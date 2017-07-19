EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 За рубежом
  311  11
Все про:Минск (1124) Сайдик (99) нормандская четверка (412)

 Лидеры стран "нормандской четверки" проведут переговоры в формате телеконференции 24 июля, - спецпредставитель ОБСЕ Сайдик

сайдик

Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" в формате телеконференции запланированы на следующий понедельник

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики требуют освобождения 63 преступников, не имеющих отношения к конфликту на Донбассе, - Геращенко о переговорах в Минске

"Состоялась дискуссия о разведении сил и средств в станице Луганской. В этой связи я надеюсь на положительное решение по этому вопросу в преддверии телеконференции глав стран "нормандской четверки" 24 июля", - заявил М.Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минске обсуждались вопросы расследования гибели "Боинга", доступа СММ ОБСЕ и псевдодокументов ОРДЛО, - Олифер
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Труп Мінських угод будуть реанімувати? Та цьому лише труп хУЙЛА допоможе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а можно и меня подключить онлайн? Тоже хочу "потрепаться" не о чем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
подключен..200 баксов на спонсора... всем тяжело))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тоесть они будут трепаться за наши бабки,а мне еще и доплатить надо?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У форматі "телеконференції", блін................... а людей там вбивають - по-справжньому!
 показать весь комментарий
Ответить
 
...Президент Трамп обурений повідомленнями про "таємну другу зустріч" з Путіним19 Липень, 2017Богдан ЦюпинЛидеры стран "нормандской четверки" проведут переговоры в формате телеконференции 24 июля, - спецпредставитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 8222Перша офіційна зустріч Трампа з Путіним 7 липня на саміті "Двадцятки" у Гамбурзі тривала понад дві години.
Показати коментаріБілий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп мав другу, не оголошену раніше, розмову з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті "Двадцятки" у Гамбурзі минулого місяця.Повідомлення фальшивих новин про таємну вечерю з Путіним "хворі". Канцлер Німеччини запросила подружжя усіх керівників "Двадцятки". Преса знала!Президент Трамп у Twitter @realDonaldTrumpПерша офіційна двостороння зустріч Трампа з Путіним відбулася 7 липня в межах переговорів саміту у Німеччині.За словами представників Білого дому зараз йдеться про "неформальну" і "коротку" бесіду наприкінці офіційної вечері.Низка американських оглядачів висловили стурбованість тим, що розмова Трампа з Путіним відбувалася без участі американських представників - окрім двох президентів там був лише російський перекладач.Сам Дональд Трамп скористався Twitter, щоб відкинути будь-які підозри і скритикувати критичні коментарі у ЗМІ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть осторожное мнение , шо Трамп не досидит свой президентский срок . Ходят слухи , шо Пенса готовят вместо него .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аднажди Лєбєдь Раком Щуку..
Єє..Єє...а звуку нет!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
...Конгресмена США підозрюють у зв'язках з Кремлем -The Daily Beast19 Липень, 2017Голос АмерикиЛидеры стран "нормандской четверки" проведут переговоры в формате телеконференции 24 июля, - спецпредставитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 176Конгресмен Дейна РорабакерПоділитись
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛидеры стран "нормандской четверки" проведут переговоры в формате телеконференции 24 июля, - спецпредставитель ОБСЕ Сайдик
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти