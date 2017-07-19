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 Общество, Технологии
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Все про:Кабмин (10409) образование (1560) танк (737) Харьков (4321)

 Кабмин создал Институт танковых войск в Харьковском политехническом институте

танк оплот

Кабинет министров Украины создал Институт танковых войск имени Верховной Рады Украины Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Кабмин согласился с предложением Министерства обороны Украины о реорганизации факультета военной подготовки Харьковского политеха в Институт танковых войск и присвоил ему почетное звание "имени Верховной Рады Украины".

Реорганизация будет осуществлена в пределах ассигнований, предусмотренных Минобороны на подготовку военных специалистов в высших учебных заведениях и переподготовку.

При этом студенты факультета продолжают обучение в Институте танковых войск.

Также Кабмин передал соответствующие здания военного городка в Харькове из сферы управления Министерства образования и науки в сферу управления Министерства обороны.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В 2017 году в армию поставят 72 модернизированных танка Т-72, - Порошенко во Львове. ВИДЕО
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Зрада-третийгодвайны-гдемаиоплотыыыыыыыыыыыыыыы!!!!!
...и коменты уже можно не читать...
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интересное дело, почему политехнический институт? куда делось харьковское танковое училище?
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Оно сейчас называется факультет Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».и кадетский корпус. Студенты делают вид, что становятся военными, а пацаны в войнушку играют . Заранее, не ватник. Рядом живу и все вижу.
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Земеля поставил лайк. Это еще больше показывает. что я прав.
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У Харкові військове танкове училище було, хто небудь на форумі знає його долю, воно ще функціонує?
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Его нет, увы. Сейчас там Кадетский корпус.
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сомневаюсь. недавно над складом боеприпасов нашли повисшую на дереве ржавую бомбу расейского производства. ржавую блядь! она там висит уже около 10 лет, сразу вспомнил взрывы возле Новобогдановки. Вторжение готовилось еще тогда, сомневаюсь что при таком масштабе засланый минобороны проморгал бы такое училище.
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Воно розформоване та ліквідоване,як і технічні льотні,Харківський Військовий університет,де готувались ППОшники Сухвійськ,факультет котрого у вчилищі ВПС ім.Кожедуба.А Полторак -брехло!.
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ОРУЖИЕ С ЗАПАДА. ЧАСТЬ 2

Кирилл Данильченко ака РонинКолёса и гусеницы для ВСУ
Транспорт с вооружением или без. Любой. МРАП, разведчики, «Хамви» (бронированные или нет), гусеничные «Бредли», пикапы. В любых количествах, которые мы способны освоить, помня историю с ремонтом и мучения с запчастями после первой поставки из США. Вплоть до того, чтобы в «одноразовом» формате - до исчерпания ресурса. Пока заработает экономика, нам в армии нужен любой транспорт: как носители ПТРК, грузовики в моторизованных частях, КШМ, ретрансляторы связи, так и база под ПЗРК или станции артиллерийской разведки. Практически гарантированно до 500 бронемашин и пикапов зайдёт в Украину в рамках продолжения военно-технического сотрудничества. Также продолжится насыщение подразделений пограничников и НГУ автомобилями - хотя бы на тот случай, если «подсолнухи» и СПН фараона Ихтамнета попробуют пошатать фланг возле Станицы или прощупать границу в районе Харькова.
Снайперские винтовки - непаханое поле для помощи. Советская доктрина считала оружием снайпера СВД (по сути, «весло» марксмена), с помощью которой натасканный за полгода срочник из ПТУ должен был «задушить» пулемётчика или гранатомётчика, расположенного за 400-500 метров от него. Ни о каких погодных станциях, снайперских парах, дальномерах, гонгах и прочих «буржуазных» штучках ни тогда, ни десяток лет после начала независимости никто даже не думал.
В 2001 году по ещё дивизиям бродили «покупатели» и сманивали контрабасов в «уникальное и новое подразделение» - «роту снайперов», куда набирали тогда всех желающих, чтобы забить штат под завязку.
Здесь над нами до сих пор довлеет как бюджет, так и отсутствие кадров из-за исторического контекста, поэтому любые винтовки и инструкторы гарантированно будут массово заходить в Украину. Комплексы под 308, 12,7, финансирование под 7,62 мм, SAKO или отечественные винтовки того же калибра - любые объёмы будут впитываться, как губка. Потому что снайперы, как и расчёты пулемётов или 60-82-мм миномётов - основа «пехотной тактики» Запада.Огневая мощь
Миномёты и пулемёты. Скорее всего, на начальном этапе сюда будет заходить оружие, пребывающее на хранении в Восточной Европе, отработанное поставками из Литвы - КПВ, НСВ, ДШК всё ещё встречаются в бывшем Варшавском пакте. Допустим, курды вскоре получат более 1500 единиц, так что Болгарии, Чехии или Хорватии однозначно будет работа.
Ручные пулемёты с ленточным питанием - то, чего пока очень остро не хватает ВСУ. Те же миномёты - одни из самых простых ВВТ. По идее, их можно клепать, как горячие пирожки. Но если брать 60-мм «трубы» с минами на воздушном подрыве или с более мощным «удлинённым» зарядом, то получится отличная поставка «под ключ» не только для ССО, но и для линейных моторизованных частей на ротном уровне. Недаром наш КБА-118 - это, по сути, клон М-2, бывшего миномёта США, до сих пор состоящего на вооружении у Турции, и в больших количествах стоящего на хранении у янки или канадцев. Старая добрая традиция Запада решать проблемы минимумом ресурсов. Несколько десятков тысяч выстрелов уже закуплено, идёт работа над запуском линии мин в Украине, но при этом есть возможность быстро поставить с хранения как миномёты, так и боеприпасы, если станет жарко. И к ним уже будут готовы расчёты.
Хорошими звоночками можно считать договоры с поляками о модернизации «Шилки» и «Тунгуски», ПЗРК «Гром», различные разработки по модернизации и моторизации ЗУ-23\2, совместные проекты по высокоточному вооружению (снарядам, минам, корректируемым бомбам), БПЛА, включая одноразовые камикадзе и ударные модели, планы по созданию отечественного ПЗРК, внедрение АСУ «Оболонь», снабжение артиллеристов планшетами.
Но интересно, что до сих пор самое эффективное, что нам поставляют союзники, совсем не относится к летальному вооружению. Что, вообще, можно такого отгрузить стране, где в строю стоит около 160 РСЗО «Ураган» и «Смерч»? Где больше комплексов ПВО, чем у всего фланга НАТО, включая Польшу, Чехию, Венгрию и Румынию, которые тратят на армию 16 млрд долларов. Где более 1000 единиц ствольной артиллерии, сотни САУ, больше сотни самолётов (есть подразделения, где бортов больше, чем пилотов). Что можно выдать бойцам, которые за 10 минут выпускают 8 ПТУР по блиндажу и охотятся за одиночными пулемётами на Светлодарской дуге при помощи ракет по цене автомобиля? Какие объёмы можно нарастить тыловым службам, которые не в состоянии без волонтёров решить вопросы по 300 «Хамви», ибо у них АКПП, редукторы и генераторы не той системы, а пока не намечается ни средств, ни специалистов?
Поэтому, несмотря на то, что будущие поставки вооружений - это огромная и однозначная перемога, критически важными остаются всё те же вещи, что и в 2014 году:комплекты защищённой связи на батальон или бригаду - от ранцевых систем до автомобильных оперативно-тактического звена;сотни ПНВ, прицелов и тепловизоров в одно подразделение, чтобы батальон мог вести полноценные боевые действия ночью, а не просто насыпать с ВОП в сторону пятен тепла;увеличение количества контрбатарейных радаров с одного в секторе (плюс учебные части) до одного в артиллерийской бригаде - чтобы быстро подавить противника с места и продолжить поддержку пехоты, помня, что у нас большинство стволов буксируемых, и маневрировать в стиле САУ не выйдет;развитие сотрудничества относительно БПЛА ротного звена, не важно - аналогового или цифрового, ведь это всё равно расходный материал в случае следующей фазы вторжения РФ;оборудование и костюмы для разминирования, системы обнаружения СВУ, специальные автомобили-лаборатории;ну и, конечно, расширение тренингов и учений: логистика, маркировка контейнеров, инженерные работы, сопровождение колонн, сапёрная подготовка, снайперы, медицинская подготовка, КШУ и батальонные учения с силами НАТО.

Главную работу на фронте мы уже сделали - «Фаготами» с гнилыми проводами, синими от беглого огня «сапогами», убитыми «максами» и «дашками» на пикапах, лысыми без ДЗ танками и «коробками» из учебных центров, операторы которых никогда не учились сидеть за «чебурашкой».
Теперь начинается тяжёлая и планомерная работа в тылу: слаживание, связь, индивидуальная подготовка, совместные с поляками проекты по модернизации танков ПНВ и тепловизорами, ведомственные полигоны и килхаусы, система MILES и тренажёры для ПТУР, мобилизационные запасы и занятия с резервистами. Особенно занятия с резервистами - нужна реально работающая персональная система резерва. Сейчас у нас гарантированное девяностопроцентное непопадание на свою «родную» ВУС и хаос во время призыва, ибо все части строго на бумаге. Хотя пять-семь лет пахоты до кровавых мозолей - и мы не узнаем ВСУ, как сегодня не узнаём толпу в «британке» и «дубке» формата 2014 года в десантниках с танковыми ротами и амуниции с иголочки весной 2017-го.
Запад перекроет наши узкие места, поможет с учениями и подготовкой инструкторов, позволит сэкономить время и деньги на запуск серийного производства, но основную работу должны снова сделать украинцы. Научиться содержать армию, способную защитить сорокамиллионную страну с 2000 километров границы, а не рассказывать сказки на ток-шоу и клянчить помощь у Норвегии и Канады. Создать производство боеприпасов и замкнутый цикл техники, а не брать откаты на контрактах из Болгарии и продавать остатки с хранения СССР на Шри-Ланке. Два раза в год призываться как резервисты, а не кивать на дочь Тимошенко и бежать в Польшу. Строить полигоны и военные городки, а не распродавать имущество МО с молотка, а потом писать в ручной газете, как ты здорово реформировал армию. Не закладывать корветы океанской зоны, пока не хватает даже прибрежных катеров. Голосовать за законы, от которых зависит судьба миллиардных траншей и курс национальной валюты во время войны на истощение, а не спешить на Лазурный берег на каникулы.
И понять главное, что условный Запад в случае опасности призывает своих женщин сотнями тысяч на заводы и в «земельные армии», отправляет японцев в концентрационные лагеря и арабов в Гуантанамо, а британские или американские солдаты высаживаются во Франции или обучают солдат в далёкой Украине - в странах, которые явно не спешат решать свои собственные проблемы.
Осознать свою ответственность за происходящее в своей жизни, своей стране и всём мире - вот оно, настоящее оружие с Запада.
ссылка на материал
С первой частью материала можно ознакомиться здесь.
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СЕКРЕТУ: Ты практическм все написал правильно, но - СЛИШКОМ ДЛИННО! В.Суворов это выразил значительно короче: "В ОБОРОНЕ ПОНЯТИЕ ДОСТАТОЧНО НЕ СУЩЕСТВУЕТ"! А у нас война - пока что - оборонительная! ну просто - маловато силенок! Насчет снайперов - согласен на 1000%! Надеюсь, все у насч получиться!
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текст не мой, но довольно добротный, потому и запостил.
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согласен, добротный и во многом - правильный! Но действительно - длинноват! Не, я прочел все, если что!
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надо читать, надо понимать, иначе мозг разленится и будет "хавать" только лозунги.
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Сначала уничтожили Харьковское танковое училище.Теперь заново создают. А где наручники у тех, кто это развалил?
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Там места мало будет для института, кафедра помещалась военная, а вот институт... ещё надо зданий добавить.
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Создать на бумаге легко. Не очень понятно в каком здании будет этот университет, ХПИ будет ликвидироваться?
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танков все меньше по исчерпанию ресурса и про..ных при отступлениях, а институтов все больше.
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имени Верховной Рады
каким-то абсурдом отдает. Надо поискать в гугле, есть что у америкосов имени Конгресса?

А вообще, здесь заложен большой потенциал - можно создать что-нибудь "имени Генеральной Прокуратуры Украины". Ну, например, новый следственный изолятор. А какой-нибудь геологический институт - "имени вышек Бойко".
И, кстати, почему в названии не указали, имени какого созыва ВР?
Советизация на марше....
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Бредишь?
Верховна Рада - не толпа всегда временных депутатов, не здание с колоннами, а символ государственной демократии, институция демократии.
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Інститут танкових військ імені Х. Гедеріана
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И правильно, и нужно, и своевременно! Да - было время, долгое, ВСУ - тупо уничтожали!!! и именно на деньги и позаданию врага (хотя и своих долбо-в хватало, не спорю!), но сейчас - восстанавливаем! Сложно, больно, тяжело, с кровью, но - восстановим!
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"Я убивал русских": шведский снайпер-АТОшник рассказал, как взбесил в*тницу
Шведский снайпер Микаэль Скилт, который воевал на Донбассе в составе батальона "Азов", рассказал о встрече с "ватницей" во время полета в самолете.

"Одна из них - женщина в самолете. Мы летели украинскими авиалиниями, а через проход сидела эта женщина. Она о чем-то спросила, я ответил на русском, как мог, между нами завязался разговор. Она, не знаю почему, наверное, подумала, что я тоже ватник, начала мне говорить, что россияне все равно убьют всех украинцев. Я поднял рукава рубашки, показал ей татуировку "Азова" и сказал, что я убивал русских", - рассказал Микаэль.
После этого женщина начала кричать, что швед хочет ее убить и требовать от стюардессы, чтобы ее пересадили на другое место.
"Но все закончилось тем, что меня пересадили в бизнес-класс. Я был доволен", - заключил Скилт.
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суворова, хуйорова..
учитесь спокойной европейской реакции на события
Харьковское танковое училище - факультет танковых войск ХНПУ
теперь снова
теперь факультет преобразован в институт
и хули?
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Ідйоти.... Раніше він так і називався - Інститут танкових військ імені Верховної ради. Потім закрили, розігнали, а використовували потужності в якості кафедри політеху. А тепер зробили як було - і вже пишуть "ВІДКРИЛИ"))))))))
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идиоты и предатели. Нужно и завод переводить куда-нибудь на запад страны, потому что всё производство танков враг может уничтожить буквально двумя ракетами (!!), а они разваливают львовский академия сухопутных войск, вычленяют оттуда факультет танковых войск и переводят врагу под удар за 40 км от границы (!!). Предателей во время войны нужно расстреливать.
P.S. Единственная причина этого идиотизма - страх вальцманов и гройсманов перед украинцами., которые могут им сделать секир-башка за воровство.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКабмин создал Институт танковых войск в Харьковском политехническом институте
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