 Журналистке "Фактов ICTV" Кваснишин нужны деньги на срочное лечение рака

Как передает Цензор.НЕТ, журналисты ICTV выступили с инициативой сбора средств для лечения Оксаны.
Она уже прошла три курса химии и операцию в Вене. Лечение в Украине, к сожалению, шансов на выживание не давало.
А так есть надежда, что Оксана вырвется из лап страшной болезни - ей необходимо пройти еще химиотерапию. Стоимость которой 25 000 евро. Когда окончательно поборет болезнь - планирует профессионально помогать другим.
Сама же Оксана Кваснишин помогла спасти десятки жизней.
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