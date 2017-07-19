 В Минске обсуждались вопросы расследования гибели "Боинга", доступа СММ ОБСЕ и псевдодокументов ОРДЛО, – Олифер

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Олифер подчеркнула: "По завершению сегодняшней работы в Минске. Заявления о т.н. "Малороссии" не отвечают основам Минского процесса и не способствуют урегулированию ситуации на Донбассе. Попытка раздела Украины не нова и еще в 2014 году она потерпела крах. Вместо того, чтобы говорить о реинтеграции, на которую направлен Минский процесс, представители ОРДО заявляют о неких отдельных треках, которые идут вразрез со взятыми на себя обязательствами.
Трехсторонняя контактная группа призвала воздержаться от любых конфронтационных заявлений, которые противоречат Минским соглашениям.
В этом контексте призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО, который является тотальным нарушением Минских соглашений.
Отдельно украинская сторона высказала надежду на то, что в ближайшее время будет завершено расследование гибели малазийского Боинга 18 июля 2014 года и наказаны виновные".
Она продолжила: "Вопрос безопасности - краеугольный для всего Минского процесса и безопасность сотрудников СММ ОБСЕ - неотъемлемая его часть. На территории ОРДЛО патрули СММ снова и снова сталкиваются с агрессией и угрозами в свой адрес. Остаются безнаказанными виновные в гибели представителя миссии в апреле 2017 года. Мы требуем найти и наказать причастных к этой трагедии. Мы настаиваем на допуске СММ ко всей территории ОРДЛО, в частности, ко всей линии украинско-российской границы. Расцениваем недопуск и насилие по отношению к СММ ОБСЕ как целенаправленные усилия по принуждению миссии к прекращению своей деятельности в ОРДЛО.
В рамках подгруппы по безопасности украинская сторона в очередной раз поставила вопрос возврата к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года и демилитаризации Дебальцево".
"Ключевой вопрос, поставленный украинской стороной на политической подгруппе - наше требование отмены указа президента РФ о признании документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; отказа от захвата украинских предприятий в ОРДЛО, от рублевой зоны, от установления псевдограницы в ОРДО", - резюмировала Олифер.
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В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - Олифер(16)
Заседание Контактной группы по Донбассу началось в Минске, - пресс-секретарь Кучмы Олифер(15)
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 5 июля(17)
На территории ОРДЛО происходит все больше насилия и угроз по отношению к сотрудникам ОБСЕ, - Олифер(16)
Минские переговоры: кого в конечном итоге уговаривают? Кто уступает и чем?(3)
На переговорах в Минске обсудили итоги верификации отказывающихся от перемещения на Донбасс при обмене заложниками(7)
7 июня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы, - пресс-секретарь Кучмы Олифер(34)
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Украинская сценаристка Алина Семерякова показала фото ужасной больницы в городе Геническ. О своем опыте прибывания в больнице она рассказала на своей странице в Facebook.
https://inforesist.org/novaya-lokatsiya-dlya-semok-horrora-ukraintsev-porazila-uzhasnaya-bolnitsa-genicheska/
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сказок не бывает
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А если не копейки , то надо красть ?
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Нінішня українська влада то покидьки, злодії, шахраї і вбивці. Так само, як попередні. Ті, хто їх підтримує - негідники і запроданці.
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🐓💨💩💨💩💨💩💨
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