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 Политика Украины
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Все про:партия (410) Савченко (2846)

 Савченко заявила о регистрации в Минюсте новой политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"

савченко

Внефракционный депутат Надежда Савченко объявила о регистрации в Министерстве юстиции политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Савченко отметила: "17 июля 2017 Министерство юстиции Украины осуществило регистрацию политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Отныне, я не только внефракционный народный депутат Украины, а также лидером и председателем политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не является партией созданной для меня или под меня. Это партия, под которую я ставлю свое имя. Это означает, что я несу ответственность за то, чтобы политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не изменила декларируемую им цель изменить политическую систему Украины конституционным путем", - заявила политик.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Савченко забросали яйцами в Николаеве. ВИДЕО

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Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України) (№6470) 06.06.2017 13:20 За:260 Проти:20 Утрималися:16 Не голосували:78 Всього:374

Савченко Н.В. .........Проти вместе с 18 депутанами ПоппоБлока.
Вот и всё,что нужно знать о политической платформе Савченко.http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=12747
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У нас демократия панове,в отличие от педофильной РАБссии КГБиста...,подумаешь Кумовья Вовочка с Витечкой соорудили к выборам Гарем Надюхин
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наверное от систематического недоедания
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так они у всех такие,какую нивозьми.
если денег дать,так могут дажэ программу по озеленению Луны написать правдоподобную.
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Тю, ну тогда гречка, много, пакетика так два на руки.
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Есть подозрения, что изначально эта партия должна была называться "Малоросия"...
Но дырявой башке обьяснили, что это уж слишком паливное дело
Мол, надо как-то конспирацию поддерживать
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Надія України і наш президент. Герой України.
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ми вирішили делегувати її на московський престол,буде правити поряд з князем Володимиром.
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Штирлицам Путлера в Украине и Радистке Надюхе видимо поручено ликвидировать вступление Украины в НАТО,которое недавно подписал Кондитер.
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Жаль, что в году только 12 месяцев, а не 17! Было бы красиво: Дата регистрации 17.17.17!
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трансформация оппоблока в Общественно-политическая платформа Надежды Савченко. Срочно продавать акции 112.ua newsone.ua - не нужны.
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Порохатые почувствовали конкуренцию, шо так возбудились?
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Сейчас посмотрим как отреагирует местный модер. Если не вытрет жида Фирмана, а забанит меня, то значит сам тоже жид, считающий украинцев свинобыдлом. Надоели эти двойные стандарты. Дивимось, панове
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Полуграмотная баба с половым членом дедушки, такая же будет и партия.
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"ГАДЯ БЛОК" -іде до влади
Все -котята- вам кизда!
Медвечук мені башляє
Хоч тупа я як ПИЗДА!
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Она правду сказала! Настоящие АТОшники яйцами по женщинам не разбрасывают!
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новая Королевская...и кто финансирует?как-то уже не смешно...
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ОППНС

опасный природный процесс Надежды Савченко

отдел подготовки п*здеца Надежды Савченко

основной пи**растический план Надежды Савченко

организацыя полного пипеца Надеждой Савченко

опасный природный паралич Надежды Савченко

отдел проекта предательства Надежды Савченко

отдельный парашютный полк Надежды Савченко

:D

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Функция Ведмедчука в Минске была освобождение пленных украинцев.Другого статуса у него нет.
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Контора Путлера попросту спалилась освободив Надюху. с помощью Ведмедчука.О других почему то "забыли" лапненосцы плешивого болвана
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Выскочил на трибуну Майдана чертик из табакерки с
3% рейтинга, съездил куда-надо, поговорил с кем-надо и оказалось в итоге, что
54% избирателей Украины хотят видеть его президентом...
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Купи себе мороженое пломбир на палочке и пудри ему мозги....
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Назвала бы АЗС (саня захерченко енд савченко)
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Всяк, хто не
маже, той дуже скрипить

Хто не лукавить,той сзаду сидить

Кожному рот дере ложка суха

Хто ж є на світі, щоб був без гріха?
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похоу в ПР надо было помнять одну букву и сделать ПораНакуй. и партию создать ПН вместо ПР. глядишь и бабушки за гречку поддержали бы без палева.
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Украина будет в НАТО,не парьтесь порохоботы. :p
Надобранiч.
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У нас уже агент фсб может зарегистрировать с вою сраную партию, лишить звания Героя Украины и выдворить нахер в мордор голодать дальше.
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Остапа понесло... Эта партию регистрирует, ее "друг саша" какой-то "малороссией" бредит, ниже черноволица коррупционера кулика защищает - это что, у них летнее термическое обострение?
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Надеются режиссеры, что на выборах она отщипнет кое-что у Тимошенко... Технологи...
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она пройдет в следующий парламент. изжоги будет наводить, всем.это на Цензоре совершенно негативное отношение к ней равное как и к Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко заявила о регистрации в Минюсте новой политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"
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