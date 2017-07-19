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 Политика Украины, Экономика
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Все про:самолет (2201) лоукост (49) Антонов (31) Ryanair (29)

 Аэропорт "Антонов" в Гостомеле готов стать базой для лоукостеров

антонов

Государственное предприятие Антонов заинтересовано в использовании аэродрома в Гостомеле для обслуживания лоукост-авиакомпаний.

Об этом сообщается на странице госпредприятия в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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В компании отметили, что уже создана рабочая группа по подготовке бизнес-плана по использованию аэродрома "Киев-Антонов", пгт Гостомель, для обслуживания лоукост-авиакомпаний.

"Этот аэродром сертифицирован по первой категории ICAO, может принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение всего года. В настоящее время аэропорт используется как порт для грузовых самолетов и проведения летных испытаний. Развитие его инфраструктуры в направлении обеспечения обслуживания пассажиров станет полезным не только для аэропорта, но и для региона в целом. Одним из важных факторов станет создание новых рабочих мест", - сказано в сообщении.

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Счастливые жители близлежащих домов Будет шумновато )
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А поки інфраструктуру не збудують, то, або лоукостерів не буде, або на овочевих ящиках сидіти доведеться.
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в Борисполе почти пустуют два терминала, но не, низя!!! а вот отмыть бабки на достройке Гостомеля это мы можем.... окружная и так стоит весь день, пробки, интересно как с этим справится узкая дорожка на Ирпень.....
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В перспективе может и хорошо, но чтобы стать Гостомелю базой туда надо уйму бабок вбухать чтобы создать необходимую инфраструктуру. А это по времени не месяц и даже не год. Гораздо больше, при этом традиционный распил бабла тоже еще никто не отменял.
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новій терминал в Жулянах делали меньше года...
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ни одного позитивного коммента. Эй вы там наверху, чиьх будете
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Аэропорт лоукост принимает, газ дорожать не будет - ЗРАДА!!!
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Ну хоть дороги сделают и расширят имеющиеся...
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Полный бред! На хрена спрашивается что-то новое строить, если это новое уже есть.
В Боисполе их 4 только 1 терминал работает на пассажиро поток.
А Гостомельский? Там есть только взлетная полоса, а Аэропорта нет вообще.
Как и нет практически подьезда к нему. Кто ездил с Киева в направление Гостомеля и дальше, знает какая там дорога. Это практически дорога районного значения. Это не трасса.
Её, трассу, ещё прийдется строить.
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Коли вже тупорила совкова гавномасса зрозуміє, що аерадром це зовсім не теж саме що аерапорт
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Одним из важных факторов есть удобство маршрута Гостомель-Киев. Если он решается, то нафиг нужны те Борисполь и Жуляны. Пусть ждут "лучшие условия"
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Чергове гучне кукурікання , від імітаторів рехворм!! Уряд імітує бурхливу діяльність !!)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАэропорт "Антонов" в Гостомеле готов стать базой для лоукостеров
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