EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 За рубежом
  480  23
Материалы по теме:
Все про:война (3234) Сирия (2478) Евросоюз (12047)

 "Виновные должны ответить за свои действия": ЕС выделил деньги на независимое расследование военных преступлений в Сирии

преступление сирия

Евросоюз объявил в среду, что он выделит 1,5 млн евро в поддержку Международного механизма беспристрастного и независимого расследования, которому будет поручено содействовать расследованию наиболее серьезных нарушений международного права, совершенных в Сирии с марта 2011 года.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что этот механизм также должен "помочь осуждению тех, кто несет ответственность за эти нарушения", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Число погибших в Сирии превысило 330 тысяч человек, - правозащитники

"Справедливость для жертв имеет большое значение для подлинного и всеохватывающего процесса примирения в Сирии, - говорится в коммюнике Еврокомиссии. - Поэтому виновные в совершении военных преступлений, должны ответить за свои действия, и как можно скорее".

ЕС подтверждает приверженность политическому процессу в Сирии под эгидой ООН. "Сирийцы заслуживают мира и справедливости, и мы по-прежнему поддерживаем их в этом деле", - цитирует коммюнике ЕС главу дипломатии ЕС Федерику Могерини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания, связанная с властями РФ и мафией, разрабатывала химическое оружие для Сирии, - CNN

Суд по делу лиц, ответственных за военные преступления, нарушения прав человека и международного гуманитарного права, совершенные во время конфликта в Сирии, имеет важное значение для реального политического перехода в стране, отмечается в коммюнике.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
і тут разнузданая русафобія
чи кацапи думали, що вбивства мирних мешканців їм з рук зійдуть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну амеры там куда как больше мирных прокрошили... Так что если это правосудие это будет беспристрастным то им должно не хило перепасть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Амеры там химических атак и резни в городах не устраивали, в отличии от тандема Асад+Хуйло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не факт. А вот суд и установит кто сколько покрошил.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Амеров должно быть все принимают за полицию планеты? Потому как если они убьют пару тысяч невинных, ни кто про это даже слова в сми не скажет. А вот стоит промахнутся рашевскому снаряду на пару десятков метров сразу вой в сми... да такой, как будто атомную бомбу на промышленный город кинули, и всех трудяг там погубили вместе с семьями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ойой, то есть кацапня с перепоя бомбила Алеппо, а целилась куда-то еще? Думаете всё списать на боярышник? Врядли международному трибуналу понравится эта версия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Международному трибуналу побоку, ему что скажут то ему и понравится, или не понравится, в зависимости от сказанного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Русским по белому написано "в Сирии". Догадываешься в чей огород какашка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага, за то больницы и школы бомбили, по ошибке конечно, а ещё поставляли в иг оружие...
 показать весь комментарий
Ответить
 
у тебя порядок полосок на флажке перепутан: беленькое должно быть сверху. поправь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нормально всё) Ты разве не знаешь что тут у людей когнитивный диссонанс вызывает триколор?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
И не только тут. Твоя трехцветная тряпка вызывает диссонанс в местах, где происходят "гражданские" войны. К чему бы это???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гражданские войны возникали задолго до, этой как ты выразился, тряпки. Так что вину не припишешь)
 показать весь комментарий
Ответить
 
"гражданские" войны с тех времен, когда появилась трехцветная тряпка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Свыня КАЦАПСЯЧАЯ, твоя секелевскай блевотень, которая льется из твоих ушей, никого не интересует
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не волнуйся ты так) Вдруг сердечко не выдержит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
С каких это пор ты так забоишься о нас??? Может еще и "браться" попросишься?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Виновные должны ответить за свои действия": ЕС выделил деньги на независимое расследование военных преступлений в Сирии
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти