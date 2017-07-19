 Пока Путин президент, Россия будет более масштабной угрозой, чем ИГИЛ, - The Telegraph

"Поэтому легко упустить из виду, что потихоньку разворачиваются меры для противодействия еще более масштабной потенциальной угрозе, нависшей над нашей безопасностью, - России Владимира Путина", - говорится в статье под заголовком "Пока Путин остается президентом, Россия будет более масштабной угрозой, чем ИГИЛ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу.
"После того как в начале месяца Украина решила двигаться к членству в НАТО, среди военных стратегов усиливаются ожидания, что Москва активизирует свои попытки ослабить западные демократии", - пишет автор.
По его данным, защита стран, которые хотят сблизиться с Западом, становится одной из приоритетных задач НАТО. "В этих целях сэр Майкл Фэллон, министр обороны, объявил в начале недели, что Великобритания расширит свою программу обучения украинских военных, появятся новые курсы по противодействию атакам снайперов, бронетехники и минометов", - говорится в статье.
На данный момент "общее количество британских военных "ресурсов", развернутых в Европе для противодействия российской угрозе, сопоставимо с тем, что развернуто для борьбы с ИГИЛ в Сирии и Ираке", говорится в статье.
Британская газета приводит слова неназванного "высокопоставленного чиновника из правительственных кругов в сфере безопасности": "Большая часть шагов Путина по дестабилизации Европы - это попытки воспользоваться обстоятельствами, а не элемент какого-то большого плана уничтожения Запада. Однако мы сильно опасаемся, что он может совершить какой-то сильный просчет, который перерастет в открытый конфликт России и Запада".
Автор статьи комментирует: "Теперь стоит вопрос, достаточно ли усиленного присутствия НАТО на восточном и южном флангах Европы для того, чтобы сдержать Кремль, либо в результате Путин просто начнет искать альтернативу военному запугиванию как способу достижения своих целей".
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Список инструментов:
1. Ружье на стерха.
Вот, собственно, и все.
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Так и раньше было! А какие страны не очень хотели сблизиться с Западом, так там демократы поддерживали революции, после которых сблизиться вдруг резко начинало хотеться, причем любой ценой.
""Большая часть шагов Путина по дестабилизации Европы - это попытки воспользоваться обстоятельствами, а не элемент какого-то большого плана уничтожения Запада. "
Так с чего бы Пу уничтожать Запад, если там чудесно себя чувствуют российские капиталы и олигархи при них? Ему просто хочется, чтоб его и его подзащитную правящую элиту перестали пытаться лишить кормовой базы - России.
"Теперь стоит вопрос, достаточно ли усиленного присутствия НАТО на восточном и южном флангах Европы для того, чтобы сдержать Кремль, либо в результате Путин просто начнет искать альтернативу военному запугиванию как способу достижения своих целей"
Само собой, что цель Путина - равноправие новой русской буржуазии среди старых буржуазных элит "золотого миллиарда" будет достигаться всеми способами, на Украине он показал зубы, но одновременно готовит и пряники для Европы, которые она непременно получит, вопрос только в цене. В конце концов через 5 - 10 лет у Запада станет насущным вопрос противостояния Китаю, так что слишком громить Россию резона никакого.
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Например?
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Кто сегодня мешает российкому капиталу использовать кормовую базу - России?
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Например? Петухов из дерьма?
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