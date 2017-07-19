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 Спецбортом из Днепра во Львов доставлены 12 раненых военнослужащих

медицина эвакуация помощь ранение военные в ато зоне первая раненых

12 раненых военнослужащих доставили в военный госпиталь во Львове спецбортом из Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Состояние военных медики оценивают как среднее и тяжелое. Первую помощь бойцам предоставили в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова и Днепровском военном госпитале. Во Львове военнослужащие будут проходить дальнейшее лечение и реабилитацию. Последний аналогичный спецборт прибыл во Львов две недели назад.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Двух раненных в зоне АТО украинских военнослужащих эвакуировали вертолетом в военный госпиталь Днепра. ФОТО

"Военнослужащие получили ранения, травмы, болезни в районе проведения АТО, в основном в Донецкой области", - сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк..
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А Соловей в Грузии поет... А здесь 12 раненных при Его хлебном перемирии.
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и не скажи - и не в баре их поранили после употребления "хлебного дара"...
в баре как-то поспокойней...
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О том, что хлебный дар спонсор твоего рождения? Тоже мне новость, это факт.
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Некоторые это кто? Хочешь поговорить с админом на эту тему?
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Кому правда не нравится? Или ваш спам раненных на ноги поставит? Вам нравится жить с закрытыми глазами? Это ваш выбор. Или слова сочувствия по этой теме вашу совесть успокоят?
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Танюха,а при чем здесь соловей и 12 раненных?В стране война или до сих пор не доходит, а на войне, как на войне:убитые,раненные,искалеченные.При освобождении Киева погибло больше 600 тыс.чел.Скажи спасибо,что пока минимум.Можешь поехать в рашу и предъявить претензии ботаксному карлику,может тебя он послушает,хотя по всей видимости закроет,как Сенцова.
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Хороший аутотренинг, когда погибшие и раненные не твои близкие. Война же... Иди их родственникам всю эту чушь расскажи.
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Одужуйте, рідненькі. Це - довго, не просто, але тримайтеся і повертайтеся до життя. Ви ж сильні.
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Господи, пошли им исцеление! Храни Героев Руси-Украины!
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каждый борт с ранеными должен бы сопровождать представитель ГШ или МО в звании не ниже полковника...что-бы война им не казалась фишками на карте...
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Саня,ты, что придуриваешься?Может пусть, генералы с передовой, раненных возят?
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с передовой вывозят санинструкторы и санитары... а в вертуху грузят уже после первичной помощи....вот туда и нужно сажать дежурного полковника из ГШ или МО для понимания правды окопной жизни...запахи лазарета, глаза раненых и больных лучшие помощники для штабных работников...
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Скакали - высоко!
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цуси пуси! Иди подмойся - мразь свидомая!
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Уебень свидоНЕМЫТЫЙ, ты хоть знаешь значение слова "свидомый"?)))
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в течении недели! тымчук - не врет!
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бойцам - мира и здоровья.. не тема для срача)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпецбортом из Днепра во Львов доставлены 12 раненых военнослужащих
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