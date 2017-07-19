 Более 40 тысяч человек на Луганщине остаются без воды из-за обесточивания водоканалов, - глава ОГА Гарбуз

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он

Он отметил: "В области сложилась чрезвычайная ситуация с энергообеспечением. В результате обесточивания водоканалов без питьевой воды остались более 40 000 человек и 30 объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. детская областная больница.Вопросы работы "ЛЭО" в очередной раз мной выносится на уровень Кабинета Министров.6 июня состоялось совещание под председательством вице-премьер-министра Владимира Кистиона. Завтра совещание по этому вопросу проводит Вице-премьер-министр Геннадий Зубко.В течении 2016-2018 гг. в центральные органы власти было направлено 65 (!) Писем от области.Бесперебойное энергоснабжение на сегодня зависит от стабилизации работы "ЛЭО". Предприятие находится в критическом финансово-экономическом состоянии.