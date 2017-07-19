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Все про:День независимости (685) парад (437) праздник (1565)

 Оргкомитет по празднованию Дня независимости утвердил проведение военного парада в Киеве

киев парад день независимости шаромова

В Киеве на День Независимости пройдет военный парад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Кабмина по итогам заседания Оргкомитета празднования.

Сообщается, что 24 августа по всей стране пройдут различные мероприятия, запланированы разнообразные акции: возложение венков и цветов к памятным знакам, памятникам и местам захоронений борцов за независимость и выдающихся деятелей Украины. Что касается Киева, то в дни празднования независимости состоится военный парад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В параде по случаю Дня Независимости примут участие представители других стран и будут введены новые традиции, - Полторак

"Кабинет министров Украины в рамках подготовки и празднования 26-й годовщины Независимости Украины утвердил план торжественных мероприятий, который предусматривает, в частности, проведение парада войск на ул. Крещатик в Киеве", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что во Львове пройдет общенациональный проект "Украинская песня".

Также читайте: Порошенко поручил Кабмину организовать военный парад в Киеве в День независимости Украины

Напомним, в прошлом году в День Независимости в Киеве прошел военный парад. В нем приняли участие военнослужащие морской пехоты, воздушно-десантных войск, сил специальных операций, а также бойцы Национальной гвардии и других родов войск Украины.

Как известно, День независимости Украины - государственный праздник Украины, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом СССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде. Впервые День независимости Украины был отмечен 16 июля 1991 года.


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Що не так? Це ж готувати треба-само воно не вийде.
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Оргкомітет про святкуванню Нового Року з вами не погодився б)
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Отстегивают с нас, и на зарплату Саше Дрыщатику тоже
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Держитесь за что-нибудь, дабы не упасть, когда будете читать эти откровения мерзавца! Бывший горе-президент Ющенко написал сегодня в Фейсбуке, что он был самым лучшим из всех украинских президентов.
https://goo.gl/V5pYuT


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От вмієш ти, чи талан такий маєш...а, спинка дуже гнучка і язичок бархатний..
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давай я заместо тебя.. скока платят.?.ты народ раздражаешь..а я буду всех любить))
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Бо до мене у стрічку комент прийшов. Люби усіх-це точно не моє. Я тільки поважати можу-і тільки розумних.
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Не, ну він був хоча б проукраїнським. Навідміну від зека.
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тут згоден, перший хто підняв тему про голодомор та УПА.
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Благодаря Ющенко, Янукович стал президентом.
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Завдяки хУЙЛУ. Що двічі його з цим поздоровив.
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Твої проблеми-кого ти маєш і хто має тебе. Мене це не цікавить.
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А просрать за пару лет доверие людей, которые сделали его президентом, не его "достижение".
Ширки и универсалы все помнят.
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Тада(

Будь Ющ нормальним президентом, це тупе зеківське чмо, яке з позором за фальсифікацію виборів втікло в 2005 на Расію, звідти й не верталось би.
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Проукраинский это тот политик который строит будущее, а не создаёт культ поражений прошлого.
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Тоді таких в нас поки не бувало. =(
Тому можна таким вважати хоча б того, хто не був на повідку в Орди, і хоча б піднімав питання нашої правди в історії - а в умовах совкової (до 91) і кацапської (після 91) антиукраїнської пропаганди це вже щось.
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как бы не скулили почитатели янучары(доларповосемь), а лучшим пока остается порох.
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Самый вышиваный патриот, Витюша бджоляр, замахнувшийся на звание украинского мессии, на поверку оказался мелочным самовлюбленным местечковым сибаритом, изрядно задолбавший пустой болтовней про свою нацию, саму нацию. Успев стать одним из самых больших разочарованием той самой нации, олицетворив собой её несбывшиеся надежды на преобразование страны, ну и шо к рукам «которые нэ кралы», очень даже липнет доля не малая от пирога «РосУркЭнерго». Ну и как любой бездельник, истово не переносящий деятельных «клятых невисток». Хотя не малыми усилиями последней и ставший «гарантом».

Ну а яйцеушибленный проффесор Витёк, прошедший «университеты» двух «ходок», никаких иллюзий думающим гражданам не оставил, поскольку ответ уж слишком явно был написан на его «одухотворенном» лице. Обманываться в отношении «сцути» крепкого хозяйственника мог разве что регион, который невозможно поставить на колени, поскольку он с них никогда и не поднимался, с лихих 90-х прошлого столетия, как минимум.
Итог был закономерен - после второго Майдана, проффесор ушел в бега.

Но откровенно поразило, особенно после Майдана Достоинства, одной из основных задач которого была деолигархизация, так это абсурдное 54% избрание на пост Президента, патологически жадного, лживого и злопамятного жлоба, олигарха Пэцю.

И дело даже не в том, что его вранье было растиражировано со всех олигархических телеканалов, просто наивным людям, когда приходит беда, оч свойственно верить в обещания, что война закончится за две недели, враг будет выдворен с нашей земли, никто из наших ребят не погибнет, а мы все заживем «по-новому».

Вот только обещания нынешнего «гаранта» как нельзя лучше вписываются в фразу одного оч авторитетного товарища - «Интереснее всего в этом вранье то, что оно - враньё от первого до последнего слова».


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БАКСУ: Знаешь, маленький человек живет своими, маленькими делами и проблемами! Я это - вот к чему: у меня 2 гаража, так вот в годы Юща мне жизни не было - продай! даем хорошие бабки. Не продал, а сейчас я бегаю - "купите гараж!" - не покупают, а если и хотят купить - за копейки!!! Так что не все так просто с тем Ющом. Он, может быть, и не лучший президент Украины, но время его президенства - точно не худшее!
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Тогда пусть расскажет как и куда делся банк "Украина", раз он такой весь "самый лучший".
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Цікавий парад обіцяють-обов'язково подивлюся.
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наша пісня гарна й нова :
пачимунинафронтегдеаплотыасфальтпоцарапаете!!!!!!!!!!!!1111
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Какой нахер парад во время войны? Больше нечем заняться? 👎
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" В Киеве на День Независимости пройдет военный парад "

Опять будут советский металлолом показывать ?
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Ну и зачем выкидывать на это деньги, да ещё и лишний раз добивать дороги тяжелой техникой.
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как зачем ...а в очереденой раз послушать про життя по-новому , и всё благодаря кому ?
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Та ну їх в дупу!
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Кто виновен в трагедии украинцев, которая началась зимой 2014г? И в чём их вина? Первый виновник - роССийский народ. Его вина в том, что он не признаёт украинцев отдельным, древним, европейским народом. И в том, что оккупировали часть Украины и еженедельно убивают украинцев. Второй виновник - украинкий народ. Его вина в тома, что с 1991г. избирал и продолжает избирать воров и предателей. Избирает инородцев, а не этнических украинцев. Третий виновник - украинская власть. Её преступлений не счесть! Назовём некоторые: 1. Не сделали черноморский флот украинским. Это было в их силах. Командующий флотом ТРИ дня ждал приёма Кравчука. Но его не приняли. И он полетел проситься в Москву. Если не получалось забрать флот себе, его надо было вообще выгнать из Крыма. пусть плывёт куда угодно. 2. Не оставили Украине ТАКТИЧЕСКОЕ ядерное оружие. То есть ракеты средней и малой дальности, бомбы и артиллерийские снаряды. Для управления ими не нужна спутниковАя система. 3. Вместе с роССией создали и взрастили Приднестровье. Уничтожить Приднестровье можно в два счёта: перекрыть, вместе с Молдовой границу! 4. Планомерно разваливали армию. Низкими зарплатами отвадили молодёжь от поступления в военные институты. Продали за границу лучшее из советского оружия. 5. Придумали бредовую национальную Гвардию - пятое колесо в телеге! НГУшники и не полиция, и не военные. В АТО на передовой не воюют. Тяжёлую работу полицейских не делают. Но льготы имеют! 6. Не создали систему, при которой ВСЕ силовики (ВСУ, МВД, СБУ, Погранслужба, Прокуратура) каждые пять лет меняют место службы. Обеспечив их хорошим служебным жильём!Что бы на востоке и в Крыму служили люди с Запада. И наоборот. В этом случае у роССиян и их хуйла НИЧЕГО БЫ НЕ ВЫШЛО!Слава Руси-Украине!
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я це читав.. тут мозги надо иметь шоп разобратся.. но статья правильная)
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Пропаганда милитари!Хай краще Гринписс с пацифистами пройдут
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Свинотварь соевая никак не наиграется со своими игрушечными парадами, в то время как в армии на перёдке со снабжением проблемы.
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в гости к Богу не бывает опозданий.. не я сказал)
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денег штоль девать некуда?... хотя бы раненным передать - наверняка не один десяток можно обеспечить нормальными операциями без ампутаций.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОргкомитет по празднованию Дня независимости утвердил проведение военного парада в Киеве
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