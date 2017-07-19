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 Политика Украины
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Все про:Газ (8775) Онищенко Александр (499) Холодницкий (351) САП (559) Постный (16)

 Холодницкий о фигуранте "газового дела" Постном: "Есть высокая вероятность того, что он может убежать"

холодницкий

В САП опасаются, что фигурант "газового дела Онищенко" Постный может сбежать за границу

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) опасаются, что фигурант "газового дела Онищенко" Валерий Постный может сбежать за границу. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" заявил руководитель САП Назар Холодницкий. По его словам, Львовский апелляционный суд отменил решение об аресте с возможностью внести залог 50 млн гривен, аргументировав это тем, что ранее Постному уже выбирали меру пресечения 10 млн гривен залога, которые были внесены. В САП настаивают, что вторую меру пресечения ему избрали по новым обвинениям.

"Быть фигурантом по делу о краже и тебе выберут меру пресечения личное обязательство, потом пойти кого-то убить и тогда, по такой же логике, за убийство тогда также личное обязательство. Это ерунда. К сожалению, это решение Апелляционного суда не подлежит кассационному обжалованию и, еще раз подчеркиваю, что есть достаточно высокая вероятность, что этот фигурант, который является важнейшим для следствия, учитывая, что основное производство уже завершено и дело уже фактически в суде, есть высокая вероятность того, что он может убежать", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довгому готовят сообщение о подозрении, - САП
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А он, что депутат? Его нельзя поставить на слежку?
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Так блин, "шнурков" за ним пусти, санкции ни суда ни прокурорских не нужны. Лупани "отдельное поручение" МВД. Детский сад...
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Холодницкий , я думаю , шо самое время заводить дело на тебя ... На предмет того , почему коррупционеры разгуливают по улицам , а не сидят в тюрьме . Это ты , за это отвечаешь
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холодницкий оказывается у нас судебную реформу проводит?,а я думал петя
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Холодницкий получает зарплату из народных денег , результата нема . Налицо растрата ресурсов . Статья и на зону , лет на 8 .
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Тю ..так прострелите ему ноги..коляска тимохи уже не нужна,😀
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На ланцюг, падлюку!!!
Хоч, на палю надійніше-точняк не сосклизне...
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Законным путем беззаконие власти не прекратишь.
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Для этого его и выпускали...Жаль,что ни НАБУ,ни САП не могут пресечь преступный синдикат судей и прокуроров ГПУ.А жаль!!Утех "крыша" мощнее-сам Порошенко,президент ..(а заодно и глава всей украинской мафии)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХолодницкий о фигуранте "газового дела" Постном: "Есть высокая вероятность того, что он может убежать"
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