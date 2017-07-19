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 Политика Украины
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 Украина намерена занять 70-е место в рейтинге Doing Business в 2017 году, - Порошенко

рейтинг business doing

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что власти страны намерены занять 70-е место в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business-2018.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы были на 153-м (месте рейтинга Doing Business - Ред.) еще 3 года тому назад среди почти 190 стран, а в этом году планируем быть семидесятыми", - сказал президент в ходе украино-грузинского бизнес форума в Батуми (Грузия) в среду.

Порошенко отметил, что Грузия занимает 39-е место в Doing Business.

Он подчеркнул, что только Украина и Грузия демонстрируют такие темпы роста.

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"Никто, кроме нас и вас, не демонстрирует такие темпы. Никто, кроме нас и вас, решительно не создает привлекательный инвестиционный климат через борьбу с коррупцией, дерегуляцию, децентрализацию", - выразил убеждение П.Порошенко.

Как сообщалось, согласно рейтингу Doing Business-2017, Украина заняла 80-е место среди 190 стран, в рейтинге Doing Business-2016 (уточненном в соответствии с методологией, применяемой в этом году) Украина занимала 81-е место среди 189 стран.
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хороший у нас президент... хороших слов не хватает))
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Согласен. Страшно подумать что бы было из страной, если бы на выборах первое место занял кто-то с конкурентов Пороха
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В текущем положении никак. Война, корупция и отсутствие среднего класса
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На 153-м месте как-то легче шёл бизнес. Денег больше было, теперь еле на самоокупаемости. Может потому, что не ворую...
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При условии войны, потери части страны и коллапса экономики из-за этого скажи спасибо, чт вообще бизнес у тебя остался
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занять то займем, но как бы не проебать все потом когда утомленные реформами выберут очередного януковича...
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То знову вийдемо на Майдан-ми вже легкі на підйом.
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Рашка на 40месте.
То есть у этого господина даже мыслей нет чтобы обойти Рашку, Беларусь и Казахстан.И вытянуть страну из жопы.
Мне не по пути с человеком не способным отказаться от личных коррупционных благ чтобы догнать Грузию.
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Жаль, що добрі справи швидко не робляться. А так-гарна та реальна ціль.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина намерена занять 70-е место в рейтинге Doing Business в 2017 году, - Порошенко
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