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 Экономика, Общество
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Все про:Газ (8775) Розенко (500) Тарифы на газ (29)

 Повышения цены на газ не будет, - Розенко

розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заверил, что цена на газ расти не будет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке.

"Повышения цены на газ не будет! Финансовый план "Нафтогаза" одобрен правительством при условии сохранения цены на газ по состоянию на 1 апреля 2017 года", - написал Розенко.

Таким образом, тарифы на газ увеличиваться не будут

Как сообщалось, на своем заседании 19 июля правительство одобрило постановления "Об утверждении ожидаемых показателей работы наблюдательного совета ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" и "Об утверждении финансового плана ПАО "НАК "Нафтогаз Украины"на 2017 год.

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Пане Розенко! Звертаюсь до Вас як до дійсно освіченої людини. Поясніть, будь ласка, чому Кабмін змусив міську раду Дніпра розраховувати оплату за ліфт не від кількості людей, які ним користуються, а від площі квартири, включаючи лоджію і балкон. Про це сказав Михайло Лисенко по 34 каналу Дніпра. Дякую.
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Нина, я не знаю, я не розенко вообще-то! Извините, шо без ответа.
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" Повышения цены на газ не будет - Розенко "

Будет .
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Благодетель Гройсман не допустил повышения цены на газ в этом году
https://goo.gl/uKmKoL

ГыыыыЫЫЫЫ
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Хватит дуэлей! НА СЕГОДНЯ дуэлей хватит - говорил Людовик ухмыляющимся с пониманием мушкетерам
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"Повышения цены на газ не будет", а вот стоимость возможно увеличится - Розенко.
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а что , если цена на газ всётаки повысится , то розенка повесится или застрелится , или в отставку пойдёт , к сожалению у нас нет статьи для чиновников за оглашение недостоверной информации , ну или как нибудь по другому ...оно ляпнуло как корова на асфальт и пошло дальше
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Значит не нафтогаз поднимет а ,,поставляющие компании,, Абоненсткую прикрутят или содержание трубопроводов или за доступ к трубе. Те же яйца, только вид сбоку.
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Искусство политика состоит в том что бы предсказать что-то на год вперёд, а через год, объяснить почему этого не произошло. У. Черчиль.
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Ещё одна тема, в которой по традиции идёт активная перекличка троллей
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Где гыг и иже с ним? Тут столько новостей для их контингента от вовки гроси, теперь вот от кабанчика))
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Когда вы уже все повыздыхаете розенки ,ревы,вальцманы,гройсманы- благодетели
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Раз министр заявляет, что цена расти не будет, значит правительство соевых мародеров имеет прямое на нее влияние. А значит и речи быть не может ни о каком рыночном формировании цены на газ, о чем блеяли шоколадные упыри, поднимая для изгоев тарифы на геноцидный уровень
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Значит будет не больше, чем в 2 раза..а вообще я куею,..цены на нефтегаз падают...раиса под санкциями..а в платежках эквивалент моей пенсии.. Может это внятно пояснить?
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" Может это внятно пояснить? "

Да , могу . Им нужны твои деньги . И мои . И всех остальных граждан . Предлог неважен . Им просто нужны деньги .
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И то - правда!!! ОТКУДА ПО 50 ЛИМОНОВ ПАЦАНАМ БРАТЬ НА ЗАЛОГИ?
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Души їх, Пєтя!!!!

Може хоч правнуки не будуть голосувати за Путіна.

Котрі виживуть, звичайно...

Б.Станько.

Нафтогаз" із жовтня очікує підвищення ціни на газ для населення на 19%

https://ua.112.ua/ekonomika/naftohaz-z-zhovtnia-ochikuie-pidvyshchennia-tsiny-na-haz-dlia-naselennia-na-19-401910.html


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Получается это не наши деньги, а их....а мы тупо обналка при них...конверт..или как там оно щас называется
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а что соево пальмовые хотели еще цену на хаз для народа поднять?
у шыкаладных много глистов? не наедаются?
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у него по метражу пуза можно определить..будет ллохо.. или еще потерпим)
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ага, влупят абонплату за газ и отопление, быдло опяьь оплатит футболки «параша»
деткам олигарха
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Поскольку это больше чем наполовину УКРАИНСКИЙ газ,то должна опуститься цена вообще...Как минимум на 30 %.А тут пытаются нам глаза застелить-"Смотрите,какие мы хорошие,не дали дальше цену поднимать".Серьёзные парламентские расследования ценообразования газа,угля,нефти,электроэнергии в Украине-обязанность нового парламента и президента..А этих-В МУСОРНИКИ!!
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А чего это товарищ так всполошился? Подозреваю - их планы вскрылись!!! - вот и кипишь такой!!!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПовышения цены на газ не будет, - Розенко
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