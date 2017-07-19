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 Политика Украины
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Все про:заложник (1194) переговоры (3403) Минск (1125)

 Луганские террористы сами не владеют информацией о людях, незаконно задержанных боевиками, - Ирина Геращенко

геращенко

Первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко заявила, что луганские боевики сами не владеют информацией о задержанных террористами людях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко подчеркнула: "Когда одна рука "республик" не знает, что делает другая рука и нога "молодых республик". Когда одно не знает, что врет другое.

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Из наших источников мы получили информацию о незаконном аресте журналиста Станислава Асеева. При этом так называемый "представитель ОРДО" во время заседания групп заявил, что не имеет информации об содержании Станислава.

А когда СБУ продемонстрировала координатору ОБСЕ справку "министерства безопасности ЛНР" , чтобы он занял, наконец, жесткую позицию и требовал от ОРДО прекратить лживое представление и предоставить достоверную информации о судьбе журналиста, так называемый представитель ОРДО стал лепетать, что уточнит информацию, но, конечно, если есть такая справка, значит, есть и журналист в тюрьме".

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Также украинские представители В. Лутковская и Ю. Кочанов передали ОБСЕ обращение комитета ВР Украины по вопросам свободы слова с требованием немедленного освобождения журналиста. Хотелось бы, чтобы международные правозащитные и журналистские организации так же заняли более жесткую позицию в отношении журналистов в тюрьмах на оккупированных территориях. Не молчали.

Важно - сегодня в Минске представители ОРДО подтвердили не просто цифры, а содержание ими конкретно 70 человек по фамилиям: 56 в ОРДО и 14 в Орлоя. Но наши представители доказали, что нам известно и место содержания Станислава Асеева, то есть, мы располагаем информацией о 71 незаконно удерживаемого из списка 132 заложников. Мы требуем немедленного освобождения этих 71 украинцев, гражданских и военных и также предоставление информации о судьбе остальных 60, которых пока ОРДЛО не подтверждают" .

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Террористы не владеют информацией про телодвижения боевиков. Ггг. Браво!
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феерично Луганские террористы сами не владеют информацией о людях, незаконно задержанных боевиками
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и вообще экономика в Украине на любых территориях упала из-за войны, если кто не понял до сих пор этого.
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Заголовок написан так, как будто террористы и боевики это разные ублюдки.
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Питаням звільнення наших військополонених має.займатись зовсім інша робоча група і в зовсім іншому форматі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуганские террористы сами не владеют информацией о людях, незаконно задержанных боевиками, - Ирина Геращенко
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