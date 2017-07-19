 Наблюдатели смогли проехать к Дебальцево после разминирования участка дороги М 03, - ОБСЕ

Об этом сообщается в Twitter СММ ОБСЕ в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Хуг и другие наблюдатели ОБСЕ проехали по дороге М 03 к Дебальцево. Мины и препятствия устранены по обе стороны благодаря совместным усилиям СЦКК и групп по разминированию", - говорится в сообщении.
"Стороны могут осуществлять разминирование, если хотят. Необходимо дальнейшее разминирование по всему Донбасcу. Должна преобладать гражданская логика", - отметили в ОБСЕ.
Напоминаем, 17 июля группа наблюдателей ОБСЕ не смогли проехать к Светлодарску по автодороге М 03 из-за мин.
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Мадамочка! Вы только посмотрите на этот селедка! Он уже мечтает отдаться вам по дешевке. Это же не селедка, а самый цимес, если не сказать нахыс.
[САМЫЙ ЦИМЕС. Полутолковый словарь одесского языка. Та Одесса]: Посмотри! http://www.ta-odessa.com/humor/dictionary/index.php?letter=s&id=1055
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