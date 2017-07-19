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 Украинский воин погиб в результате снайперского обстрела в районе Марьинки, - штаб АТО

штаб ато

С начала суток боевики 7 раз нарушили перемирие. Силы АТО 4 раза вынуждены были открывать ответный огонь. 1 украинский воин погиб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

С полуночи и до 18 часов наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. В 12 и 14 часов наши позиции вблизи Павлополя боевики обстреляли из стрелкового оружия и гранатомета. Около полудня по Марьинке работал вражеский снайпер. В результате обстрела получил смертельное пулевое ранение военнослужащий сил АТО. Также вражеский снайпер вел огонь по Новотроицкому, а в 15:10 боевики обстреляли это же поселок из вооружения БМП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения, - штаб АТО

На Донецком направлении, ночью, боевики били из миномета калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов по украинским защитников под Авдеевкой. А по шахте Бутовка вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"Анализируя ситуацию вдоль линии разграничения за предыдущие дни, можно сделать выводы, что в светлое время суток, когда активно работают наблюдатели боевики уменьшают количество обстрелов. Ночью, враг активизирует провокационный огонь и явно пытается втянуть силы АТО в вооруженное противостояние", - отмечают в штабе АТО.

Также читайте: Враг 23 раза открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, гранатометы и танки. Ранены двое гражданских, - штаб
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еще одна жизнь оборвалась во время затишья. Это ли затишье, когда орки просто отстреливают солдат.
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Как говорил недавно один ВОИН: "боевики настолько оборзели, что ходят возле наших позиций не пригинаясь, зная что мы стрелять не будем"
Спасибо шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ за его мирное перемирие.
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21 век на дворе, а люди до сих пор погибают от снайперов! Уже давно существуют против снайперские системы,не ужели так тяжело закупить!
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Да какое затишье? Вчера вечером еле от кума перебежками понад дворами с присестом и прискоком домой добрался! Снайпера прям по населённому пункту стреляют!
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У нас под Мариком сейчас тихо... пока. А до этого двое суток наши парни отрывали ватные бошки с лютым усилием... Дай Бог счастья и здоровья нашим парням!!!
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Спи спокойно, дорогой Брат... Прости, что не уберегли...
...
Рашисты, вы себе уже гроба заготовили?.. )
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский воин погиб в результате снайперского обстрела в районе Марьинки, - штаб АТО
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