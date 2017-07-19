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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД (4198) ООН (2144) Совбез ООН (554) Кислица (3)

 ООН должна повысить скорость реагирования на конфликтные ситуации в мире, - МИД

оон

Украинская делегация призвала главные институты ООН своевременно реагировать на конфликты в мире с целью их локализации и упреждения роста насилия и нарушений прав человека.

Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В вопросах предупреждения конфликтов и роста числа нарушений прав человека скорость реагирования ООН имеет критическое значение", - подчеркнул Кислица во время дебатов на тему мира и безопасности в Африке.

В этой связи представитель Украины напомнил, что в 1994 году ООН не смогла предупредить геноцид в Руанде. "Двадцать лет спустя в вопросе Украины Объединенные Нации, Совет Безопасности и генеральный секретарь ничего не сделали для того, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России", - заявил заместитель министра иностранных дел Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призвала членов Совбеза ООН больше содействовать расследованию крушения рейса МН17

Напомним, Украина неоднократно выступала с критикой о недостаточной активности ООН во времена генерального секретаря Пан Ги Муна, а также блокировании работы Совета Безопасности ООН одним из его постоянных членов в связи с вооруженной оккупацией Россией украинской суверенной территории.


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это как перейти от просто озабоченности до самой глубокой. Эта организация себя изжила.
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Повысить, улучшить, ускорить...
З совкового набору.
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Так ГИ МУН ездил в Питер на конференции. И там хвалил хула. Может кто забыл,? И нынешний генсек НЕ ОЧЕНЬ СПЕШИТ В УКРАИНУ И НА ФРОНТ .
Вывод: раша всегда контролировала назначения в таких организациях, пока другие сопли жевали. Вот и имеем друзей раше во всех организациях.
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ООН как бесполезная организация - Дивлюсь я нa небо...procol-harum.livejournal.com/743924.html2 окт. 2015 г. - Как и предшествовавшая ей до войны Лига наций, ООН является детищем тайных сообществ, в которых и принимаются все решения ...
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Членство России в ООН незаконно?В 1991 году Россия, провозгласив себя «государством-продолжателем»
СССР, заняла его место в Совбезе ООН. Но де-юре Россия, как Украина и все
остальные бывшие советские республики, государство-правопреемник СССР.Разница между правопреемством и
«продолжательством» или, как говорят, континуитетом в том, что в первом
случае речь идет о переходе прав и обязанностей одного государства другому за
международные отношения. Во втором - речь идет о государстве, которое
изменило, например, название, границы территории, политическое устройство,
но при этом сохранило своею идентичность.Вот, например, Украина существует как
государство с 1917 года. Менялось название - было УССР, теперь Украина.
Менялась конституция, политический строй, границы менялись. Но государство
сохраняло свою идентичность.А СССР и Российская Федерация - это два
разных субъекта международного права. В 1991 году СССР перестал существовать.
Поэтому юридически и логически Россия не может быть «продолжателем»
государства, которое перестало существовать, как геополитическая реальность. Заняв
место СССР в ООН, Россия грубо нарушила Устав этой организации.Если вы возьмете Устав ООН, то там до сих
пор написано, что в Совете безопасности СССР, там о России и слова нет. По
Уставу ООН, РФ надо было бы обращаться в Генассамблею, Совбез, чтобы заново
проходить процедуру приобретения членства.К примеру, после распада Югославии Сербию
заставили это сделать. Хотя Сербия и была частью СФРЮ, никто не отождествляет
ее и СФРЮ. В случае с Россией этого не произошло.В 1991 году на Совете глав государств СНГ
было принято решение поддержать Россию в том, чтобы она продолжила
членство СССР ООН, включая членство в Совбезе и других международных
организациях. Ельцин затем просто выслал в ООН уведомление, что мы, мол,
занимаем место СССР и все.Никто не возражал (почему - отдельный
вопрос), и это единственное, к чему сейчас может апеллировать Россия,
если поднимут вопрос о ее незаконном членстве. Но есть юридический нюанс,
который фактически нивелирует действие этого соглашения. Соглашение глав
государств СНГ - это не международный договор, а политическое соглашение.Оно не должно противоречить Уставу ООН
(ст. 103 Устава ООН) и никак не может быть правовым основанием к тому, чтобы
Россия заняла место СССР в Совбезе. Некоторые российские авторы тоже признают,
что это было политическое решение, но ссылаются на то, что в то время не
было другого выхода, надо было, чтобы кто-то соблюдал обязанности СССР.Но это не юридические аргументы. Был
нарушен Устав ООН - это главное. Поэтому сейчас Украина может и должна отозвать
свое согласие относительно поддержки России как члена ООН вместо СССР и
ситуация должна вернуться к status quo ante.Т.е. вопрос о том, кто должен занять место
СССР должен быть поставлен вновь. Это, кстати, дает шанс на проведение
реформы СБ ООН. Одним словом, если украинская дипломатия проявит волю,
решительность и последовательность, и пойдет до конца, то есть вероятность
восстановить международный правопорядок и вышвырнуть агрессора из ООН и тем
самым, спасти страны, которые этот агрессор постоянно терроризируют, пользуюсь
неправомерно присвоенным местом в ООН.

http://ehorussia.com/
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Та хотя бы вообще-реагирование на агрессию участниками управленческих подразделений ООН.В данном случае-членом совета безопасности ООН Россией...А то получается вообще,что ООН превратилась в какой-то дискуссионный клуб вместо организации,призванной ликвидировать военные конфликты.
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ООН уже ниначто не способна. Разве что убрать оттуда парашу и убрать такое понятие как вето.
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обратитесь во всемирную лигу сексуальных реформ (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныООН должна повысить скорость реагирования на конфликтные ситуации в мире, - МИД
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