних гріхах. Частина ж "патрітоів" волала що це все - маячня, Стерненко піариться і подібні нісенітниці. Вата ж взагалі кипіла від цього та сипала прокльони.АлеПоки вони говорять, цілеспрямована робота в цьому напрямку дає свої плоди. А результат завжди набагато красномовніше за будь-які слова.Дякую всім, хто ці ініціативи підтримав, допомагав і допомагатиме у майбутньому. Хто своєю присутністю на акціях, хто навіть коментарем на Фб.Ми не здамось і доведемо розпочате до кінця. Аж поки держава самостійно не почне виконувати цю роботу і необхідність суспільного втручання відпаде.Головне - не зупинятись. Хто б що не казав. Глобальної поставленої мети ми однозначно досягнемо.
Я переконаний.
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чи хочут торгувати з нею?!
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