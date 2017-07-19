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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (393) Порошенко (13443) судебная реформа (579)

 Надеюсь, что на этой неделе будут назначены по конкурсу все 120 судей Верховного суда, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что на этой неделе произойдет назначение 120 новых судей Верховного суда Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я надеюсь, что на этой неделе - стучу по дереву - у нас будут назначены все 120 по конкурсу новых судей Верховного суда как результат моей конституционной реформы, и будут ликвидированы старый Верховный суд и Высший специализированный суд", - сказал президент в ходе украино-грузинского бизнес форума в Батуми (Грузия) в среду.

Президент отметил, что в новом Верховном суде граждане Украины и иностранцы, инвесторы смогут добиться справедливости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высшая квалификационная комиссия судей преодолела вето Совета доброчестности на избрание Романюка главой нового Верховного Суда
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Мене всі проклинають, ненавидять!..
І кличуть, то лайном, то душогубом!..
Бо я - суддя! Бо я і є та «гнида»,
закон якої - слухавка з тризубом!

Син - в Кембріджі, а донечка - в Сорбонні.
Дружина - десь на шопінгу у Ніцці.
Бо я - суддя! Бо я експерт в законі,
де всі статті - в умовних одиницях!

Маєтки, тачки, яхти, пойло, їдло….
Я, майже, як Господь в своєму місті!
Я є суддя, а не якесь там бидло,
що виживає на свої «три двісті»!

Я лиш гарантові - наймИтом, і слугою!
А з вас, убогих, буду дерти шкіри,
допоки над моєю головою
немає ні мотузки, ні сокири!


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Ну так если заплатили по должности, так на должность и назначат.
Ты не переживай, Петя. Без того, чтобы тебе отбашлять, нкуда никого не назначат.
ты главное в бабках не просчитайся, урод шоколадный.

ПС
За три года просрать колоссальное доверие народа в отрицательные величины - это только ты, Петя, умеешь.

ППС
И ты, шоколадный заяц, бойся не своих врагов.Во благо Украины, мы им ничего не позволим сделать. Ты, выблядок, бойся нас. Тех, кто три года назад болел за тебя. Мы страшнее их стократ!
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"моей конституционной реформы" - после твоей необходимо срочно приступать к народной,справедливой и качественной реформе.
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"как результат моей конституционной реформы" Скромняга! Результат твоей судебной реформы мы видим каждый день. Насквозь гнилая судебная система и как ты из этого дерьма лепишь новую пулю.
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И сколько из них тех КОГО НАРОД НЕ ПРОПУСКАЛ?
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А что толку, если все те же самые судьи?! У многих в декларациях особняки, крутые иномарки, миллионы на счетах и все это типа от родителей, которые работали на работах где заработки 3-8 тыс. гривен...... Ну и нафига эта так называемая судебная реформа?! все то же самое - КОРРУПЦИЯ.
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порошенко и его судьи ......
каста неприкасаемых жирующая за счет недалеких рабов голосующих в один тур
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кем он своего младшенького назначит, или и ему депутатское кресло ?
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Святослав Стеценко

Не всі невігласи і недоумки є дурнуватими від природи. Дехто просто забагато насмоктався рошенів.
Даю їм шанс стати розумними.
Вчіться в мене безоплатно.
1. Тимчасово окуповані території - території, на яких окупант встановив граничний термін окупації і взяв на себе зобов'язання залишити їх після завершення цього терміну. В іншому разі території окуповані не тимчасово, а постійно.
2. Явища "мирна деокупація" в природі не існує. Спитайте у суомі і у японців, які їхні успіхи в

мирній деокупації Карелії і Сахаліну.
3. Нінішня українська влада то покидьки, злодії, шахраї і вбивці. Так само, як попередні. Ті, хто їх підтримує - негідники і запроданці.
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Если такие, как новоизбранный глава Верховного Суда, Романюк, то переживать не о чем.
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А зачем в Верховном суде 120 судей? воздух пинать и получать огромную зарплаты и пенсии?!
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президент должен говорить УВЕРЕН, а не надеюсь)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, что на этой неделе будут назначены по конкурсу все 120 судей Верховного суда, - Порошенко
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