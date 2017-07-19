 Спецбортом из Днепра во Львов доставлены 12 раненых военнослужащих

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Состояние военных медики оценивают как среднее и тяжелое. Первую помощь бойцам предоставили в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова и Днепровском военном госпитале. Во Львове военнослужащие будут проходить дальнейшее лечение и реабилитацию. Последний аналогичный спецборт прибыл во Львов две недели назад.
"Военнослужащие получили ранения, травмы, болезни в районе проведения АТО, в основном в Донецкой области", - сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк..
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в баре как-то поспокойней...
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