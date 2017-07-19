" Украина не импортирует газ из России уже 600 дней "

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", по состоянию на 17 июля 2017 года газ импортировался в суточном режиме 36,203 млн куб. м (Словакия - 23,712 млн куб. м, Венгрия - 8,239 млн куб. м, Польша - 4,252 млн куб. м). Об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".
Отметим, Украина в январе-июне 2017 года увеличила импорт природного газа в 2,3 раза (на 3 млрд 953,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 6 млрд 961,2 млн куб. м. В том числе со стороны Словакии в январе-июне-2017 было импортировано 5 млрд 645,6 млн куб. м, Венгрии - 739,3 млн куб. м, Польши - 576,3 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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Есть такие , хто в это верит
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Покажь хоть один документ, что Украина покупает газ у Кацапстана
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Сам , мабуть - отримуєш платіжки і від задоволення млієш ... ?
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Кстати не в 10 раз, а 7, и то не для всех, я по старым тарифам, до утепления вылетал с минимума и так должен был по 7 платить. Кто платил по гривне, то есть жил в маленьких квартирах, тот бедный и получил субсидии. В чем вообще проблема?
30 центов за куб, а в РФ сколько платит население?
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Для тебя твари разницы нет у Путина газ покупать или в Словакии?Мудило тупое
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А по вопросу-если принципиально встанет вопрос ограничить Украину,то просто ограничат поставки газа в ту же Словакию.Лишнего не будет.А пока словаки счастливы нагреть руки.
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А мы пока попользумся более надежными путями поставок газа.
Вы же и сами наверное отдаете предпочтению товару с гарантией и не связываетесь с шарлатанами.
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Но если покажешь мне где я переживаю за газпром-сразу же извинюсь
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Словакия назвала цену реверсных поставок газа для Украины
Украина заплатит Словакии зареверсные поставки газа за год не менее $2,4 млрд.
Фото: АFР
Об этом говорится в сообщении оператора словацкой газотранспортной системы (ГТС) Eustream.
Гарантированные поставки газа из Словакии на Украину с 1 октября должны будут составлять 6,4 млрд куб м в год (17,6 млн куб. м в сутки).
Исходя из ранее названной украинской стороной цены на газ в $ 370 за 1000 куб м, цена за общий объем газа составит $ 2,368 млрд. При этом цена на газ зимой всегда растет.
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"Нафтогаз" ожидает повышение цены на газ для населения на 19%
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Що до зміни ситуації - ніфіга вона не змінилась ! Олігархи , як грабували Україну - так і грабують , і кацапська власність в Україні жодним чином не постраждала ... Все залишилось , як і було - тільки простий народ , чомусь , став жити значно гірше .
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Але питання залишається - чому Яйценюк в 2013 вимагав зменшення ціни на газ для населення , а вже черз рік почав стрімко підвищувати ту ціну для населення ?!
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(по мнению сегодняшних нуворишей)
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вот так и удаляемся.....
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А покі,що у мене до риго - соєвих мородерів нуль довіри....особливо до вінницького НКВС.
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