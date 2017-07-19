 В ЕС ожидают, что РФ дистанцируется от заявлений террористов о "Малороссии"

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, распространенном в среду в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Последние "заявления" и провокационная риторика так называемых лидеров отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые в настоящее время не находится под контролем правительства, противоречат целям Минских договоренностей. Европейский Союз ожидает, что Россия недвусмысленно дистанцируется от таких "заявлений" или действий, которые нарушают дух переговоров, в которых она участвует, и нарастит свои усилия, чтобы положить конец этому конфликту", - говорится в заявлении.
В ЕС подчеркнули, что это "последнее печальное развитие является частью тревожной тенденции, которая включает в себя "административные меры", такие, как экспроприация компаний, заявления о "государственной границе" или введение других валют, кроме украинской гривни, в Донецке или Луганске".
"Европейский Союз полностью поддерживает продолжающиеся дипломатические усилия, направленные на полное выполнение Минских договоренностей как основы для стабильного политического решения конфликта на востоке Украины, уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили в ЕС.
Напоминаем, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины. В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не принимали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором заявил Захарченко.
Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия".
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Пусть он теперь потопит Россию!
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10:04, 19 июля 2017Россия увеличила инвестиции в гособлигации США до 109 миллиардов долларов
Россия увеличила инвестиции в казначейские облигации США до максимума с октября 2014 года. В мае 2017-го они выросли на 3,8 миллиарда долларов, до 108,7 миллиарда долларов. Об этом сообщается в материалах американского Минфина.
Рост российских вложений наблюдается пятый месяц подряд. При этом заметное увеличение началось в марте - до 99,8 миллиарда долларов, и в апреле - до 104,9 миллиарда долларов.
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Симферополь предложено сделать судоходным
Активист общественного движения «Активный Симферополь» Таврид Музафаров предложил пустить корабли по реке Салгир в Симферополе.
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3 год. ·
Від самого початку протестів по особам, які гастролювали в Криму та громадянам України, що так чи інакше підтримують в цій війні РФ, я розумів всі ризики та тактичні і стратегічні моменти цих заходів.
І якщо навіть тактично можна програти, коли хтось із вказаних все-таки виступить, то стратегічно ситуація зовсім інша та вже даж свої плоди.
Що я маю на увазі?
Протести і прецеденти скасування ряду виступів (а я вже можу нарахувати навскидку 7 за останні 2 місяці: Мот, Баста в Одесі, Дорн, Гришаєва, Каспійський груз, dj Smash, Лобода) зробили одну річ - підняли суспільний резонанс та цим змусили держапарат реагувати на нові виклики, на запити, що створює активна частина громадськості.На конкретних прикладах - все частіше до нас не можуть заїхати іноземці, що відвідували окуповані території, хоча раніше це було виключенням із правила. Громадяни ж України, як наприклад, Лобода чи Ані Лорак, максимально йдуть від українського ринку самостійно, поступово загрузаючи в росіянстві, даючи концерти на їх птахофабриках та для путінських олігархів.
І це добре. Нехай йдуть від нас подалі.
Плюс в додаток до цього у ВР зареєстровано новий законопроект по цій темі. Плюс - увага ЗМІ і збільшення уваги до цього з боку всіх без виключень.Мене за це багато критикували, поливали брудом і навіть звинувачували у всіх смертних гріхах. Частина ж "патрітоів" волала що це все - маячня, Стерненко піариться і подібні нісенітниці. Вата ж взагалі кипіла від цього та сипала прокльони.АлеПоки вони говорять, цілеспрямована робота в цьому напрямку дає свої плоди. А результат завжди набагато красномовніше за будь-які слова.Дякую всім, хто ці ініціативи підтримав, допомагав і допомагатиме у майбутньому. Хто своєю присутністю на акціях, хто навіть коментарем на Фб.Ми не здамось і доведемо розпочате до кінця. Аж поки держава самостійно не почне виконувати цю роботу і необхідність суспільного втручання відпаде.Головне - не зупинятись. Хто б що не казав. Глобальної поставленої мети ми однозначно досягнемо.
Я переконаний.
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чи хочут торгувати з нею?!
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«Офіційно світом визнана анексія Криму - це захоплення і приєднання, і ні слова про Донбас. Тобто, присутності російських військ на Донбасі, за заявою Туки, який є офіційною особою, підтверджень немає, доказів немає, Гаага не визнала», - наголошує він.
Мураєв вважає, що на сході України відбувається «громадянський конфлікт»:
«На сході, я вважаю, йде громадянський конфлікт. Тому, що 50 тисяч з одного боку воюють українців, і 50 тисяч - з іншого. Про це говорив Юрій Тандіт. Я впевнений, що Росія допомагає стороні так званих «ДНР» і «ЛНР» грошима, технікою, інструкторами. Так само, як допомагали США ЗСУ і Нацгвардії. Це типовий громадянський конфлікт. А важке озброєння вони знайшли на складах і підібрали залишене після Дебальцевського і Іловайського котла».
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территорий, которые согласились поддерживать агрессора, развязавшего войну
против суверенного государства, - стратегическая линия борьбы за становление
реальной независимости страны...
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"худой мир", который якобы лучше "доброй ссоры", за который
ратуют путинско-порошенковские холуи, ведет либо к рабству, либо к гибели тех,
кто на такой "мир" соглашается...
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читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/125140_1500443219
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_Европа, вы непуганые долбойобы.
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Терпимость к людоедам - тяжкое преступление!
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https://www.youtube.com/watch?v=rWHwyygcdnc
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https://www.youtube.com/watch?v=8gOGVyURtJA
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Якщо добре придивитися - він усюди.
Основна ознака малоросійства - байдужість, неосвіченість, ну і російська мова. Мільйони байдужих, погано освічених гібридизованих українців, яких і українцями назвати складно, бо ні те ні се "а какая разніца, на каком язикє разговарівать", "да, я рускагаварящій адєсіт, і шо?", "а пасматрітє, как в Швейцарії і Канадє", "а чєго ето ущємляются мои законниє права?" - все це реальний електорат майбутнього Захарченка, що легко може матеріалізуватися в образі якогось Рабіновіча, Мураєва чи Бойко. Ба, навіть мова не тільки про люмпен. А ще й про новоспечену так звану "українську буржуазію " і чиновництво будь-яких рангів. Хоча і ці категорії населення важко назвати "українськими". Бо саме українська буржуазія у нас майже відсутня як факт. А 90 відсотків чиновників середньої і вищої ланок орієнтовані на радянсько-російську культурну матрицю із широким спектром проявів, починаючи від цитування фільмів Гайдая і "про Штірліца", і закінчуючи не вщухаючим захопленням російським шансоном і гуртом "Гриби". Можете скільки завгодно сміятися над заявою Захарченка, як у 1919-му році сміялася місцева "еліта" у ситому Києві над голодною і озвірілою армією червоних упирів, що валила зі сходу. Але упирі не знають слів "цивілізація", "культура", "правила та етикет". Тому, гаспада-малороси і "рускоговорящєє насєлєніє", вони прийдуть по ваші квартири, по ваші ресторани і заводи, по ваші бутіки, і бензоколонки. Прийдуть до Харкова, Одеси, Запоріжжя, Херсона і Миколаєва, як прийшли колись за тими, хто кричав "русскій мір, пріді!". http://viche.net.ua/index.php/blohy-2/item/ant%D1%96n-muharskij-2
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Согласно российским историкам россии как таковой не было в том понимании которое сейчас бытует в умах россиян. В 18 веке на этой территории было несколько государств - малая тартария, большая тартария, сама россия со столицей в С. Петербурге (сравнительно небольшая территория) и т.д. А восстание Емельяна Пугачева было не восстание, а война с целью завоевания суверенного государства Романовыми.
Ссылки на док. фильм https://www.youtube.com/watch?v=lCTeSEBq7jg
российские сайты http://nasch-mir.ru/emelyan-pugachev/
В общем надо помочь великой Тартарии вновь обрести независимость, созвать референдум и послать захватчиков куда подальше.
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Москва и от агрессии против Украины дистанцируется, продолжая агрессию.
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Тільки б сенс був! А то суцільний фарс
Сором.
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Боевики озвучили планы кремлёвских кукловодов. Европейцам дураками пора бы уже перестать прикидываться , кремлёвским гномом надо уже по конкретнее что-то решать .
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На словах - можливо. А от насправді, це вже - питання....
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