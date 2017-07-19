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 Политика Украины
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Все про:ВР (22882) депутат (2994) законопроект (1886) неприкосновенность (852)

 158 нардепов подписали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

вр рада

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Свои подписи под документом №6773 поставили 158 народных депутатов.

Текст законопроекта закона о внесении изменений в Конституцию на сайте Рады пока нет опубликован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никогда ранее правящая коалиция в Раде не снимала неприкосновенность с членов коалиции, - Парубий

Согласно Конституции Украины, инициировать изменение в нее может либо президент, либо не менее 150 депутатов.
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і шо?!
всеодно треба їх міняти, хай закон про вибори приймуть, сучасний!!! і
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150 достаточно для регистрации...остальных дожмут .это зрада?по зрадному надо не дожимать-а на фонарях развешивать и на кол сажать...
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нк,поименное -это нормально ...по всякому лучше большевистских казней без составления списков казненых и могилок под номерами
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так всегда поименное. Можно же на сайте посмотреть кто и как голосует.
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гіх) а шо так фонарів/паль) злякався?! - методичка)), чи ти депутан?!
чи ти толераст?!
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ні,не злякавсь...просто терпіти не можу довбойобів,які намагаються вдруге за 100 років повторювати виставу с ліхтарями...на яких їх же и розвішали .якщо нє в курсєдєла.шо таке ліхтарі-подивись у яндексі .бо я до нього не звертаюсь
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це вже прогресссс в тебе, коли ти зараз до яндкса-сру не звертаєшся))
а що було раніше?! звертався!! це по форйду!
шизуха закосила - лікуйся зараз!
а шо фонар і ліхтар це одне теж саме?!
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вже перевірив ?на йандексі мабуть теж саме,кацапча
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що перевірив))
є прогресссс - гіх став відповідати мовою, а не ізиком!
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Міняти то міняти. Але трагедія в тім, що на зміну цим прийдуть ще більш про-російські. Ви проїдьте в тролейбусі, постійте на зупинках або в магазині, на лавочках на "висидках" по під домами і послухайте, що говорить вся ця про-російська нечисть. Іде війна, кожний день гинуть наші захисники України, загинули вже тисячі, а вони роспоясалися так, що й слова не можна їм сказати. Вони спеціально розносять пропаганду проти України. Це ж у нас, а що робиться в Харкові, Запоріжжі, Одесі і інших про-російських містах! Не дай Бог зараз вибори - виберуть опоблок. Тоді буде Україні кінець.
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чекайте пане) не про те мова, мова про закон про вибори і цвк!
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понты для приезжих. никогда нынешняя опг не проголосует за етот закон
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Вероятно, есть там какой-то подвох...
Ну не может быть все идеально.
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скоро выборы, а у какао-бобовых рейтинг "0"
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Может, если провалят, то пол года к этому вопросу не возвращаются, как бы иммунитет, но это мои мысли!
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почему 350? ПО НАУКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ БОЛЬШИНСТВО 300
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От бісові діти-таки змогли утнути щось перед відпусткою!
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Простая арифметика говорит о том, что почти 300 депутаНов,- это ворьё и коррупционеры, припёршиеся в ВР именно за иммунитетом от буцигарни за свои деяния. Люди, открывайте глаза пошире и не избирайте больше этих сявок во власть! ОНИ ПРИШЛИ ЗАЩИЩАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СВОИ ИНТЕРЕСЫ и наращивать свои капиталы. Не допустим, чтобы они считали нас лохами!!!
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Поэтому и нужно голосование поименное. А еще надо обязательно принять закон - если отсутствуешь определенное кол дней (кроме болезни) - то НА ВЫХОД! Опиздацион.ики бы уже все были освобождены от своей "непосильной ноши" которую они даже не поднимают..
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Других пока и не будет -будут на следующих выборах такие самые как и сейчас -чтобы тебя выбрали надо иметь финансовые возможности чтобы все купить -вот представь себе ты идешь в кандидаты в депутаты -но кто тебя знает -значит надо иметь деньги чтобы тебя раскрутить а это и СМИ и ТВ я уже не говорю про агитационные поездки твоих друзей или однодумцев и на это надо иметь деньги и я не думаю что те деньги которые ты заработал потом годами ты так просто выбросиш на такое без гарантии дело а для их что миллион туда что миллион сюда -как пришли деньги и пошли -вот когда у всех будут большие зарплаты и соответсвенно получаются равные условия вот тогда можна и бороться за место в ВС а так тебя просто выкинут из очереди на злачное место что даже и не заметиш как это случится а чтобы войти в чужой партийный список тоже надо иметь большие лишние деньги или какой иметь козырь.
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остальних придется виносить с крестлами
в печку
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300+1 голос не наберут при голосовании. Зачем это шоу
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Для внесения изменений в Конституцию 300+1
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Всё так , но кто - то из депутатов ( из регламентного комитета ) говорил о 226 .
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Подписать проект это одно а вот проголосовать это совсем другое -это как говорят в Одессе две большие разницы и я не думаю что ВС проголосует за этот закон .
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158 нардепов подписали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
Если я не ошибаюсь то там 450 депутатских харь ?!!
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Конечно не проголосуют, пока МЫ не дожмем. Вспоминайте за кого голосовали и пишите им и упоминайте их в комментах.
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То може в ВР наступного скликання нам вистачить і 158 депутатів? Ато по штату їх 450 рил, а хоть видимісь роботи створює ли третина
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Вот этих и оставить - остальных дармоедов нах.
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куле, это щас в тренде, никаких юридических последствий.
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Какое интересное шоу, длиной до следующих выборов, нам наблюдать придется. Отменить все равно ничего не отменят, но сколько будет пламенных речей с трибуны ВР и в СМИ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины158 нардепов подписали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
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