 Украина намерена занять 70-е место в рейтинге Doing Business в 2017 году, - Порошенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина улучшила свой показатель в Глобальном инновационном индексе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина "Мы были на 153-м (месте рейтинга Doing Business - Ред.) еще 3 года тому назад среди почти 190 стран, а в этом году планируем быть семидесятыми", - сказал президент в ходе украино-грузинского бизнес форума в Батуми (Грузия) в среду.Порошенко отметил, что Грузия занимает 39-е место в Doing Business.Он подчеркнул, что только Украина и Грузия демонстрируют такие темпы роста."Никто, кроме нас и вас, не демонстрирует такие темпы. Никто, кроме нас и вас, решительно не создает привлекательный инвестиционный климат через борьбу с коррупцией, дерегуляцию, децентрализацию", - выразил убеждение П.Порошенко.Как сообщалось, согласно рейтингу Doing Business-2017, Украина заняла 80-е место среди 190 стран, в рейтинге Doing Business-2016 (уточненном в соответствии с методологией, применяемой в этом году) Украина занимала 81-е место среди 189 стран.