 С 21 июля в Киеве ограничат движение по улице Михайловской

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА, с 21 июля в Киеве начинается капитальный ремонт ул. Михайловской.
В связи с этим будет закрыто движение транспорта на участке от ул. Крещатик до ул. Владимирской в направлении Михайловской площади, сообщает "Киевавтодор". В направлении Крещатика движение ограничивать не будут.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
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