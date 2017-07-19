 Более 40 тысяч человек на Луганщине остаются без воды из-за обесточивания водоканалов, - глава ОГА Гарбуз

написал в Фейсбуке.
Он отметил: "В области сложилась чрезвычайная ситуация с энергообеспечением. В результате обесточивания водоканалов без питьевой воды остались более 40 000 человек и 30 объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. детская областная больница.
Вопросы работы "ЛЭО" в очередной раз мной выносится на уровень Кабинета Министров.
6 июня состоялось совещание под председательством вице-премьер-министра Владимира Кистиона. Завтра совещание по этому вопросу проводит Вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
В течении 2016-2018 гг. в центральные органы власти было направлено 65 (!) Писем от области.
Бесперебойное энергоснабжение на сегодня зависит от стабилизации работы "ЛЭО". Предприятие находится в критическом финансово-экономическом состоянии.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Качественной питьевой воды на Донбассе нет, - Черныш
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