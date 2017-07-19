 Лидеры стран "нормандской четверки" проведут переговоры в формате телеконференции 24 июля, - спецпредставитель ОБСЕ Сайдик

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
"Состоялась дискуссия о разведении сил и средств в станице Луганской. В этой связи я надеюсь на положительное решение по этому вопросу в преддверии телеконференции глав стран "нормандской четверки" 24 июля", - заявил М.Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания ТКГ.
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Прошедшие праздничные дни стали одними из самых смертоносных на Донбассе, - Сайдик(21)
Стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды в ОРДЛО, - Сайдик о переговорах ТКГ в Минске(168)
16 марта представители ОБСЕ проведут в Москве консультации по оккупированному Донбассу, - глава организации Курц(34)
В Минске обсуждали вопрос возобновления транзита угля через линию разграничения, - Сайдик(138)
Относительно деятельности некоторых представителей руководства СММ ОБСЕ(0)
Трехсторонняя контактная группа договорилась о разминировании территории возле Донецкой фильтровальной станции, - Сайдик(7)
Мы примем меры по предотвращению срывов пресс-конференций Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - МИД Беларуси(19)
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Показати коментаріБілий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп мав другу, не оголошену раніше, розмову з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті "Двадцятки" у Гамбурзі минулого місяця.Повідомлення фальшивих новин про таємну вечерю з Путіним "хворі". Канцлер Німеччини запросила подружжя усіх керівників "Двадцятки". Преса знала!Президент Трамп у Twitter @realDonaldTrumpПерша офіційна двостороння зустріч Трампа з Путіним відбулася 7 липня в межах переговорів саміту у Німеччині.За словами представників Білого дому зараз йдеться про "неформальну" і "коротку" бесіду наприкінці офіційної вечері.Низка американських оглядачів висловили стурбованість тим, що розмова Трампа з Путіним відбувалася без участі американських представників - окрім двох президентів там був лише російський перекладач.Сам Дональд Трамп скористався Twitter, щоб відкинути будь-які підозри і скритикувати критичні коментарі у ЗМІ.
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Єє..Єє...а звуку нет!!!
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