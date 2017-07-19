 Жилые кварталы Марьинки снова попали под обстрел боевиков, - украинская сторона СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"19-го июля, около 19:30 во время обстрела со стороны НЗФ ОРДО позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь снова попали жилые кварталы населенного пункта. В результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, загорелось приусадебное здание во дворе жилого дома по улице Тельмана. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.
В Марьинке работает группа наблюдателей украинской стороны СЦКК. Информация о последствиях обстрела уточняется.
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Дмитрий Чекалкин
8 год · Меня часто спрашивают о причинах моей "русофобии".
Повторяю в сотый раз. Меня до глубины души возмущал и возмущает контраст между картинкой "русского мира" в путинском зомбоящике и тем, что я видел своими глазами, путешествуя по городам и весям России.Американский фотограф побывал недалеко от тех мест, где 100 лет назад в деревне Чекалки родился мой дед Пётр Федосеевич. В свой последний приезд в те края я был поражён "мерзостью запустения и разврата" в окресных деревнях.А от когда-то процветающего посёлка - родины почти всех Чекалкиных на этом свете, остались одни обуглившиеся останки..."Сергей рассказывает, что он сейчас «не на 100% преступник - он больше не хочет в тюрьму, а потому пытается заниматься бизнесом - берет дань с проезжающих грузовиков, а также «крышует» таджиков, которые перевозят наркотики. В свободное от бизнеса время Серёга культурно отдыхает..."
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Но СЦКК строго - строго погрозило пальчиком и сказало ай,яй,яй....
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