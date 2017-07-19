 Новый пожар возник в военном лесхозе на Днепропетровщине, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Радио Свобода сообщила руководитель пресс-службы главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
По ее данным, площадь пожара составляет 15 гектаров: 14,5 гектаров - это сухая трава, половина гектара - подстилка хвойного леса.
Как отметила пресс-секретарь ведомства, этот пожар вспыхнул в том же лесхозе, в восьми километрах от того, который тушили более суток с 17 июля, и не связанный с военными стрельбами. На месте работают подразделения противопожарной службы из Днепра, Каменского и Синельниково.
"Это территория военного лесхоза. Причину мы пока не можем назвать. Скорее всего, это было неосторожное обращение с огнем ", - сказала Дарья Гречищева.
Утром 17 июля возле поселка Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области вспыхнул пожар на территории полигона военной части А1363. Предварительно причиной возгорания спасатели назвали проведение учебных стрельб. Это были плановые учения артиллерии и армейской авиации. Стрельбы сразу же были прекращены. Из-за сильного ветра огонь распространился на значительную территорию. Сейчас этот пожар потушен.
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Ну, загорелось, так лето, жара, трава сухая, а по лесу да по опушкам немало идиотов шастают... Пастухи сало в обед пекли, пацанва втихаря курила... Эка, невидаль... Ну тушат траву и хвою сухую... Тоже обыденное явление. В Гончаровском по пять-шесть пожаров таких, каждый год, вокруг полигона случается, то больших, то маленьких, и никто не бегает, гениталиями не трясёт. Потушат - пепел от сгоревшей хвои и травы на пользу земле пойдёт, калийными удобрениями грунт пополнит, трава гуще вырастет, скоту пастись будет где... В Якутии, вон, около миллиона га горит, и ничего, не паникуют...( Лучше бы переживали за то, что со стороны Западной Европы к нам сибирский непарный шелкопряд идёт. Вот это беда, так беда... Американцы на борьбу с ним 2 млрд. долларов каждый год выбрасывают, но результаты мизерные...).
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