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Все про:НАТО (5637) оккупация (7139) Путин (24039)

 Пока Путин президент, Россия будет более масштабной угрозой, чем ИГИЛ, - The Telegraph

"Внимание мира в большой степени сосредоточено, и вполне справедливо, на поражении ИГИЛ в Ираке и Сирии", - пишет журналист The Telegraph Кон Коглин.

"Поэтому легко упустить из виду, что потихоньку разворачиваются меры для противодействия еще более масштабной потенциальной угрозе, нависшей над нашей безопасностью, - России Владимира Путина", - говорится в статье под заголовком "Пока Путин остается президентом, Россия будет более масштабной угрозой, чем ИГИЛ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу.

"После того как в начале месяца Украина решила двигаться к членству в НАТО, среди военных стратегов усиливаются ожидания, что Москва активизирует свои попытки ослабить западные демократии", - пишет автор.

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По его данным, защита стран, которые хотят сблизиться с Западом, становится одной из приоритетных задач НАТО. "В этих целях сэр Майкл Фэллон, министр обороны, объявил в начале недели, что Великобритания расширит свою программу обучения украинских военных, появятся новые курсы по противодействию атакам снайперов, бронетехники и минометов", - говорится в статье.

На данный момент "общее количество британских военных "ресурсов", развернутых в Европе для противодействия российской угрозе, сопоставимо с тем, что развернуто для борьбы с ИГИЛ в Сирии и Ираке", говорится в статье.

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Британская газета приводит слова неназванного "высокопоставленного чиновника из правительственных кругов в сфере безопасности": "Большая часть шагов Путина по дестабилизации Европы - это попытки воспользоваться обстоятельствами, а не элемент какого-то большого плана уничтожения Запада. Однако мы сильно опасаемся, что он может совершить какой-то сильный просчет, который перерастет в открытый конфликт России и Запада".

Автор статьи комментирует: "Теперь стоит вопрос, достаточно ли усиленного присутствия НАТО на восточном и южном флангах Европы для того, чтобы сдержать Кремль, либо в результате Путин просто начнет искать альтернативу военному запугиванию как способу достижения своих целей".
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Не дуже то й дійшло.. Бо ще не зрозуміли, що ІДІЛ це і є один з багатьох важелів впливу рашистів на Світ.
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До мира доходит потихоньку кто на Земле проблема всем
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Да ну? Неужели орки с ядреной бонбой круче придурков на верблюдах? Тут, похоже, русофобией попахивает...
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Россия будет бедой для всех и после Путина. Может быть еще и более, чем раньше.
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А и правда...Почему бы Малороссии не быть в Московской области и нескольких областях рядом?
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хорош донбасят путать, они сами уже не знают, кто они такие
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Так давайте ее забомбим...а то вы 4-й год чешете репу..а наши гибнут... Получается , что украинцы вайнахи, а вы мимо проходили?
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США нужно создать полный набор инструментов для противостояния дестабилизирующему поведению РФ, - советник Трампа Макмастер.
Список инструментов:
1. Ружье на стерха.
Вот, собственно, и все.
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ПУТИНУ - СМЕРТЬ!!!! И ДЕТЯМ ЕГО - СМЕРТЬ... И ВСЕМ РОДСТВЕННИКАМ - СМЕРТЬ!!!
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Можно подумать, что если пидарашу возглавит ка дыров или например жирик или какой-то сурков, то она перестанет быть угрозой. А перестанет она быть таковой только если сожмется до размеров московской губернии, а остальные народы входящие в рф образуют свои суверенные государства
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Телеграфисты и то это понимают в отличии от некоторых...
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даже не надейтесь. путин будет жить вечно
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нет сынок просто куча неэффективных банановых республик ищут в своих бедах крайнего. и этим крайним является путин.
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давай воткнём красный флаг в жопу зарвавшимся амерам)
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всему свое время. КРАСНЫХ ФЛАГОВ хватит на всех буржуев
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не знаю за банановые республики ищут они там виновного или денег просят и оружия, но за Украину знаю на все сто пятьдесят тысяч процентов, - хуйло ввело свои войска в Крым и на Донбасс тем самым совершил агрессию против суверенного и независимого европейского государства с населением в 40 миллионов человек. при этом были жертвы в большом количестве и разрушения украинских городов.
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Его клика - достойна самого хуйла. Коллективный путин не исчезнет, даже если и самого не станет, да и народец тоже - ещё тот. Имеем совок, правда в урезанном виде, но времён славного сралина.
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"По его данным, защита стран, которые хотят сблизиться с Западом, становится одной из приоритетных задач НАТО. "

Так и раньше было! А какие страны не очень хотели сблизиться с Западом, так там демократы поддерживали революции, после которых сблизиться вдруг резко начинало хотеться, причем любой ценой.

""Большая часть шагов Путина по дестабилизации Европы - это попытки воспользоваться обстоятельствами, а не элемент какого-то большого плана уничтожения Запада. "

Так с чего бы Пу уничтожать Запад, если там чудесно себя чувствуют российские капиталы и олигархи при них? Ему просто хочется, чтоб его и его подзащитную правящую элиту перестали пытаться лишить кормовой базы - России.

"Теперь стоит вопрос, достаточно ли усиленного присутствия НАТО на восточном и южном флангах Европы для того, чтобы сдержать Кремль, либо в результате Путин просто начнет искать альтернативу военному запугиванию как способу достижения своих целей"

Само собой, что цель Путина - равноправие новой русской буржуазии среди старых буржуазных элит "золотого миллиарда" будет достигаться всеми способами, на Украине он показал зубы, но одновременно готовит и пряники для Европы, которые она непременно получит, вопрос только в цене. В конце концов через 5 - 10 лет у Запада станет насущным вопрос противостояния Китаю, так что слишком громить Россию резона никакого.
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"Так и раньше было! А какие страны не очень хотели сблизиться с Западом, так там демократы поддерживали революции, после которых сблизиться вдруг резко начинало хотеться, причем любой ценой."

Например?
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"Так с чего бы Пу уничтожать Запад, если там чудесно себя чувствуют российские капиталы и олигархи при них? Ему просто хочется, чтоб его и его подзащитную правящую элиту перестали пытаться лишить кормовой базы - России."

Кто сегодня мешает российкому капиталу использовать кормовую базу - России?
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"Само собой, что цель Путина - равноправие новой русской буржуазии среди старых буржуазных элит "золотого миллиарда" будет достигаться всеми способами, на Украине он показал зубы, но одновременно готовит и пряники для Европы.."

Например? Петухов из дерьма?
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Хорошо что на Западе уже начали это понимать., но этого мало. Мы имеем дело с многомиллионным генетическим осадком совков, имеющих ядерное оружие и не желающего ничего делать, только бухать и воровать. Есть только один способ - ИЗОЛЯЦИЯ!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПока Путин президент, Россия будет более масштабной угрозой, чем ИГИЛ, - The Telegraph
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