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 С 21 июля в Киеве ограничат движение по улице Михайловской

дороги

Движение будет перекрыто только на участке от Крещатика до Владимирской.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА, с 21 июля в Киеве начинается капитальный ремонт ул. Михайловской.

В связи с этим будет закрыто движение транспорта на участке от ул. Крещатик до ул. Владимирской в направлении Михайловской площади, сообщает "Киевавтодор". В направлении Крещатика движение ограничивать не будут.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

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