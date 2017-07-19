 158 нардепов подписали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Свои подписи под документом №6773 поставили 158 народных депутатов.
Текст законопроекта закона о внесении изменений в Конституцию на сайте Рады пока нет опубликован.
Согласно Конституции Украины, инициировать изменение в нее может либо президент, либо не менее 150 депутатов.
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всеодно треба їх міняти, хай закон про вибори приймуть, сучасний!!! і
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чи ти толераст?!
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а що було раніше?! звертався!! це по форйду!
шизуха закосила - лікуйся зараз!
а шо фонар і ліхтар це одне теж саме?!
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є прогресссс - гіх став відповідати мовою, а не ізиком!
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Ну не может быть все идеально.
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в печку
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Если я не ошибаюсь то там 450 депутатских харь ?!!
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