 Хельсинская комиссия США внесла Сущенко в список политзаключенных Кремля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал адвокат Сущенко Марк Фейгин.
"Хельсинская комиссия США внесла моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко в список политзаключенных", - написал он.
В заявлении Хельсинской комиссии, в частности, говорится, что украинский журналист Роман Сущенко обвиняется в "шпионаже" по статье 276 Уголовного кодекса РФ. "С 2010 года Роман работает парижским корреспондентом Украинского национального информационного агентства "Укринформ", - отмечается в публикации.
При этом напоминается, что журналист был задержан 30 сентября 2016 г. в Москве сразу после того, как прилетел из Парижа по частному делу. "Его обвинили в сборе секретной информации о деятельности вооруженных сил и Национальной гвардии России. Господин Сущенко отрицает любую причастность к шпионажу. Его работодатель "Укринформ" также считает обвинения ложными и называет его задержание "планируемой провокацией", - отметили в Хельсинской комиссии.
В другом твите Фейгин добавил, что Комиссия также обнародовала материал, приуроченный ко Всемирному дню свободы прессы - 2017, где также вспомнила о незаконном удерживании Романа Сущенко в российской тюрьме.
Комиссия по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе (Хельсинская комиссия США) является независимым правительственным агентством США, основанным Конгрессом в 1975 году. Основной целью ее создания предусматривается контроль за соблюдением Хельсинского заключительного акта, который послужил основой для деятельности ОБСЕ. Хельсинская комиссия состоит из членов Сената США (верхняя палата Конгресса), Палаты представителей (нижняя палата Конгресса), а также должностных лиц из Госдепартамента, Пентагона и Министерства торговли США.
Напомним, 2 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
Позже Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей - до 30 апреля, затем до 30 июня, а позже до 30 сентября. Сущенко предъявлено обвинение якобы в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.
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Забавки це все-як і ООН, як і ОБСЕ. Бо хУЙЛО чхати хотів на міжнародні норми та закони!
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Список Сущенко (а ля Список Магнитского) на подходе, да, казламордые ???
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Савченко2 готовят?
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