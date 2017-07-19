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Все про:журналистика (2479) Москва (2953) нападение (1669)

 Оппозиционная российская журналистка Латынина заявила о нападении на ее дом

латынина

В Подмосковье дом журналистки "Новой газеты" и "Эха Москвы" Юлии Латыниной обрызгали едким газом неизвестного состава.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила РБК.

По ее словам, инцидент произошел минувшей ночью, с 18 на 19 июля. "Самое интересное - чем это было опрыснуто. Это была гадость, которая исключительно воняет, но больше никакого зла не делает. Запах, как у скунса", - сказала Латынина.

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Латынина отметила, что в полицию обращаться не стала, но за нее обратился главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. "Я не буду обращаться, но Муратов обратился, и вот она [полиция] приехала сейчас", - добавила Латынина.

Это не первое нападение на журналистку "Новой газеты". Так, в августе 2016 года сообщалось, что на Латынину напали в центре Москвы напротив гостиницы "Украина". Как сообщало "Эхо Москвы" со ссылкой на слова журналистки, нападавших было двое и они облили ее фекалиями. По ее словам, один из нападавших был в мотоциклетном шлеме и его нельзя было опознать, а другой ждал на мотоцикле.

Латынина рассказала, что погналась за напавшим, но он сел на мотоцикл своего сообщника и скрылся. Латынина отметила, что перед нападением за ней следили и нападавшие знали, где она паркует машину. По словам журналистки, это было 14-е или 15-е нападение на нее. По факту нападения на Латынину МВД инициировало проверку.

Латынина известна критическими материалами в отношении российских политиков, в частности Рамзане Кадырове.

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питання, а чого в кацапії лишаєшся, ідь в Україну чи на Захід?!
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Там таких великих газпромівських грошенят платити за побрехеньки не будуть.
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предвыборная компания началась! Уже сказали фас!
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Глянувши на фотку спочатку подумав що якась мавпа.))
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Есть такая гадость - метилмеркаптан. Его в микродозах добавляют в бытовой газ для придания запаха, чтобы была заметна утечка и его можно добыть на газораспределительных станциях. А в большой концентрации он воняет дерьмом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОппозиционная российская журналистка Латынина заявила о нападении на ее дом
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