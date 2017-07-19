 Украинский воин погиб в результате снайперского обстрела в районе Марьинки, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
С полуночи и до 18 часов наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. В 12 и 14 часов наши позиции вблизи Павлополя боевики обстреляли из стрелкового оружия и гранатомета. Около полудня по Марьинке работал вражеский снайпер. В результате обстрела получил смертельное пулевое ранение военнослужащий сил АТО. Также вражеский снайпер вел огонь по Новотроицкому, а в 15:10 боевики обстреляли это же поселок из вооружения БМП.
На Донецком направлении, ночью, боевики били из миномета калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов по украинским защитников под Авдеевкой. А по шахте Бутовка вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Анализируя ситуацию вдоль линии разграничения за предыдущие дни, можно сделать выводы, что в светлое время суток, когда активно работают наблюдатели боевики уменьшают количество обстрелов. Ночью, враг активизирует провокационный огонь и явно пытается втянуть силы АТО в вооруженное противостояние", - отмечают в штабе АТО.
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Спасибо шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ за его мирное перемирие.
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...
Рашисты, вы себе уже гроба заготовили?.. )
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