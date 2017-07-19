EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  688  15
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (2699) Дебальцево (694) разминирование (200) СЦКК (259)

 Наблюдатели смогли проехать к Дебальцево после разминирования участка дороги М 03, - ОБСЕ

обсе

После разминирования на Донбассе участка дороги М 0З миссия ОБСЕ смогла проехать к Дебальцево.

Об этом сообщается в Twitter СММ ОБСЕ в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Хуг и другие наблюдатели ОБСЕ проехали по дороге М 03 к Дебальцево. Мины и препятствия устранены по обе стороны благодаря совместным усилиям СЦКК и групп по разминированию", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медикам "ЛНР" запретили общаться с наблюдателями ОБСЕ

"Стороны могут осуществлять разминирование, если хотят. Необходимо дальнейшее разминирование по всему Донбасcу. Должна преобладать гражданская логика", - отметили в ОБСЕ.

Напоминаем, 17 июля группа наблюдателей ОБСЕ не смогли проехать к Светлодарску по автодороге М 03 из-за мин.

Также читайте: Боевики объявили Седово "пограничной зоной с особым статусом въезда-выезда", - миссия ОБСЕ
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тільки бери достатньо, шоб три рази не бігати!!!🍷🍷🍻🍻

 показать весь комментарий
Ответить
 
Счас Саньок КРЕСТщатиковский розповість як це добре, згідно методички, ясєн пєнь...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
САМЫЙ ЦИМЕС - то, что надо; высший класс; лучше не бывает. Выражение образовано от слова «цимес» - не менее популярного, чем марципаны, сладкого блюда одесской кухни. Нарезаете кружочками морковь, нанизываете на нитку, готовите вместе с вишневым вареньем и в результате получаете цимес.

Мадамочка! Вы только посмотрите на этот селедка! Он уже мечтает отдаться вам по дешевке. Это же не селедка, а самый цимес, если не сказать нахыс.
[САМЫЙ ЦИМЕС. Полутолковый словарь одесского языка. Та Одесса]: Посмотри! http://www.ta-odessa.com/humor/dictionary/index.php?letter=s&id=1055

 показать весь комментарий
Ответить
 
ну шо - выразят озабоченность уже из Дебальцево
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тех, кто разминировал жалею бльше, чем пустьішки из обсе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно, а раша хочет, чтобы на нее нападали более сильные страны и откусывали куски? можно без опознавательных знаков? Если нет, тогда зачем она начала делать это первой, считая, что за Украину никто не заступиться? Но для процветания сегодня сильные страны должны заступаться за слабые рад мира и не потока к ним беженцев, ради них самих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ведь если раша еще с кем-то развяжет войну, долбануть в ответку могут и по крымским ядерным объектам. Они же ближе и легче прицелиться???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Було б чим тішитись, все що треба допоки розміновували вже з Дебальцева виїхало, а як місія сіпо-глухо-німих поїде звіти, вся техніка заїде назад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели смогли проехать к Дебальцево после разминирования участка дороги М 03, - ОБСЕ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти