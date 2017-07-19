 Боевики требуют освобождения 63 преступников, не имеющих отношения к конфликту на Донбассе, - Геращенко о переговорах в Минске

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Минск. Сегодня украинскую сторону в гуманитарной подгруппе представляли Уполномоченный по правам человека В. Лутковская и руководитель центра СБУ по освобождению заложников Ю. Кочанов. Важно - ОРДЛО подтвердили содержание 71 украинца, 56 в ОРДО в том числе и всех наших военных в Макеевской колонии, в ОРЛО - 14. При этом ОРДЛО заявили, что проверяют информацию о содержании еще 6 украинцев - в том числе и журналиста Станислава Асеева, и украинки (она имеет недостатки слуха) Людмилы Сурженко, которая исчезла на КПВВ Станица Луганская.
Представители боевиков снова цинично разыгрывают спектакль по Стасу Асееву, незаконное содержание которого уже месяц "не могут" официально подтвердить. При этом меня лично в очередной раз удивляет позиция ОБСЕ и их координаторов, обязанности которых - настаивать предоставлении достоверной, точной и оперативной информации о заложниках в ОРДЛО, а не только выражать беспокойство.
Также ОРДЛО заявили, что судья украинского суда Рудов, который несколько месяцев назад был задержан на КПВВ, когда ехал на оккупированные территории на похороны матери и потом несколько месяцев содержался в тюрьме в Луганске (он был все это время в списках заложников), вроде выпущен на свободу.
Наиболее проблемными остается вопрос, что ОРДЛО требует освобождения 63 преступников, которые не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе, ОРДЛО в ультимативном тоне требуют освобождения этих уголовных преступников.
Украинские представители В.Лутковская и Ю.Качанов которые были наделены всеми соответствующими полномочиями и директивами, еще раз остро поставили вопрос согласования конкретной даты увольнения всех украинцев! Мы готовы к компромиссу, чтобы достать наших. И движемся в этом направлении. Следующие переговоры в режиме скайп - 31 июля. Надеюсь, они пройдут уже после переговоров в нормандском формате и будут результативны".
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