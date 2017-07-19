 Аэропорт "Антонов" в Гостомеле готов стать базой для лоукостеров

Об этом сообщается на странице госпредприятия в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В компании отметили, что уже создана рабочая группа по подготовке бизнес-плана по использованию аэродрома "Киев-Антонов", пгт Гостомель, для обслуживания лоукост-авиакомпаний.
"Этот аэродром сертифицирован по первой категории ICAO, может принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение всего года. В настоящее время аэропорт используется как порт для грузовых самолетов и проведения летных испытаний. Развитие его инфраструктуры в направлении обеспечения обслуживания пассажиров станет полезным не только для аэропорта, но и для региона в целом. Одним из важных факторов станет создание новых рабочих мест", - сказано в сообщении.
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В Боисполе их 4 только 1 терминал работает на пассажиро поток.
А Гостомельский? Там есть только взлетная полоса, а Аэропорта нет вообще.
Как и нет практически подьезда к нему. Кто ездил с Киева в направление Гостомеля и дальше, знает какая там дорога. Это практически дорога районного значения. Это не трасса.
Её, трассу, ещё прийдется строить.
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