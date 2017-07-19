EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  429  2
Все про:Днепропетровщина (1314) пожар (3361) ГСЧС (1197)

 Новый пожар возник в военном лесхозе на Днепропетровщине, - ГСЧС

пожар тушение

В районе поселка Гвардейского в Новомосковском районе Днепропетровской области произошел пожар в военном лесхозе. Огонь вспыхнул около полудня 19 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Радио Свобода сообщила руководитель пресс-службы главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

По ее данным, площадь пожара составляет 15 гектаров: 14,5 гектаров - это сухая трава, половина гектара - подстилка хвойного леса.

Также читайте: На полигоне в Днепропетровской области возник пожар. Стрельбы приостановлены, - ГСЧС

Как отметила пресс-секретарь ведомства, этот пожар вспыхнул в том же лесхозе, в восьми километрах от того, который тушили более суток с 17 июля, и не связанный с военными стрельбами. На месте работают подразделения противопожарной службы из Днепра, Каменского и Синельниково.

"Это территория военного лесхоза. Причину мы пока не можем назвать. Скорее всего, это было неосторожное обращение с огнем ", - сказала Дарья Гречищева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжается тушение пожара на территории военного полигона в Днепропетровской области, - ГСЧС

Утром 17 июля возле поселка Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области вспыхнул пожар на территории полигона военной части А1363. Предварительно причиной возгорания спасатели назвали проведение учебных стрельб. Это были плановые учения артиллерии и армейской авиации. Стрельбы сразу же были прекращены. Из-за сильного ветра огонь распространился на значительную территорию. Сейчас этот пожар потушен.

Также читайте: Пожар на военном полигоне в Днепропетровской области ликвидирован, - ГСЧС


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дык... Какие "канцы" и в какую "воду"?. Зачем писать ересь непонятную? Чтобы отметиться? Комментатор напоминает персонажа , помещика Бобчинского, из комедии Гоголя, "Ревизор". "...как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам, и адмиралам, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живёт в таком-то городе Пётр Иванович Бобчинский...".
Ну, загорелось, так лето, жара, трава сухая, а по лесу да по опушкам немало идиотов шастают... Пастухи сало в обед пекли, пацанва втихаря курила... Эка, невидаль... Ну тушат траву и хвою сухую... Тоже обыденное явление. В Гончаровском по пять-шесть пожаров таких, каждый год, вокруг полигона случается, то больших, то маленьких, и никто не бегает, гениталиями не трясёт. Потушат - пепел от сгоревшей хвои и травы на пользу земле пойдёт, калийными удобрениями грунт пополнит, трава гуще вырастет, скоту пастись будет где... В Якутии, вон, около миллиона га горит, и ничего, не паникуют...( Лучше бы переживали за то, что со стороны Западной Европы к нам сибирский непарный шелкопряд идёт. Вот это беда, так беда... Американцы на борьбу с ним 2 млрд. долларов каждый год выбрасывают, но результаты мизерные...).
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНовый пожар возник в военном лесхозе на Днепропетровщине, - ГСЧС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти