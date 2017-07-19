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 В ЕС ожидают, что РФ дистанцируется от заявлений террористов о "Малороссии"

ес

В Европейском Союзе ожидают, что Россия дистанцируется от заявлений сепаратистов о создании "Малороссии" и заявляют, что эта провокационная риторика противоречит Минским договоренностям.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, распространенном в среду в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Последние "заявления" и провокационная риторика так называемых лидеров отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые в настоящее время не находится под контролем правительства, противоречат целям Минских договоренностей. Европейский Союз ожидает, что Россия недвусмысленно дистанцируется от таких "заявлений" или действий, которые нарушают дух переговоров, в которых она участвует, и нарастит свои усилия, чтобы положить конец этому конфликту", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность, - куратор террористов от РФ Сурков

В ЕС подчеркнули, что это "последнее печальное развитие является частью тревожной тенденции, которая включает в себя "административные меры", такие, как экспроприация компаний, заявления о "государственной границе" или введение других валют, кроме украинской гривни, в Донецке или Луганске".

"Европейский Союз полностью поддерживает продолжающиеся дипломатические усилия, направленные на полное выполнение Минских договоренностей как основы для стабильного политического решения конфликта на востоке Украины, уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили в ЕС.

Также читайте: Песков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу

Напоминаем, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины. В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не принимали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором заявил Захарченко.

Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия".

Читайте: Инициатива Захарченко о "Малороссии" не вписывается в минский процесс, - Грызлов
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Донбасс все эти годы топил Украину!
Пусть он теперь потопит Россию!
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Ничего, утретесь и в этот раз. Вам не привыкать. Лишь бы хуйло с ядерной кнопкой не раздражать. Перевелись политики мирового уровня.
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)) Пуйло з кацапами ввели санкції проти США.

10:04, 19 июля 2017Россия увеличила инвестиции в гособлигации США до 109 миллиардов долларов

Россия увеличила инвестиции в казначейские облигации США до максимума с октября 2014 года. В мае 2017-го они выросли на 3,8 миллиарда долларов, до 108,7 миллиарда долларов. Об этом сообщается в материалах американского Минфина.
Рост российских вложений наблюдается пятый месяц подряд. При этом заметное увеличение началось в марте - до 99,8 миллиарда долларов, и в апреле - до 104,9 миллиарда долларов.
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"ТЕЧЕТ ВОДА САЛГИР-РЕКИ, КУДА ВЕЛЯТ БОЛЬШЕВИКИ" :D
Симферополь предложено сделать судоходным

Активист общественного движения «Активный Симферополь» Таврид Музафаров предложил пустить корабли по реке Салгир в Симферополе.
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Сергій Стерненко

3 год. ·
Від самого початку протестів по особам, які гастролювали в Криму та громадянам України, що так чи інакше підтримують в цій війні РФ, я розумів всі ризики та тактичні і стратегічні моменти цих заходів.
І якщо навіть тактично можна програти, коли хтось із вказаних все-таки виступить, то стратегічно ситуація зовсім інша та вже даж свої плоди.
Що я маю на увазі?
Протести і прецеденти скасування ряду виступів (а я вже можу нарахувати навскидку 7 за останні 2 місяці: Мот, Баста в Одесі, Дорн, Гришаєва, Каспійський груз, dj Smash, Лобода) зробили одну річ - підняли суспільний резонанс та цим змусили держапарат реагувати на нові виклики, на запити, що створює активна частина громадськості.На конкретних прикладах - все частіше до нас не можуть заїхати іноземці, що відвідували окуповані території, хоча раніше це було виключенням із правила. Громадяни ж України, як наприклад, Лобода чи Ані Лорак, максимально йдуть від українського ринку самостійно, поступово загрузаючи в росіянстві, даючи концерти на їх птахофабриках та для путінських олігархів.
І це добре. Нехай йдуть від нас подалі.
Плюс в додаток до цього у ВР зареєстровано новий законопроект по цій темі. Плюс - увага ЗМІ і збільшення уваги до цього з боку всіх без виключень.Мене за це багато критикували, поливали брудом і навіть звинувачували у всіх смертних гріхах. Частина ж "патрітоів" волала що це все - маячня, Стерненко піариться і подібні нісенітниці. Вата ж взагалі кипіла від цього та сипала прокльони.АлеПоки вони говорять, цілеспрямована робота в цьому напрямку дає свої плоди. А результат завжди набагато красномовніше за будь-які слова.Дякую всім, хто ці ініціативи підтримав, допомагав і допомагатиме у майбутньому. Хто своєю присутністю на акціях, хто навіть коментарем на Фб.Ми не здамось і доведемо розпочате до кінця. Аж поки держава самостійно не почне виконувати цю роботу і необхідність суспільного втручання відпаде.Головне - не зупинятись. Хто б що не казав. Глобальної поставленої мети ми однозначно досягнемо.
Я переконаний.В ЕС ожидают, что Россия дистанцируется от заявлений боевиков о создании "Малороссии" - Цензор.НЕТ 2563
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тю, а шо вон кацапію так люблять?!
чи хочут торгувати з нею?!
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Так "торговые партнеры", жыж! Бизнес бабки теряет.
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Это как можно дистанцироваться от самих себя? ЕС вы что курите?
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Позафракційний парламентар-подхуйловник Євген Мураєв вважає, що на Донбасі триває не російська агресія, а «громадянський конфлікт».
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Про це він сказав в ефірі каналу Zik.
«Офіційно світом визнана анексія Криму - це захоплення і приєднання, і ні слова про Донбас. Тобто, присутності російських військ на Донбасі, за заявою Туки, який є офіційною особою, підтверджень немає, доказів немає, Гаага не визнала», - наголошує він.
Мураєв вважає, що на сході України відбувається «громадянський конфлікт»:
«На сході, я вважаю, йде громадянський конфлікт. Тому, що 50 тисяч з одного боку воюють українців, і 50 тисяч - з іншого. Про це говорив Юрій Тандіт. Я впевнений, що Росія допомагає стороні так званих «ДНР» і «ЛНР» грошима, технікою, інструкторами. Так само, як допомагали США ЗСУ і Нацгвардії. Це типовий громадянський конфлікт. А важке озброєння вони знайшли на складах і підібрали залишене після Дебальцевського і Іловайського котла».
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типовий громалянський конфлікт... а що саме ви хотіли почути від типового лицимірного поца?
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Мураєв дебил и путлеровская шестёрка ! Гнать нужно такую мразь из Украины !
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и начинать надо с Банковой- там этого "добра" тоже хватает
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А не пох. как террористы себя называют? Они уже трупы или по крайней мере скоро должны быть трупами. И слишком много чести так взбудораживать мир от заявления етих полудурков.
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Це,не співпадає з очікуваннями макронів й меркелих
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Экономическая и энергетическая блокада
территорий, которые согласились поддерживать агрессора, развязавшего войну
против суверенного государства, - стратегическая линия борьбы за становление
реальной независимости страны...
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Рашці на ці заяви так пофіг, шо аж неудобно. Нагадує ситуацію, коли назрівє конфлікт з пяним бидлом, і ти думаєш «зразу йому дати в рило, чи спробувати щось пояснити», і як людина культурна намагаєшся вирішити конфлікт словами, але воно починає думати що ти його боїшся і бикує ще більше, в кінцевому результаті все одно доводиться давати в рило.
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Так называемый
"худой мир", который якобы лучше "доброй ссоры", за который
ратуют путинско-порошенковские холуи, ведет либо к рабству, либо к гибели тех,
кто на такой "мир" соглашается...
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Як, це ж кацапська Мрія ? Як,же, тоді, кацапам існувати ?
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Пытал бойцов АТО и отжимал квартиры медиков: первый "народный врач" "ЛНР" Климов возглавит роддом Кременчуга - общественность шокирована

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/125140_1500443219

В ЕС ожидают, что Россия дистанцируется от заявлений боевиков о создании "Малороссии" - Цензор.НЕТ 56
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_Да как два пальца! Бес_путин легко дистанцируется даже от своих ихтамнетов с танками, гаубицами и градами, не говоря уже про петрушек, чьими языками он говорит.
_Европа, вы непуганые долбойобы.
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Дистанцируются... и что дальше?... Отменим санкции?
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Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров.
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Россия заняла 40 место из 43 возможных в Глобальном пенсионном индексе - 2017 (подготовлен финансовой корпорацией Natixis), который показывает, насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране. За год место России не изменилось. В 2017-м на трех последних строчках расположились Бразилия, Греция и Индия
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Над РФ оказалась Турция. Таким образом, топ-5 худших для пенсионеров государств выглядят следующим образом: Турция, Россия, Бразилия, Греция и Индия.При этом лидерами стали Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. Германия заняла седьмую строчку, США - 17-ю, Франция - 19-ю
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При расчете используются четыре ключевых фактора, оказывающих влияние на итоговую оценку: уровень здравоохранения, размер пенсий, качество жизни, материальное благополучие. Каждый из них измеряется в диапазоне от 0 до 100 процентов. Оценки России: 36 процентов, 41 процент, 58 процентов и 47 процентов соответственно. Итоговый уровень - 45 процентов. Норвегия получила 86 процентов
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_Кто утром проявляет терпимость к людоедам, тот оказывается в их меню на ужин. Так думаю.
Терпимость к людоедам - тяжкое преступление!
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_Я бы сказал скорей т.н. политкорректность. Которая представляет собой стремление называть вещи как угодно, но только не своими именами. Т.е. по сути искусство лжи. И это стремление избегать называть вещи по имени порождает массу серьезнейших проблем в итоге.
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Ніксону Хуйло не "допомагав". Трамп, або й ще хтось з його найближчого кола будуть сидіти за гратами.
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крысы кремля в своём болоте не могут разобраться,а лезут со своей вонючей педагогикой, лезут к другим учить уму разуму,быдло пля...
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То что "ожидают" чего-то от кацапии - конечно хорошо, но звучит как разновидность очередной "обеспокоинности/озабоченности"🙁
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В связи со скандальными материалами о нардепе константиновском , прочла какието интервью какого о Ройтмана . Так он сказал, что когда Кучма стал президентом , к нему явились донецкие и заявили, что президент должен им платить за крышу ( от 30- 50 процентов) . Отчего Кучма просто офигел. А потом попросил кобздона разрулить ситуацию. Тепрь ясно почему Донбасс был отдан донецким и никто их там не трогал.
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Захарченко объявил, что вместо Новососии будет Малососия!
https://www.youtube.com/watch?v=8gOGVyURtJA
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Зацраченко выпленул несколько перлов. Про Украину повторяться не буду. Перл ,,Присоеденить к малакосией Беларусь и роисясию". После тех слов ,,Присоеденить к малкосией, а не что-то присоединить к роисясии" МИД хулястана получил шок не по -детски.
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Да, я тоже заметила, но решила что у меня с русским не очень хорошо...
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Есть ОРДЛОсоссия и Великая Хуйлососия. Это все что нужно знать о всяких россий
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Привид "Малоросії" блукає Україною...
Якщо добре придивитися - він усюди.
Основна ознака малоросійства - байдужість, неосвіченість, ну і російська мова. Мільйони байдужих, погано освічених гібридизованих українців, яких і українцями назвати складно, бо ні те ні се "а какая разніца, на каком язикє разговарівать", "да, я рускагаварящій адєсіт, і шо?", "а пасматрітє, как в Швейцарії і Канадє", "а чєго ето ущємляются мои законниє права?" - все це реальний електорат майбутнього Захарченка, що легко може матеріалізуватися в образі якогось Рабіновіча, Мураєва чи Бойко. Ба, навіть мова не тільки про люмпен. А ще й про новоспечену так звану "українську буржуазію " і чиновництво будь-яких рангів. Хоча і ці категорії населення важко назвати "українськими". Бо саме українська буржуазія у нас майже відсутня як факт. А 90 відсотків чиновників середньої і вищої ланок орієнтовані на радянсько-російську культурну матрицю із широким спектром проявів, починаючи від цитування фільмів Гайдая і "про Штірліца", і закінчуючи не вщухаючим захопленням російським шансоном і гуртом "Гриби". Можете скільки завгодно сміятися над заявою Захарченка, як у 1919-му році сміялася місцева "еліта" у ситому Києві над голодною і озвірілою армією червоних упирів, що валила зі сходу. Але упирі не знають слів "цивілізація", "культура", "правила та етикет". Тому, гаспада-малороси і "рускоговорящєє насєлєніє", вони прийдуть по ваші квартири, по ваші ресторани і заводи, по ваші бутіки, і бензоколонки. Прийдуть до Харкова, Одеси, Запоріжжя, Херсона і Миколаєва, як прийшли колись за тими, хто кричав "русскій мір, пріді!". http://viche.net.ua/index.php/blohy-2/item/ant%D1%96n-muharskij-2
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_Мабуть усе ж таки "відсутня як така", а не "факт". А "відсутня як явище" - що, безперечно, і мав на увазі автор - це калька з російскої.
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Оккупанты в Ялте установят памятник туристу. Вате понравился прототип памятника в виде жирного кота (россиянин?), которому крысы (крымчане?) тянут чемодан. https://twitter.com/CrimeaUA1/status/887001427029233664
В ЕС ожидают, что Россия дистанцируется от заявлений боевиков о создании "Малороссии" - Цензор.НЕТ 7920
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новороссия...малороссия... есть еще свобода маневра - НЕДОроссия... ХАМороссия... БЫДЛОроссия и уж совсем сакральные - ХУЕСОССИЯ.
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Малороссия прекрасна тем, что туда можно "депортировать" малоросов и мышебратьев, после тюремного срока, соответствующего лишения гражданства Украины и конфискации имущества. Я бы начал с Ахметова, Бойко, Мураева...
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Дурдом -веселка)) Из школьного курса математики все помнят, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, таким образом как ни назови новороссия, малороссия или еще хрен знает как, ничего хорошего из этого как не было так и не будет. Что доказала российская империя.
Согласно российским историкам россии как таковой не было в том понимании которое сейчас бытует в умах россиян. В 18 веке на этой территории было несколько государств - малая тартария, большая тартария, сама россия со столицей в С. Петербурге (сравнительно небольшая территория) и т.д. А восстание Емельяна Пугачева было не восстание, а война с целью завоевания суверенного государства Романовыми.
Ссылки на док. фильм https://www.youtube.com/watch?v=lCTeSEBq7jg
российские сайты http://nasch-mir.ru/emelyan-pugachev/
В общем надо помочь великой Тартарии вновь обрести независимость, созвать референдум и послать захватчиков куда подальше.
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ЕС все в наивность играет, в дурачка.

Москва и от агрессии против Украины дистанцируется, продолжая агрессию.
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Ну да,хуйло с сурковым как раз таки и откажутся от собственной идеи новой. Может хватит придуриваться,вечно озабоченые и обеспокоеные?
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Ну нехай))
Тільки б сенс був! А то суцільний фарс
Сором.
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Шахтерам РАБссии Путлер задолжал 300 млн. зарплаты.Гуковугольцы обьявили Голодовку. Скрепы трещат
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А как они сами от себя дистанцируются ?
Боевики озвучили планы кремлёвских кукловодов. Европейцам дураками пора бы уже перестать прикидываться , кремлёвским гномом надо уже по конкретнее что-то решать .
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Ню-ню........... "дистанцірується" вона........... :D
На словах - можливо. А от насправді, це вже - питання....
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ЕС в очередной раз "включили дурака" в отношении РФ, мягко и настойчиво продвигая идею о самостоятельной деятельности лугандонов и о "гражданском конфликте" в Украине. Еще пару лет в этом направлении и будет вполне логично, если "европейские ценности" примут в свое лоно перлы "русского мира". Может быть и неспроста в ЕС нарастают протестные настроения среди коренного населения в отношении зажравшегося и прогнившего руководства, готового за немалые выгоды прикрыть мерзкие поступки любого подонка и которые нам подают под соусом провокаций московитов в ЕС?
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Ну выползет пиПиськов,ну скажет - мы дистанцируемся,...ну и что из того
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Чтобы х-йлу и дальше править нужны очередные победы.....а где их взять? Для этого придумали Малороссию, бесконечные мантры о дружбе и про "адиннарот" из уст различных "деятелей"...и сюжет- типа снято в цеху завода- "давайте торговать с рассией !!! сюжет на раша-ТВ о том, что украинские туристы ломанулись в Крым, мол дружить хотят опять и наплевать, что Крым оккупирован!!! Создание Савченко платформы им.Савченко--------ВСЕ МАССИРОВАННАЯ И ПРОДУМАННАЯ КРЕМЛЕМ ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА ИНФОРМАЦИОННОГО ГОВНА !!!
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Американцы высказались по поводу Малороссии, а пани Меркель ...молчит...Европа просит рашу дистанцироваться...
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Коли влада немаючи власної стратегії ,замість того що б диктувати свої умови ,вони за допомогою таких переговорників як Кучма і Медвечук ведуть країну до капітуляції ,а різні покиидьки захарченки та їм подібні ,повині бути знищені .
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Новости "Укррудпрома" - "Однако имея соседа-варвара, ни на минуту нельзя забывать, что варвары не признают принятых норм человеческого поведения.". Наконец-то всё названо своими именами. Но что это даст ?. Дистанцироваться могли бы только нормальные люди. Где они там в рашке-то нормальные?
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Все делается,что бы расшатать Украину внутри.Главное должна сказать Украина.Хрен кацапам,а не Украину.Всех кацапов,проживающих в Украине,уничтожать без капли сожаления.Одно слово против Украины,должно означать лишение гражданства.Не нравиться Украина,нефиг здесь жить.
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ЕС ставить виставу для того щоб зберегти лице і всі розуміють що це лише порожні балачки.
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Вообще-то не понятно, почему бульканье из этой лужи подняло везде такую волну? Ну сегодня они объявили Малороссию, завтра объявят Малошвецию или Великоавстралию... И что, каждый раз это должно идти в строчках главных новостей?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ ЕС ожидают, что РФ дистанцируется от заявлений террористов о "Малороссии"
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