 Оппозиционная российская журналистка Латынина заявила о нападении на ее дом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила РБК.
По ее словам, инцидент произошел минувшей ночью, с 18 на 19 июля. "Самое интересное - чем это было опрыснуто. Это была гадость, которая исключительно воняет, но больше никакого зла не делает. Запах, как у скунса", - сказала Латынина.
Латынина отметила, что в полицию обращаться не стала, но за нее обратился главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. "Я не буду обращаться, но Муратов обратился, и вот она [полиция] приехала сейчас", - добавила Латынина.
Это не первое нападение на журналистку "Новой газеты". Так, в августе 2016 года сообщалось, что на Латынину напали в центре Москвы напротив гостиницы "Украина". Как сообщало "Эхо Москвы" со ссылкой на слова журналистки, нападавших было двое и они облили ее фекалиями. По ее словам, один из нападавших был в мотоциклетном шлеме и его нельзя было опознать, а другой ждал на мотоцикле.
Латынина рассказала, что погналась за напавшим, но он сел на мотоцикл своего сообщника и скрылся. Латынина отметила, что перед нападением за ней следили и нападавшие знали, где она паркует машину. По словам журналистки, это было 14-е или 15-е нападение на нее. По факту нападения на Латынину МВД инициировало проверку.
Латынина известна критическими материалами в отношении российских политиков, в частности Рамзане Кадырове.
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Вера Измайлова @veraizmaylova41 10 ч.10 часов назад
Где-то в России Проходили мимо видим свадьба
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