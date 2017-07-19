 Оргкомитет по празднованию Дня независимости утвердил проведение военного парада в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Кабмина по итогам заседания Оргкомитета празднования.
Сообщается, что 24 августа по всей стране пройдут различные мероприятия, запланированы разнообразные акции: возложение венков и цветов к памятным знакам, памятникам и местам захоронений борцов за независимость и выдающихся деятелей Украины. Что касается Киева, то в дни празднования независимости состоится военный парад.
"Кабинет министров Украины в рамках подготовки и празднования 26-й годовщины Независимости Украины утвердил план торжественных мероприятий, который предусматривает, в частности, проведение парада войск на ул. Крещатик в Киеве", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что во Львове пройдет общенациональный проект "Украинская песня".
Напомним, в прошлом году в День Независимости в Киеве прошел военный парад. В нем приняли участие военнослужащие морской пехоты, воздушно-десантных войск, сил специальных операций, а также бойцы Национальной гвардии и других родов войск Украины.
Как известно, День независимости Украины - государственный праздник Украины, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом СССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде. Впервые День независимости Украины был отмечен 16 июля 1991 года.
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А я з друзями буду святкувати.
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https://goo.gl/V5pYuT
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Ширки и универсалы все помнят.
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Будь Ющ нормальним президентом, це тупе зеківське чмо, яке з позором за фальсифікацію виборів втікло в 2005 на Расію, звідти й не верталось би.
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Тому можна таким вважати хоча б того, хто не був на повідку в Орди, і хоча б піднімав питання нашої правди в історії - а в умовах совкової (до 91) і кацапської (після 91) антиукраїнської пропаганди це вже щось.
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Ну а яйцеушибленный проффесор Витёк, прошедший «университеты» двух «ходок», никаких иллюзий думающим гражданам не оставил, поскольку ответ уж слишком явно был написан на его «одухотворенном» лице. Обманываться в отношении «сцути» крепкого хозяйственника мог разве что регион, который невозможно поставить на колени, поскольку он с них никогда и не поднимался, с лихих 90-х прошлого столетия, как минимум.
Итог был закономерен - после второго Майдана, проффесор ушел в бега.
Но откровенно поразило, особенно после Майдана Достоинства, одной из основных задач которого была деолигархизация, так это абсурдное 54% избрание на пост Президента, патологически жадного, лживого и злопамятного жлоба, олигарха Пэцю.
И дело даже не в том, что его вранье было растиражировано со всех олигархических телеканалов, просто наивным людям, когда приходит беда, оч свойственно верить в обещания, что война закончится за две недели, враг будет выдворен с нашей земли, никто из наших ребят не погибнет, а мы все заживем «по-новому».
Вот только обещания нынешнего «гаранта» как нельзя лучше вписываются в фразу одного оч авторитетного товарища - «Интереснее всего в этом вранье то, что оно - враньё от первого до последнего слова».
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пачимунинафронтегдеаплотыасфальтпоцарапаете!!!!!!!!!!!!1111
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Опять будут советский металлолом показывать ?
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