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Все про:Геращенко Ирина (961) заложник (1193) переговоры (3400) Минск (1122) минские соглашения (2248)

 Боевики требуют освобождения 63 преступников, не имеющих отношения к конфликту на Донбассе, - Геращенко о переговорах в Минске

геращенко ирина

Первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске ИринаГеращенко обнародовала информацию о ходе сегодняшних переговоров

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Минск. Сегодня украинскую сторону в гуманитарной подгруппе представляли Уполномоченный по правам человека В. Лутковская и руководитель центра СБУ по освобождению заложников Ю. Кочанов. Важно - ОРДЛО подтвердили содержание 71 украинца, 56 в ОРДО в том числе и всех наших военных в Макеевской колонии, в ОРЛО - 14. При этом ОРДЛО заявили, что проверяют информацию о содержании еще 6 украинцев - в том числе и журналиста Станислава Асеева, и украинки (она имеет недостатки слуха) Людмилы Сурженко, которая исчезла на КПВВ Станица Луганская.

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Представители боевиков снова цинично разыгрывают спектакль по Стасу Асееву, незаконное содержание которого уже месяц "не могут" официально подтвердить. При этом меня лично в очередной раз удивляет позиция ОБСЕ и их координаторов, обязанности которых - настаивать предоставлении достоверной, точной и оперативной информации о заложниках в ОРДЛО, а не только выражать беспокойство.

Также ОРДЛО заявили, что судья украинского суда Рудов, который несколько месяцев назад был задержан на КПВВ, когда ехал на оккупированные территории на похороны матери и потом несколько месяцев содержался в тюрьме в Луганске (он был все это время в списках заложников), вроде выпущен на свободу.

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Наиболее проблемными остается вопрос, что ОРДЛО требует освобождения 63 преступников, которые не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе, ОРДЛО в ультимативном тоне требуют освобождения этих уголовных преступников.

Украинские представители В.Лутковская и Ю.Качанов которые были наделены всеми соответствующими полномочиями и директивами, еще раз остро поставили вопрос согласования конкретной даты увольнения всех украинцев! Мы готовы к компромиссу, чтобы достать наших. И движемся в этом направлении. Следующие переговоры в режиме скайп - 31 июля. Надеюсь, они пройдут уже после переговоров в нормандском формате и будут результативны".

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