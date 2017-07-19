" Кабмин одобрил новый порядок государственной аттестации научных учреждений "

Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 19 июля 2017 года, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
Указано, что отныне оценивать результаты деятельности научных учреждений будут экспертные группы и экспертная комиссия. В состав групп будут входить специалисты и ученые, которые имеют соответствующую квалификацию и стаж практической работы по специальности не менее 5 лет, представители МОН, НАНУ и отраслевых академий, государственных или других заинтересованных органов. При оценке обязательно учитывать уровень квалификации научных работников, международное сотрудничество, практическую ценность результатов для государства, наукометрические и финансово-экономические показатели, материально-техническую базу.
"Методика и критерии оценки в ближайшее время подготовят в МОН. Участие в их разработке также примут представители Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий, НАН и отраслевых академий, государственных и других заинтересованных органов. Обязательно будет учтен и международный опыт", - отмечается в сообщении.
Аттестация будет проводиться не реже чем раз в 5 лет.
Она будет обязательной для:
научных учреждений государственной, коммунальной форм собственности;
научных учреждений, в уставных капиталах которых есть доля, принадлежащая государству;
научных учреждений Национальной академии наук, национальных отраслевых академий наук.
Другие научные учреждения смогут проходить государственную аттестацию по собственной инициативе.
По итогам оценки научные учреждения классифицировать на 4 группы: научные учреждения-лидеры; стабильные научные учреждения, которые могут быть ведущими по определенным направлениям научных исследований;
научные учреждения, которые являются уникальными в определенной области, но демонстрируют невысокий уровень развития потенциала;
научные учреждения, для которых научная, научно-техническая или инновационная деятельность перестала быть основным видом деятельности, они не являются уникальными в соответствующей отрасли и потеряли перспективы развития. Последние в течение года должны быть реорганизованы или ликвидированы.
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Якщо б не з'їли...
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На сайті щось замало спілкувальників з тобою...
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Хорош херню нести ... Лучше назовите фамилию , кому откат заносить
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Что аттестовать собрались?
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Расходы на науку:
(1) США - 457 млрд долл. (2.7% ВВП)
(2) Китай - 369 млрд.долл.(2.0% ВВП)
(3) Япония - 167 млрд. долл.(3.6% ВВП)
...
(9 Россия - 40.5 млрд.долл. (1.1% ВВП)
...
(?) Украина - 0.27 млрд.долл (0,3% ВВП)
https://strana.ua/news/50265-v-2016-godu-v-ukraine-na-nauku-potratili-menshe-chem-v-indii.html
https://cont.ws/@kgb/389338
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