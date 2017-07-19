" Повышения цены на газ не будет - Розенко "

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке.
"Повышения цены на газ не будет! Финансовый план "Нафтогаза" одобрен правительством при условии сохранения цены на газ по состоянию на 1 апреля 2017 года", - написал Розенко.
Таким образом, тарифы на газ увеличиваться не будут
Как сообщалось, на своем заседании 19 июля правительство одобрило постановления "Об утверждении ожидаемых показателей работы наблюдательного совета ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" и "Об утверждении финансового плана ПАО "НАК "Нафтогаз Украины"на 2017 год.
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Будет .
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https://goo.gl/uKmKoL
ГыыыыЫЫЫЫ
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пока, добром просим.... )))
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Да , могу . Им нужны твои деньги . И мои . И всех остальных граждан . Предлог неважен . Им просто нужны деньги .
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Може хоч правнуки не будуть голосувати за Путіна.
Котрі виживуть, звичайно...
Б.Станько.
Нафтогаз" із жовтня очікує підвищення ціни на газ для населення на 19%
https://ua.112.ua/ekonomika/naftohaz-z-zhovtnia-ochikuie-pidvyshchennia-tsiny-na-haz-dlia-naselennia-na-19-401910.html
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у шыкаладных много глистов? не наедаются?
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деткам олигарха
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