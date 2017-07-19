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 Политика Украины, За рубежом
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 Госдума РФ приняла закон о погашении долгов жителей оккупированноо Крыма в украинских банках

госдума

Госдума России на заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который дает возможность урегулировать долги жителей оккупированного Крыма без личного общения с кредитором, через Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ).

Как сообщалось ранее, закон о порядке погашения задолженностей жителей оккупированного Россией Крыма и Севастополя перед украинскими кредитными организациями был принят Госдумой в декабре 2015 года и вступил в силу с даты опубликования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Действие закона распространяется на задолженность физических лиц и индивидуальных предпринимателей перед банками, в отношении которых Нацбанк Украины принял решение о прекращении их деятельности на территории оккупированного Крыма и Севастополя. Закон устанавливает, что лица, имеющие право на взыскание задолженности, при наличии спора с должником обязаны обратиться в фонд с заявлением об урегулировании разногласий. Обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности они могут только при наличии письменного согласия заемщика.

Российские сенаторы подготовили поправки в этот закон, которые определяют порядок урегулирования долга в случае обращения заемщика в Фонд защиты вкладчиков. Согласно принятому документу, должники смогут направить в фонд уведомление об отказе от взаимодействия с лицами, которые имеют право требовать погашения задолженности.

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Фонд в течение 5 рабочих дней должен довести до кредитора информацию об обязанности обратиться в фонд с заявлением об урегулировании разногласий. Кредитор также обязан до предъявления заемщику требований о погашении задолженности убедиться в отсутствии заявления об отказе должника общаться с кредитором.

Закон также дает право гражданам РФ попросить реструктуризировать долг или предоставить отсрочку погашения задолженности. Фонд, в свою очередь, может принять решение о реструктуризации долга на срок не более 2 лет или о списании кредита.

В законе также установлены квалификационные требования к коллекторам. В частности, у руководителя коллекторской организации и его заместителя должна отсутствовать судимость, а также факт признания судом лица виновным в банкротстве юридического лица.

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Помимо этого, закон содержит положения о передаче ФЗВ крымским оккупантам. В связи с этим уточняются статьи закона о защите интересов физлиц, имеющих вклады в банках, зарегистрированных на территории оккупированного Крыма, об учредителе и наблюдательном совете фонда.
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Фото с вебки прямо сейчас
Шо характерно, в Коктебеле еще - нисизон :

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Наверно отлюбили его, теперь расслабляется. Желающим становитесь в очередь. Склепная русская любовь.
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какая рузькая красавица. полягла с боях с биндеровцами.
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Подтверждаю.А на кой хрен ты это постишь,если на сайте под этой камерой,есть камера дневной записи и там битком все?Рекламируешь?
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НИЧЕГО ПОТОМ КРЕДИТОРЫ С УКРАИНЫ ВЗЫЩУТ ПОВТОРНО И ПО ТРЕТЬЕМУ РАЗУ С КРЫСЧАН ВСЕ ДОЛГИ ПРОЦЕНТЫ НА ПРОЦЕНТЫ НАМ ПЛЕВАТЬ НА ЗАКОНЫ ПИДЕРАШКИ ПЛЕВАТЬ..
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так для этого и приняли закон, шоб крысы зубами за парашу держались а в это время наши быдлокырманычи, жуют тягучие, зеленые сопли
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Брехня, тільки приїхав з Коктебелю, людей валом. Подивися хочаб на веб камери онлайн . Вам дурням фуфло втюхують, а ви жрете все підряд.
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Специально для нас другие камеры установили...???
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В цей час пляжі порожні, ти вранці подивися.
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Яблуку ніде впасти просто. Ці кацапи у 19 ст живуть, про вебки не чули
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Нюню, " материковыя" парашники обзавидуются крысчанам- с их кармана "материковых"
и кампенсируют...
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Это прямое вмешательство во внутренние дела Украины. Законы РФ для Украины не законы
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То ли еще будет.

Бандеровцы злобно ухмыляются и многозначительно молчат.

Все впереди. И Кремль будет ликвидирован.

Карфаген должен пасть!
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Ідеально було б прийняти аналогічні заходи - в нас є багато клієнтів російських банків-спонсорів війни. Чинити з ними так само - затягти довгу пісню про повернення/неповерення їм кредитів.
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заемщики как были должны так и останутся, но пеня какая будет, оооооооооооооо......
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В чемодан без ручки положили ещё один кирпич.
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- Шо, коцапи материкові? Спіймали облизня? Це все - сабіратєль земель русськіх!
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Главное не забыть этим "погасившим" выдать Украинские биометрические паспорта, не?
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Так енто че-можно машины с руцькими нумерами прям на трассе реквизировать??? ГЫ-гы!!!
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Теперь они должны не украинским банкам...а должны Фонду....
А фонд знает как денежки забрать...метод "бутылка" один из самых гуманных....
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Т.е. на расие еще раз заплатили за Крым? Ой, а сколько еще счетов под разным соусом придётся заплатить...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосдума РФ приняла закон о погашении долгов жителей оккупированноо Крыма в украинских банках
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