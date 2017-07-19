 Савченко заявила о регистрации в Минюсте новой политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Савченко отметила: "17 июля 2017 Министерство юстиции Украины осуществило регистрацию политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Отныне, я не только внефракционный народный депутат Украины, а также лидером и председателем политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".
"Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не является партией созданной для меня или под меня. Это партия, под которую я ставлю свое имя. Это означает, что я несу ответственность за то, чтобы политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не изменила декларируемую им цель изменить политическую систему Украины конституционным путем", - заявила политик.
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Савченко Н.В. .........Проти вместе с 18 депутанами ПоппоБлока.
Вот и всё,что нужно знать о политической платформе Савченко.http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=12747
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если денег дать,так могут дажэ программу по озеленению Луны написать правдоподобную.
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Но дырявой башке обьяснили, что это уж слишком паливное дело
Мол, надо как-то конспирацию поддерживать
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Все -котята- вам кизда!
Медвечук мені башляє
Хоч тупа я як ПИЗДА!
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«АТОшники всё больше становятся похожи на ЧМОшников»
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опасный природный процесс Надежды Савченко
отдел подготовки п*здеца Надежды Савченко
основной пи**растический план Надежды Савченко
организацыя полного пипеца Надеждой Савченко
опасный природный паралич Надежды Савченко
отдел проекта предательства Надежды Савченко
отдельный парашютный полк Надежды Савченко
:D
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Выскочил на трибуну Майдана чертик из табакерки с
3% рейтинга, съездил куда-надо, поговорил с кем-надо и оказалось в итоге, что
54% избирателей Украины хотят видеть его президентом...
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маже, той дуже скрипить
Хто не лукавить,той сзаду сидить
Кожному рот дере ложка суха
Хто ж є на світі, щоб був без гріха?
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Надобранiч.
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