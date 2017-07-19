 Холодницкий о фигуранте "газового дела" Постном: "Есть высокая вероятность того, что он может убежать"

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) опасаются, что фигурант "газового дела Онищенко" Валерий Постный может сбежать за границу. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" заявил руководитель САП Назар Холодницкий. По его словам, Львовский апелляционный суд отменил решение об аресте с возможностью внести залог 50 млн гривен, аргументировав это тем, что ранее Постному уже выбирали меру пресечения 10 млн гривен залога, которые были внесены. В САП настаивают, что вторую меру пресечения ему избрали по новым обвинениям.
"Быть фигурантом по делу о краже и тебе выберут меру пресечения личное обязательство, потом пойти кого-то убить и тогда, по такой же логике, за убийство тогда также личное обязательство. Это ерунда. К сожалению, это решение Апелляционного суда не подлежит кассационному обжалованию и, еще раз подчеркиваю, что есть достаточно высокая вероятность, что этот фигурант, который является важнейшим для следствия, учитывая, что основное производство уже завершено и дело уже фактически в суде, есть высокая вероятность того, что он может убежать", - сказал он.
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Хоч, на палю надійніше-точняк не сосклизне...
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