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 Политика Украины
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Все про:Минск (1123) минские соглашения (2249) Олифер (163)

 В Минске обсуждались вопросы расследования гибели "Боинга", доступа СММ ОБСЕ и псевдодокументов ОРДЛО, – Олифер

олифер

Украинская сторона в рамках заседания Трехсторонней контактной группы в Минске (Беларусь) продолжила настаивать на непризнании документов отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), отказе от захвата украинских предприятий, обеспечении работы наблюдателей СММ ОБСЕ, освобождении заложников, демилитаризации Дебальцево и расследовании гибели малазийского Боинга рейса MH17.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Олифер подчеркнула: "По завершению сегодняшней работы в Минске. Заявления о т.н. "Малороссии" не отвечают основам Минского процесса и не способствуют урегулированию ситуации на Донбассе. Попытка раздела Украины не нова и еще в 2014 году она потерпела крах. Вместо того, чтобы говорить о реинтеграции, на которую направлен Минский процесс, представители ОРДО заявляют о неких отдельных треках, которые идут вразрез со взятыми на себя обязательствами.

Трехсторонняя контактная группа призвала воздержаться от любых конфронтационных заявлений, которые противоречат Минским соглашениям.

В этом контексте призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО, который является тотальным нарушением Минских соглашений.

Отдельно украинская сторона высказала надежду на то, что в ближайшее время будет завершено расследование гибели малазийского Боинга 18 июля 2014 года и наказаны виновные".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - Олифер

Она продолжила: "Вопрос безопасности - краеугольный для всего Минского процесса и безопасность сотрудников СММ ОБСЕ - неотъемлемая его часть. На территории ОРДЛО патрули СММ снова и снова сталкиваются с агрессией и угрозами в свой адрес. Остаются безнаказанными виновные в гибели представителя миссии в апреле 2017 года. Мы требуем найти и наказать причастных к этой трагедии. Мы настаиваем на допуске СММ ко всей территории ОРДЛО, в частности, ко всей линии украинско-российской границы. Расцениваем недопуск и насилие по отношению к СММ ОБСЕ как целенаправленные усилия по принуждению миссии к прекращению своей деятельности в ОРДЛО.

В рамках подгруппы по безопасности украинская сторона в очередной раз поставила вопрос возврата к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года и демилитаризации Дебальцево".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики требуют освобождения 63 преступников, не имеющих отношения к конфликту на Донбассе, - Геращенко о переговорах в Минске

"Ключевой вопрос, поставленный украинской стороной на политической подгруппе - наше требование отмены указа президента РФ о признании документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; отказа от захвата украинских предприятий в ОРДЛО, от рублевой зоны, от установления псевдограницы в ОРДО", - резюмировала Олифер.

Также читайте: Украина настаивает на возвращении к линии разграничения, прописанной в "Минске-1", - Олифер
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Это с кем они обсуждали, с мертведчуком и опущенчами Лугамбабвэ?
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Сотрудничество ОБСЕ, ЕС и хуйла в статусе наблюдателя уже было опробировано в конфликте Молдовы, Грузии. Там были свои Минские соглашения. Результат всем известен. И нам навязывают тот же сценарий. Неужели трудно поумнеть за 20 лет?
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Це питання до уповноваженного президентом, а саме Медведчука. Звичайно, що він все робить за вказівкою путіна.
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Алі-я це з тобою більше не обговорюватиму, доста.
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Як хочеш, але це все відомо. Тому краще не задавай ці питання.
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Тоді треба вказувати для кого питання. У зв'язку з тим, що не було вказано, то я і надав відповідь.
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В першу чергу завжди самого себе питаю-звичка така.
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То есть, порошенковские коллаборанты разгласили тайну следствия террористам? Малазийский Боинг, европейские и малазийские граждане, упал на украинской территории каким боком к этому рашка и малороссы?
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В Минске обсуждались вопросы расследования гибели "Боинга", доступа СММ ОБСЕ и псевдодокументов ОРДЛО, – Олифер - Цензор.НЕТ 7611

Украинская сценаристка Алина Семерякова показала фото ужасной больницы в городе Геническ. О своем опыте прибывания в больнице она рассказала на своей странице в Facebook.

https://inforesist.org/novaya-lokatsiya-dlya-semok-horrora-ukraintsev-porazila-uzhasnaya-bolnitsa-genicheska/
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а сколько налогов она платит, чтобы на эти деньги можно было отстроить нормальные больницы?
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Я не знаю , сколько она платит налогов , но знаю точно , сколько ни плати - все украдут . Это же Украина .
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если она платит копейки в месяц, то тут и красть не надо.
сказок не бывает
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" если она платит копейки в месяц, то тут и красть не надо. "

А если не копейки , то надо красть ?
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Это фото полноценно действующих российских больниц и таких городов как Ухта, Минусинск, Мариинск, Тверь, Санкт-Петербург и даже Москва. Именно в таких условиях лечатся простые граждане нашей с вами страны(РФ), которые и помогли создать подборку самых отвратительных больниц страны. - http://votrube.ru/36692-uzhasy-rossiyskih-bolnic-vypusk-179-55-foto.html
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Эти фотографии сделаны не в заброшенных деревенских больницах. Это фото полноценно действующих российских больниц и таких городов как Ухта, Минусинск, Мариинск, Тверь, Санкт-Петербург и даже Москва.
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Границьі, документьі, малоросия...лишь одного из перечисленного достаточно для прекращения любьіх переговоров. Но Медведчук и Кучма продолжают показьівать себя идиотами и подставлять Украину.
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Очередной пшик, запрет документов они обсуждали. Да с_рали московиты на вас , с высокой башни, и на все мировое сообщество тоже, хоть с документами хоть без...
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Кучма - не компромісна фігура а угодовницька чи навіть зрадницька. Медвепут взагалі ставленик х*йла.
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Продолжали настаивать... хватит этой клоунады... за наши гроши...
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Делайте уже что то, хватит рефлексировать на кацапов, обсуждать очередной бред какого нибудь захараста или сурка. Ставьте им задачи, пусть они решают. Зачем обсуждать что там поменялось в головах предателей, там если и может что то поменять, то только дырка 7,62. Они ржут над вами, просто хохочут, катаются по полу, а в Киеве дуют щеки и рассуждают, ... а что бы это значило, а что скажет запад?...
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Святослав Стеценко

Нінішня українська влада то покидьки, злодії, шахраї і вбивці. Так само, як попередні. Ті, хто їх підтримує - негідники і запроданці.
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це - правда, але такі балачки на ворога працюють, вибач
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Срали-балакали, мазали-плакали, потім співали та спати лягали....
🐓💨💩💨💩💨💩💨


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Во межвоенной Польше (Второй Речи Посполитой) была такая группа населения - осадники. Это были поляки из центральных и западных воеводств. В основном бывшие военные и полицейские. Они на льготных условиях получали участки земли в своих колониях, "крэсах всходних". То есть в Западной Украине и Западной Беларуси. Осадники были хорошо организованы и вооружены. Вместе с полицией они устраивали террор против местных жителей. И проводили постоянную полонизацию. Когда хлопцев украингцев и беларусов призывали в Войско Польское, они НИКОГДА НЕ СЛУЖИЛИ на украинских и беларуских землях! Их отправляли в части на "коронные" польские земли (Север, Центр, Юг, Запад). Потому, что поляки знали: НЕЛЬЗЯ разрешать представителям национальных меньшинств СЛУЖИТЬ в силовых структурах ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА! Иначе можно получить "крымнаш". Слава Руси-Украине!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Минске обсуждались вопросы расследования гибели "Боинга", доступа СММ ОБСЕ и псевдодокументов ОРДЛО, – Олифер
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