 Луганские террористы сами не владеют информацией о людях, незаконно задержанных боевиками, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко подчеркнула: "Когда одна рука "республик" не знает, что делает другая рука и нога "молодых республик". Когда одно не знает, что врет другое.
Из наших источников мы получили информацию о незаконном аресте журналиста Станислава Асеева. При этом так называемый "представитель ОРДО" во время заседания групп заявил, что не имеет информации об содержании Станислава.
А когда СБУ продемонстрировала координатору ОБСЕ справку "министерства безопасности ЛНР" , чтобы он занял, наконец, жесткую позицию и требовал от ОРДО прекратить лживое представление и предоставить достоверную информации о судьбе журналиста, так называемый представитель ОРДО стал лепетать, что уточнит информацию, но, конечно, если есть такая справка, значит, есть и журналист в тюрьме".
Также украинские представители В. Лутковская и Ю. Кочанов передали ОБСЕ обращение комитета ВР Украины по вопросам свободы слова с требованием немедленного освобождения журналиста. Хотелось бы, чтобы международные правозащитные и журналистские организации так же заняли более жесткую позицию в отношении журналистов в тюрьмах на оккупированных территориях. Не молчали.
Важно - сегодня в Минске представители ОРДО подтвердили не просто цифры, а содержание ими конкретно 70 человек по фамилиям: 56 в ОРДО и 14 в Орлоя. Но наши представители доказали, что нам известно и место содержания Станислава Асеева, то есть, мы располагаем информацией о 71 незаконно удерживаемого из списка 132 заложников. Мы требуем немедленного освобождения этих 71 украинцев, гражданских и военных и также предоставление информации о судьбе остальных 60, которых пока ОРДЛО не подтверждают" .
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https://www.youtube.com/watch?v=wbjlYiqr_PM
Denis Kazanskyi
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