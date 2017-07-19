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Все про:наука (539) Минобразования (831)

 Кабмин одобрил новый порядок государственной аттестации научных учреждений

минобразования

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок государственной аттестации научных учреждений.

Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 19 июля 2017 года, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Указано, что отныне оценивать результаты деятельности научных учреждений будут экспертные группы и экспертная комиссия. В состав групп будут входить специалисты и ученые, которые имеют соответствующую квалификацию и стаж практической работы по специальности не менее 5 лет, представители МОН, НАНУ и отраслевых академий, государственных или других заинтересованных органов. При оценке обязательно учитывать уровень квалификации научных работников, международное сотрудничество, практическую ценность результатов для государства, наукометрические и финансово-экономические показатели, материально-техническую базу.

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"Методика и критерии оценки в ближайшее время подготовят в МОН. Участие в их разработке также примут представители Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий, НАН и отраслевых академий, государственных и других заинтересованных органов. Обязательно будет учтен и международный опыт", - отмечается в сообщении.

Аттестация будет проводиться не реже чем раз в 5 лет.

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Она будет обязательной для:

научных учреждений государственной, коммунальной форм собственности;

научных учреждений, в уставных капиталах которых есть доля, принадлежащая государству;

научных учреждений Национальной академии наук, национальных отраслевых академий наук.

Другие научные учреждения смогут проходить государственную аттестацию по собственной инициативе.

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По итогам оценки научные учреждения классифицировать на 4 группы: научные учреждения-лидеры; стабильные научные учреждения, которые могут быть ведущими по определенным направлениям научных исследований;

научные учреждения, которые являются уникальными в определенной области, но демонстрируют невысокий уровень развития потенциала;

научные учреждения, для которых научная, научно-техническая или инновационная деятельность перестала быть основным видом деятельности, они не являются уникальными в соответствующей отрасли и потеряли перспективы развития. Последние в течение года должны быть реорганизованы или ликвидированы.

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Бізнес має оцінювати-вкладання грошей в наукові розробки.
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Тебе б міссіонером в якусь Папуасію, ціни тобі б не було б...
Якщо б не з'їли...
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Кожному своє. Мені-з людьми спілкуватися, тобі-за мною ганятися.
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Вийди у двір чи на вулицю і спілкуйся поки пику не натовкчуть...
На сайті щось замало спілкувальників з тобою...
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" Кабмин одобрил новый порядок государственной аттестации научных учреждений "

Хорош херню нести ... Лучше назовите фамилию , кому откат заносить
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Антропологов ісчо нада чєрєпушкі научниє мєрять і тєсти на IQ....


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Після втручання великого реформатора гройсмана, залишки науки в Україні накриються статевим органом бабусі..
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ясно то, что поющие ректоры не нужны. Нынче в тренде загребущие (в особо крупных размерах)
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вивчення іноземної мови 2 сємєстра і ти профєссор))) табачнік тіхо обгризаєт ногті))
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Гройсман і Ко, ви колись чули, що у Євросоюзі або США, Канаді, Японії вчені академії наук самі себе атестують. Там навіть академії наук немає, зате є наука. А в Україні є совковий анахронізм під назвою академія наук, проте немає науки.
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Какая наука?
Что аттестовать собрались?
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Расходы на науку:

(1) США - 457 млрд долл. (2.7% ВВП)
(2) Китай - 369 млрд.долл.(2.0% ВВП)
(3) Япония - 167 млрд. долл.(3.6% ВВП)
...
(9 Россия - 40.5 млрд.долл. (1.1% ВВП)
...
(?) Украина - 0.27 млрд.долл (0,3% ВВП)

https://strana.ua/news/50265-v-2016-godu-v-ukraine-na-nauku-potratili-menshe-chem-v-indii.html
https://cont.ws/@kgb/389338
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Что аттестовать собрались?-сурово вопрошает украинцев сбежавший колбасный мигрант.
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і не церковь..нє кабак.. ехх рєбята, всьо нє так, всьо нє так как надо))
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