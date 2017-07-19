 Госдума РФ приняла закон о погашении долгов жителей оккупированноо Крыма в украинских банках

Как сообщалось ранее, закон о порядке погашения задолженностей жителей оккупированного Россией Крыма и Севастополя перед украинскими кредитными организациями был принят Госдумой в декабре 2015 года и вступил в силу с даты опубликования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Действие закона распространяется на задолженность физических лиц и индивидуальных предпринимателей перед банками, в отношении которых Нацбанк Украины принял решение о прекращении их деятельности на территории оккупированного Крыма и Севастополя. Закон устанавливает, что лица, имеющие право на взыскание задолженности, при наличии спора с должником обязаны обратиться в фонд с заявлением об урегулировании разногласий. Обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности они могут только при наличии письменного согласия заемщика.
Российские сенаторы подготовили поправки в этот закон, которые определяют порядок урегулирования долга в случае обращения заемщика в Фонд защиты вкладчиков. Согласно принятому документу, должники смогут направить в фонд уведомление об отказе от взаимодействия с лицами, которые имеют право требовать погашения задолженности.
Фонд в течение 5 рабочих дней должен довести до кредитора информацию об обязанности обратиться в фонд с заявлением об урегулировании разногласий. Кредитор также обязан до предъявления заемщику требований о погашении задолженности убедиться в отсутствии заявления об отказе должника общаться с кредитором.
Закон также дает право гражданам РФ попросить реструктуризировать долг или предоставить отсрочку погашения задолженности. Фонд, в свою очередь, может принять решение о реструктуризации долга на срок не более 2 лет или о списании кредита.
В законе также установлены квалификационные требования к коллекторам. В частности, у руководителя коллекторской организации и его заместителя должна отсутствовать судимость, а также факт признания судом лица виновным в банкротстве юридического лица.
Помимо этого, закон содержит положения о передаче ФЗВ крымским оккупантам. В связи с этим уточняются статьи закона о защите интересов физлиц, имеющих вклады в банках, зарегистрированных на территории оккупированного Крыма, об учредителе и наблюдательном совете фонда.
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Шо характерно, в Коктебеле еще - нисизон :
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и кампенсируют...
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Бандеровцы злобно ухмыляются и многозначительно молчат.
Все впереди. И Кремль будет ликвидирован.
Карфаген должен пасть!
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А фонд знает как денежки забрать...метод "бутылка" один из самых гуманных....
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