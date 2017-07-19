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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8775) газопровод (567) Газпром (2654) импорт (413) Нафтогаз (2298)

 Украина не импортирует газ из России уже 600 дней

газ газа транзит газопровод труба газовая

НАК "Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" уже 600 дней - с 26 ноября 2015 года, закупая его исключительно на западной границе Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", по состоянию на 17 июля 2017 года газ импортировался в суточном режиме 36,203 млн куб. м (Словакия - 23,712 млн куб. м, Венгрия - 8,239 млн куб. м, Польша - 4,252 млн куб. м). Об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

Отметим, Украина в январе-июне 2017 года увеличила импорт природного газа в 2,3 раза (на 3 млрд 953,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 6 млрд 961,2 млн куб. м. В том числе со стороны Словакии в январе-июне-2017 было импортировано 5 млрд 645,6 млн куб. м, Венгрии - 739,3 млн куб. м, Польши - 576,3 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.


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" Украина не импортирует газ из России уже 600 дней "

Есть такие , хто в это верит
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Є такі , хто дуже хоче , аби інші в це повірили ..))
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Зрада навкругы ?

Покажь хоть один документ, что Украина покупает газ у Кацапстана
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Тобто - підвищення ціни на газ для населення майже в 10 разів ти , як "перамогу" подати хочеш ?
Сам , мабуть - отримуєш платіжки і від задоволення млієш ... ?
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Покуй вообще сколько газ стоит. Дом утеплен, твердотопливный котел.
Кстати не в 10 раз, а 7, и то не для всех, я по старым тарифам, до утепления вылетал с минимума и так должен был по 7 платить. Кто платил по гривне, то есть жил в маленьких квартирах, тот бедный и получил субсидии. В чем вообще проблема?
30 центов за куб, а в РФ сколько платит население?
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Зато импортирует кацапский газ через мутный офшор. И чем это лучше РосУкрэнерго Фирташа?
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Разницы вообще не видишь,да?РосУкрЭнерго компания кремля,которая диктовала цены Украине
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Какая разница? Дебил, или как? А сейчас кто диктует цены Украине? Или по сколько хочет, по столько и покупает кацапский газ?
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Место освободи, петераст, для начала
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Тема Хаза и Хазпрема - очень чуствительна для Ватана ....
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Заклинило, недоумок?
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Vlad Pr
Для тебя твари разницы нет у Путина газ покупать или в Словакии?Мудило тупое
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В Словакии газ смешанный из разных источников,ты не знал?
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А Газпром рискнет ультимативно отключать газ Словакии или кому-нибудь другому, как он это делал для Украины лютой зимой 2009?
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А зачем им это?Думаю им плевать как и через кого росгаз покупает Украина.То что Украина переплачивает в 1.5 раза-это другая проблема.
А по вопросу-если принципиально встанет вопрос ограничить Украину,то просто ограничат поставки газа в ту же Словакию.Лишнего не будет.А пока словаки счастливы нагреть руки.
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"А зачем им это?" Вот и мы так думаем: не пойдут они на такое по отношению к европейцам, иначе попрут их окончательно и подальше, а США предложат альтернативу.
А мы пока попользумся более надежными путями поставок газа.
Вы же и сами наверное отдаете предпочтению товару с гарантией и не связываетесь с шарлатанами.
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Похоже ты за Газпром сильно переживаешь,наверное тоже ждал 25 лет,когда Украина замерзает,поц)))
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Похоже тебя еще не на всех ветках послали.Ну продолжу традицию.Вали нахрен.
Но если покажешь мне где я переживаю за газпром-сразу же извинюсь
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Откуда данные про 1,5 раза ? И почему в Израиле волнует кому и сколько переплачивают украинцы ?
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В Израиле не воонует точно никого.Меня волнует как украинца.Родина то не там где жопа в тепле
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Украинец , почему в Украине не живёшь ? И ещё раз - откуда данные о "1,5 раза" ?
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УКР
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Украина не импортирует газ из России уже 600 дней - Цензор.НЕТ 2409


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Украина не импортирует газ из России уже 600 дней - Цензор.НЕТ 2409
Російська агресія / Местные выборы 2015 / Перестрелка в Мукачево / День памяти / Разоружение Правого сектора /

БИЗНЕС & ФИНАНСЫНОВОСТИ

Словакия назвала цену реверсных поставок газа для Украины
Украина заплатит Словакии зареверсные поставки газа за год не менее $2,4 млрд.

Украина не импортирует газ из России уже 600 дней - Цензор.НЕТ 2409Фото: АFР

Об этом говорится в сообщении оператора словацкой газотранспортной системы (ГТС) Eustream.
Гарантированные поставки газа из Словакии на Украину с 1 октября должны будут составлять 6,4 млрд куб м в год (17,6 млн куб. м в сутки).
Исходя из ранее названной украинской стороной цены на газ в $ 370 за 1000 куб м, цена за общий объем газа составит $ 2,368 млрд. При этом цена на газ зимой всегда растет.
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Для тупого дятла "Назара Сильченко" повторяю : Украина покупает европейский газ ДЕШЕВЛЕ чем ей предлагает "Газпром" ! Плюс оплата за транзит тоже деньги неплохие ...
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Але чомусь , всі ці 600 днів , ціна на газ для населення невпинно зростає ... "совпадєніє ?"
"Нафтогаз" ожидает повышение цены на газ для населения на 19%
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зато у юного дарования , руководителя Нафтогаза , пана Коболева зарплата больше чем у президента США почти в 5 раз ...
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Що , правда ..?
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лям с копейками оклад и такая же ежемесячная премия ...погугли
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Не зря кремль так ненавидел Яценюка,именно он дал по клещам газпрому
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У него не было вариантов. только этот. зависимость надо было изменить - теперь пусть рашка зависит...
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25 лет украинские хапуги радовались,за счёт российского газа,это факт,Яценюк это закончил это тоже факт,за это РФ открыл от против него дело за войну в Чечне и это факт,а все остальное просто разговоры о погоде
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Тоді чому Яйценюк в 2013 вимагав зменшення ціни на газ для населення , а вже черз рік почав стрімко підвищувати ту ціну для населення ?!
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А ты не заметил что с 2013 многое изменилось,я напоню- майдан,бегство Януковича и война,политическая,экономическая и военная ситуация полностью поменялись
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звертатися "на ти" до не знайомих людей - особливість кацапа ... Вірно ?
Що до зміни ситуації - ніфіга вона не змінилась ! Олігархи , як грабували Україну - так і грабують , і кацапська власність в Україні жодним чином не постраждала ... Все залишилось , як і було - тільки простий народ , чомусь , став жити значно гірше .
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NNN ты так долго тролишь на цензора,что уже многим знаком,так что на ты нормально,отмечу что англичан Поволжье на ТЫ разговаривают,тоже по твоему кацапы)))
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На від міну від кацапських троляк з німецьким прапорцем , я тут дійсно давно і мене тут всі знають ...
Але питання залишається - чому Яйценюк в 2013 вимагав зменшення ціни на газ для населення , а вже черз рік почав стрімко підвищувати ту ціну для населення ?!
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Я тебе выше написал,можешь перечитать,по большому счёту вопрос вообще глупый,главное что Яценюк снял зависимость от Газпрома,повидимому это тебе покоя не даёт
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Шо? Дал по клещам газпрому? Ты шо, здурів? Він дав по клещам українцям.
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Для тебя твари разницы нет у Путина газ покупать или в Словакии?Мудило тупое
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Не импортировать газ по контракту с Газпромом и не импортировать газ из России - это не одно и тоже. Название новости - фейк. Цензор, должно быть стыдно.
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Я то и смотрю, что в платежках цены , как после экскурсии на марс
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- Хвати таварисчь стален уже всех рубить! Пора начинать расстрелевать!
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ложь во благо, не считается грехом...
(по мнению сегодняшних нуворишей)
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Врать это когда ты кричишь что власть во всем виновата, а сам берешь пакет гречки и голосуешь за "Яныка"
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Ну и слава Богу. Медленно но верно удаляемся от мордора.
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ага, месяц назад заплатил за подключение украинского газа к частному дому 30 000 грн !!! и это в центре города, где труба возле забора!
вот так и удаляемся.....
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А я-то думаю, почему это ватня уже не пугает нас традиционно холодной зимой
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Нескінченним потоком йде із шахт Ахметова на Донбасі і в Рост.області РФ ...
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Цена на газ упала почти в 3 раза в сравнении с 2013 годом.....Ето правда.А вот почему в Украине цена для населения захмарная - ето вопрос?.Наверно потому что газ идет сначала в ЕС , а оттуда реверсом в Украину и за транспортировку нужно платить лишние 30 %.Вот ето похоже на правду.
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Просто в 13-м государство доплачивало разницу из бюджета всем, а теперь дает субсидию адресно!
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Теперь кацапы потеряли любимую традиционную осеннюю пугалку "Газ перекроем и будете скакать, чтобы не замерзнуть". Чем теперь будут пугать? Танками "Армата" или своими грязными плохо подтертыми жопами? Или доблестными солдатами, которые, попав в плен тут же начинают хныкать и звать маму?
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Если бы правительство озаботилось выдать всем украинцам разрешение на автономное отопление, газа своей добычи хватило бы с головой. Даже Украинским предприятиям... Но не с этой властью.
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Ну про це ми всі взнаєм одразу після виборів.Купували чи ні?
А покі,що у мене до риго - соєвих мородерів нуль довіри....особливо до вінницького НКВС.
Украина не импортирует газ из России уже 600 дней - Цензор.НЕТ 6193
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если в Германии купить кетайские крассофки они будут немецкими.
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