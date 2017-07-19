 Мы будем говорить с Грузией относительно плана действий по членству в НАТО, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Twitter пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.
"Мы будем говорить с Грузией относительно Плана действий по членству в НАТО", - процитировал С.Цеголко президента Украины.
Как сообщалось, находящийся с государственным визитом в Грузии президент Украины П.Порошенко в среду вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили посетил село Одзиси, расположенного на линии разграничения с оккупированным Россией регионом Грузии. Здесь президенты двух стран из биноклей рассматривали построенную несколько лет назад базу российских пограничников, расположенную в нескольких сотнях метрах от возведенных по линии границы проволочных заграждений.
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