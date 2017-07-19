EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  337  18
Все про:Грузия (3423) Порошенко (13443) членство в НАТО (157)

 Мы будем говорить с Грузией относительно плана действий по членству в НАТО, - Порошенко

нато

Президент Украины Петр Порошенко намерен говорить с властями Грузии относительно плана действий по членству в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Twitter пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

Также читайте: Украина и Грузия не могут стать на путь присоединения к НАТО, пока на их территории находятся войска РФ, - сенатор США

"Мы будем говорить с Грузией относительно Плана действий по членству в НАТО", - процитировал С.Цеголко президента Украины.

Как сообщалось, находящийся с государственным визитом в Грузии президент Украины П.Порошенко в среду вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили посетил село Одзиси, расположенного на линии разграничения с оккупированным Россией регионом Грузии. Здесь президенты двух стран из биноклей рассматривали построенную несколько лет назад базу российских пограничников, расположенную в нескольких сотнях метрах от возведенных по линии границы проволочных заграждений.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А без плану навіть собачу будку не збудуєш-не знав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты лучше конкурента на выборах им отдай.. Там же косяки за ним какието
 показать весь комментарий
Ответить
 
" Президент Украины Петр Порошенко намерен говорить с властями Грузии относительно плана действий по членству в НАТО "

А НАТО в курсе ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не сцы, в курсе и не просто в курсе, но коорденирует это.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не з ціми баригами при владі, які дбают за власну кишеню, а не за державу !!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не йому..а его назначенцам..что может сделать свадебный генерал...? Только перерезать ленточку, открыть завод, и просрать командировочные на бестолковые перелеты с госбюджета...то есть с моих налогов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Який такий план дій!!! План має бути один -розвиток економічної потужності України, а решта вже похідне!!! )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Угомоните его кто-нибудь, пока он все проблемы Грузии не порешал за один приезд.
Мы будем говорить с Грузией относительно плана действий по членству в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3703
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну шо, кацапы, допрыгались?...вот теперь-то вам точно писта...
 показать весь комментарий
Ответить
 
а подковёрно о том,что истеричку-Саакашвили можно сдать Грузии.И тише в Украине для Порошенко станет,и грузинский президент сможет бодро перед народом отчитаться-смог вытребовать у Украины коррупционера..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
а подковёрно о том,что истеричку-Саакашвили можно сдать Грузии.И тише в Украине для Порошенко станет,и грузинский президент сможет бодро перед народом отчитаться-смог вытребовать у Украины коррупционера..))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы будем говорить с Грузией относительно плана действий по членству в НАТО, - Порошенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти