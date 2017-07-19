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 Жилые кварталы Марьинки снова попали под обстрел боевиков, - украинская сторона СЦКК

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Жилые кварталы Марьинки (Донцкая область) подверглись обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"19-го июля, около 19:30 во время обстрела со стороны НЗФ ОРДО позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь снова попали жилые кварталы населенного пункта. В результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, загорелось приусадебное здание во дворе жилого дома по улице Тельмана. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Марьинки из гранатометов, - украинская сторона СЦКК

В Марьинке работает группа наблюдателей украинской стороны СЦКК. Информация о последствиях обстрела уточняется.

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Прикиньте, это тот Чералкин, чьи телефонные пранки крутят на белорусском "Юмор ФМ"
Дмитрий Чекалкин

8 год · Меня часто спрашивают о причинах моей "русофобии".
Повторяю в сотый раз. Меня до глубины души возмущал и возмущает контраст между картинкой "русского мира" в путинском зомбоящике и тем, что я видел своими глазами, путешествуя по городам и весям России.Американский фотограф побывал недалеко от тех мест, где 100 лет назад в деревне Чекалки родился мой дед Пётр Федосеевич. В свой последний приезд в те края я был поражён "мерзостью запустения и разврата" в окресных деревнях.А от когда-то процветающего посёлка - родины почти всех Чекалкиных на этом свете, остались одни обуглившиеся останки..."Сергей рассказывает, что он сейчас «не на 100% преступник - он больше не хочет в тюрьму, а потому пытается заниматься бизнесом - берет дань с проезжающих грузовиков, а также «крышует» таджиков, которые перевозят наркотики. В свободное от бизнеса время Серёга культурно отдыхает..."

Жилые кварталы Марьинки снова попали под обстрел боевиков, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 5471

Хіти тижня. "Духовні скрепи русского міра" без купюр очима американського фотографаБез табу і цензури. Американський фотограф назвав життя російської глибинки "Похмурим середньовічним співтов
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Этот самый СЦКК - это уже само по себе сюрреализм. Это шизофрения какая-то.
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Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров.
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Россия заняла 40 место из 43 возможных в Глобальном пенсионном индексе - 2017 (подготовлен финансовой корпорацией Natixis), который показывает, насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране. За год место России не изменилось. В 2017-м на трех последних строчках расположились Бразилия, Греция и Индия
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Над РФ оказалась Турция. Таким образом, топ-5 худших для пенсионеров государств выглядят следующим образом: Турция, Россия, Бразилия, Греция и Индия.При этом лидерами стали Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. Германия заняла седьмую строчку, США - 17-ю, Франция - 19-ю.При расчете используются четыре ключевых фактора, оказывающих влияние на итоговую оценку: уровень здравоохранения, размер пенсий, качество жизни, материальное благополучие. Каждый из них измеряется в диапазоне от 0 до 100 процентов. Оценки России: 36 процентов, 41 процент, 58 процентов и 47 процентов соответственно. Итоговый уровень - 45 процентов. Норвегия получила 86 процентов
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Жилые кварталы Марьинки снова попали под обстрел боевиков, - украинская сторона СЦКК
Но СЦКК строго - строго погрозило пальчиком и сказало ай,яй,яй....
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Почему заявления Президента об АДЕКВАТНОМ ответе наших бойцов на массированные обстрелы со стороны роССийских наёмников и пророССийских боевиков остаются лишь ПУСТОЮ БАЛАКАНИНОЮ??? У нас что, такое большое войско, что можно разбрасываться воинами??? Но наши воины- это не рашистское МЯСО!!! Семьи наших Героев не меняют своего родного человека на 30 сребреников!!! Так почему на выстрел из гранатомёта отвечаем зелёным яблоком из рогатки?!! Почему хороним молодёжь, наше будущее???Нет слов, только слёзы... бессилия...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖилые кварталы Марьинки снова попали под обстрел боевиков, - украинская сторона СЦКК
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