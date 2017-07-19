 "Виновные должны ответить за свои действия": ЕС выделил деньги на независимое расследование военных преступлений в Сирии

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что этот механизм также должен "помочь осуждению тех, кто несет ответственность за эти нарушения", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Справедливость для жертв имеет большое значение для подлинного и всеохватывающего процесса примирения в Сирии, - говорится в коммюнике Еврокомиссии. - Поэтому виновные в совершении военных преступлений, должны ответить за свои действия, и как можно скорее".
ЕС подтверждает приверженность политическому процессу в Сирии под эгидой ООН. "Сирийцы заслуживают мира и справедливости, и мы по-прежнему поддерживаем их в этом деле", - цитирует коммюнике ЕС главу дипломатии ЕС Федерику Могерини.
Суд по делу лиц, ответственных за военные преступления, нарушения прав человека и международного гуманитарного права, совершенные во время конфликта в Сирии, имеет важное значение для реального политического перехода в стране, отмечается в коммюнике.
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