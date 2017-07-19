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Все про:Луганщина (4050) водоснабжение (356) Гарбуз (44)

 Более 40 тысяч человек на Луганщине остаются без воды из-за обесточивания водоканалов, - глава ОГА Гарбуз

юрий гарбуз

Председатель военно-гражданской администрации Луганщины Юрий Гарбуз заявил о чрезвычайной ситуации с энергообеспечением, сложившейся в области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "В области сложилась чрезвычайная ситуация с энергообеспечением. В результате обесточивания водоканалов без питьевой воды остались более 40 000 человек и 30 объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. детская областная больница.

Вопросы работы "ЛЭО" в очередной раз мной выносится на уровень Кабинета Министров.

6 июня состоялось совещание под председательством вице-премьер-министра Владимира Кистиона. Завтра совещание по этому вопросу проводит Вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

В течении 2016-2018 гг. в центральные органы власти было направлено 65 (!) Писем от области.

Бесперебойное энергоснабжение на сегодня зависит от стабилизации работы "ЛЭО". Предприятие находится в критическом финансово-экономическом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Качественной питьевой воды на Донбассе нет, - Черныш
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На війні-як на війні. Тобі це ніхто не говорив?
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я сам от туда. колючая проволока и минное ограждение. эти ублюдки ненавидят Украину. В серой зоне пусть живуть.
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Это те кто кричали хYйдо введи войска ? Так мне плевать на них .Что хотели то и имеют. (с)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 40 тысяч человек на Луганщине остаются без воды из-за обесточивания водоканалов, - глава ОГА Гарбуз
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