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 Общество, Здоровье
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 Журналистке "Фактов ICTV" Кваснишин нужны деньги на срочное лечение рака

помощь кваснишин

Оксана Кваснишин - журналист "Фактов" из Прикарпатья - больна раком. Ей требуется собрать 25 тысяч евро для лечения рака в Австрии.

Как передает Цензор.НЕТ, журналисты ICTV выступили с инициативой сбора средств для лечения Оксаны.

Она уже прошла три курса химии и операцию в Вене. Лечение в Украине, к сожалению, шансов на выживание не давало.

А так есть надежда, что Оксана вырвется из лап страшной болезни - ей необходимо пройти еще химиотерапию. Стоимость которой 25 000 евро. Когда окончательно поборет болезнь - планирует профессионально помогать другим.

Сама же Оксана Кваснишин помогла спасти десятки жизней.


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