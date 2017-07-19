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 Общество
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Все про:Госдума (979) Крым (20161) сбор (93) туризм (1048)

 Госдума РФ приняла закон о курортном сборе, который затронет и оккупированный Крым

крым санкции

Государственная дума Российской Федерации в среду, 19 июля, приняла в окончательном чтении закон о курортном сборе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в аннексированном Крыму.

Также плата будет взиматься с туристов в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях России.

Туристы начнут платить курортный сбор 1 мая 2018 года. Законом предусматривается, что размер платы не может превышать 100 рублей за каждый день проживания отдыхающего в объекте размещения, кроме дня заезда.

Читайте также: В Севастополе на службу в российскую армию призвали 400 человек, - МО РФ

Подконтрольный Кремлю "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов предложил создать рабочую группу для мониторинга настроений отдыхающих в связи с введением курортного сбора.

Спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов уверен, что с введением курортного сбора, Крым получит финансовые ресурсы, которые "изменят многое в лучшую сторону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обвиняют Украину в "туристической блокаде" Крыма
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Да пусть трудоднями на уборке отрабатывают....
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Ну точно придурки, нет что бы обратно в небо бросать)))))
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Там настоящие крысы по побережью шастают как по помойке
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крысяне кроме как драть три шкуры с отдыхающих больше ни на какую работу не способны. Ну еще поорать про родную говень могут))
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А с понаехавших кИзяков, сил самообороны так же будут брать "херортный сбор", а с Ялтинского бомжатника как? А с малорослов, дебилоросов (блин запутался).
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Мои поздравления крымским отелям. Тарифы на авиабилеты в крым и так бьют все рекорды, а тут еще от и госдуры подарок.
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тупые ватник считают что это Украина не пускает украинцев в Крым, а не то что там элементарно все дороже материковой Украины, помидоры по 300 руб Карл!
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ну дик єнта ж скрєпно-праваславниє памідори, а нє біндєравскіє))))))
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підтримую, дуже правильний закон, ща турист як ломанеться в Крим, і нарешті таки почнеться сізон))))
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Еще несмышленный, зеленый но чуткий подсолнух
Уже повернулся, верхушкой своей на восход
За нашей спиною в 6-30, остались, я знаю,
Не только паденья, закаты, а взлет и восход
И я твердо знаю, что сколь бы хуйло не пыталось
Здесь будет возможность, спокойно смотреть на восход.
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Три раза в окончании "восход"!
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Я в этом году предпочитаю Сочи!
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О, сразу лошка видно. На Испанию и Грецию не заработал.
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Конечно Сочи дешевле. Но не на много. Просто в этом году знакомые предложили воспользоваться их апартаментами, по смешной цене. Грех было не воспользоваться. При условии, что до моря 100 метров.
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Сразу видно лошка. ))) Кто хоть раз был на Средиземке, тот в болото именуемое черное море, поедет разве что от безысходности. Ты наверно и на лада-калине ездишь? Ну ты держись там, хоть денег и нет. И это, поучись врать, кто покупает курортную недвижимость тот в сезон ее никому не предлагает. Хотя в сарае ты да, можешь пожить.
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Мы уже с Вами по этому поводу общались. Вы же сейчас все равно будете кричать о "лошке" из "бензоколонки"! Последние 5 лет - Хорватия (Брела), 2 раза Испания (Бенидорм), Болгария (Солнечный Берег), в этом году Сочи! Вам будет возможно интересно узнать, но в Сочи сейчас уж точно круче чем в Болгарии, немного по чистоте моря уступает Хорватии, а по масштабу детских развлекалок уступает немного Бенидорму. Ну и пляж конечно, там песочек, а в Сочи приходится по камушкам...
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Твое брехня настолько смешна. Твои выдуманные "знакомые" видимо в таком пролете с курортным сезоном в сочи, что предложили тебе там пожить. ))) Желающих там отдыхать видимо нет? Я всегда говорил что визитка троллей хуйла это глупость даже в мелочах.
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Они работали в Сочи до этого сезона, сейчас меняют место работы и возможно вернутся в Питер. Апартаменты зарезервированы за работодателем на длительный срок. И пока они решают свои вопросы будущего трудоустройства, мы там жили весь июнь. Сейчас поедем туда на второй срок. Между нашими двумя заездами, хозяева там отдыхали две недели. Вот и все объяснение. Хотя, зачем это Вам?
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Эй, ПОД полковником, придумывай срочно, как ты будучи на службе с присвоенным допуском к гостайне, выезжал за границу. А еще лучше сообщи своему шефу что ты профнепригодный дурак, который даже брехать не умеет.
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В то время загран. паспорта оформлялись свободно, ФСБ давало справку, ФМС на основании её выдавало паспорт. Кажется с 2009-го стали загран. паспорта сдавать на хранение в кадры или командиру части. Но мне уже было на это наплевать!
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И чё они меряют.... раздевалки, бассейны..... Да в пустыне бассейнов можно нахерачить, были бы бабки.....
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Напоминание о Солнце особо чувствительно задевает крысьчан, сидящих в темноте, российских ПВОшников, сидящих на искривленной земной поверхности и Грызлова, мечтающего отомстить Европе за сожженного (по его мнению) Коперника.
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а шо только с туристов ...а крысчане ? живут , красотами любуются , здоровье улучшают , про инфраструктуру вообще молчу , пользуют её по полной ...с них надо двойной тариф брать
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Подконтрольный Кремлю "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов предложил создать рабочую группу для мониторинга настроений отдыхающих в связи с введением курортного сбора.

ху*ли тут мониторить! Порадуются палюбому. 146%.
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Я сегодня уже читал что этот курортный сбор вводится получается для того, чтоб оплачивать деятельность всяческих комиссий. )))
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Чего только не придумают, и всё с одной целью, как бы ещё в карман к обывателю залезть.
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Пора там для ватноголовых морской сбор вводить: в море купался - заплати. Затем кислородный сбор, а также напрашивается утилизационный налог: пописал/покакал - рассчитайся.
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Сколько ?! Сто рублей! И деньги попрошу вперед! - Ничего, если золотыми ? - Ничего. =))
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Хотя Крыма это коснётся только через семь лет, Ибо СЭЗ..
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С 2018 года это коснется Крыма...если к тому моменту паРаша от туда не съэбется....
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СЭЗ до 2024года. так что не коснётся... а в последнем я глубоко сомневаюсь.
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Каким боком какая то сэз...к курортному сбору..??
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С 27 сентября 2014 года на Украине вступил в силу закон о создании в Крыму свободной экономической зоны сроком на 10 лет. В частности, согласно принятому закону, на территории СЭЗ Крыма не будут взиматься общегосударственные налоги и сборы.
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Не понял. В крыму налоговая инспекция исправно начисляет все налоги и перечисляет собранные деньги в москвабад.
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Ну разве что подоходный, а все остальные нет...
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Ща в бан отправят))
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Во многих странах Европы существуют аналогичные налоги. На сколько я знаю идут в местные бюджеты именно на развитие курортной инфраструктуры.
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Ну ты Бензоколонку с нормальными странами не сравнивай, Сечину и Дерипаске настолько не хватает денег, что их даже от налогов освободили. Потому никакого развития инфраструктуры нет и не будет.
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Жги лишнехромосомник)) Обожаю таких потешных скоморохов как ты))
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Смешные Вы! Мне 46 лет. Я состоявшийся, взрослый человек! А Вы - мальчишки, потеху всё ищите!
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Столько лет прожил...а ума не набрался.... наверное по голове били в детсве...часто...
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Что Вам позволяет делать такие выводы?
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медуза тоже считает себя состоявшейся, а мозгов то нет, прикинь)))
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Смешные Вы! Медуза не может считать себя состоявшейся! У неё мозга нет вообще! Учите биологию!
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Классный ты, ну полностью эталон кацапа. Тупой, а умничает)))
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Ты как-то мелок. Тут мне однажды вякал аж целый отставной полковник из Генштаба. Я у него спрашивал, его на слет подхалимов на Селигер приглашают или нет, а он и не знал что отвечать, поскольку туда одних генералов форумных приглашают. А тебя приглашают или ты быдло даже для своих?
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Вам везет на бывших военных! Я подполковник в отставке. Но не из Генштаба.
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Это не мне везет, это у троллей хуйла мозгов на большую импровизацию не хватает. Особенно забавно как ты выше сбрехал что за последние 5 лет ты отдыхал за границей. Это у полковника оказывается нет группы допуска к гостайне и он может выезжать за границу? Кто твой шеф, скажи ему что ты непригоден.
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Предлагаю немного подумать. Хотя... Мне 46 лет. уволился я в 2008 году, выслуга 20-ть календарей. Допуск был, второй формы. Что не мешало даже в 2007-м выехать в Грецию на матч Кубка УЕФА Лариса-Зенит!
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Предлагаю сообщить своему шефу что ты даун. Будучи воякой, ты даже загранпаспорт не получишь, ФСБ не пропустит документы.
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Вторая форма - не допуск к Гос. Тайне. Поэтому проблем не было.
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Да ты че? Третья группа допуска к гостайне, это невыезд за границу в течении года после увольнения со службы. А вторая это невыезд уже 5 лет после увольнения. Говорю же, сообщи своему шефу что ты даун.
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Вот читаешь такого "полковника" и понимаешь, что набрали шпану с подворотни. Кто действительно служит, тот знает все эти нюансы. А что в воинской части третью группу допуска присваивают даже вольнонаемным работникам, например секретарше или машинистке, он вообще не знает.
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Ой, да ну его нафиг того полковника, видно же, что развитие у него не на 46 лет, а на 4,6 годика
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Мне особенно интересно как он рапорт писал на поездку. Там место куда ты поедешь надо указывать. И какой командир воинской части подпишет рапорт где будет значиться заграница и какой первый отдел по такому рапорту выдаст из своего сейфа загранпаспорт который у них обязан хранится.
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Никакие рапорта мы не писали. Паспорта были на руках. Я брал больничный, а мой друг отпуск по семейным. Выезд был организован фан. клубом, при поддержке Газпрома. Вылет чартером в Дюсельдорф, гостиница, вечером матч Лиги Чемпионов Шалке-04 - Челси. После матча в аэропорт и тем же бортом в Грецию. Там история была веселая. Нас всех 150 человек задержали в Греции, на 3-е суток, поэтому домой мы вернулись специальным бортом Аэрофлота из Солоников в Питер.
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Да успокойтесь Вы уже. Зажимать военных стали с выездами именно в 2009-м. До этого все было проще. В 2007 я еще с дочерьми в Турцию ездил. Вот это была моя первая заграничная поездка.
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Предлагаю сделать большой вдох, поднять правую руку и резко с выдохом её отпустить!
На этом видео сможете меня увидеть:
https://www.youtube.com/watch?v=MuyvnZnjE78
10:11 в правом верхнем углу с Зенитовским шарфиком.
И еще 11:14
Счет 2:3 в пользу Зенита. В этот год Зенит стал Чемпионом России! И в это сезоне выиграл Кубоу УЕФА!
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"Последние 5 лет - Хорватия (Брела), 2 раза Испания (Бенидорм), Болгария (Солнечный Берег".
Не припоминаешь, какой форумный подполковник это вякал?
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Грыша! Не ругайтесь!
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В прошлом году авиакомпании РФ получили убыток 10 млрд руб. И это при том что цены на авиабилеты совсем недешевы. И на сколько же еще должны подорожать авиабилеты чтоб эти перевозчики хотя бы сработали в ноль, без убытков.
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Не дешевы, но гораздо дешевле, чем в Украине, как это ни грустно.
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Вместо того, чтобы помогать умирающему Крыму, так они еще хотят заработать на Крыме. Одним словом оккупанты
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100 рублей это фигня. К 1 мая 2018 года это будет 50 центов. )
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А, возможно и рублей уже не будет в связи с ликвидацией территории, где ходили те рубли)
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Там по логике вещей и вода питьевая должна быть дороже и электричество раз в 5 чем на материке, это уже остров Крым а не полуостров, доставка продуктов, это всё цена окупации для раши. Цена как в Турции для туристов а сервис как в Сомали.
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Весь покрытый крысами, абсолютно весь
Остров невезения в Черном море есть...
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А с русских военных этот сбор будут брать? Они же пользуются инфраструктурой. Собсно, они останутся единственные на полуострове
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Тут новость вчера была шо крысяне плакались что мол Украина плохая туристов не пущает такие сякие биндеровцы, а так бы туристов конечно было море. Интересно что эти крысы будут сейчас скулить?? Ну это ж теперь их родная скрепная Гос Дура приняла закон, как теперь это спихнуть на биндеровцев???
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Одобряю. Крысчаны должны заплатить в прямом и в переносном смысле за все что натворили.
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К тому же я вижу что Хуйло даже больше угнетает сепаратистов чем украинская власть.
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а потом мы придем на крысм и возьмем свое,рузькими рабами, органами крысьчан, имуществом, принадлежащее нам по праву граждан.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГосдума РФ приняла закон о курортном сборе, который затронет и оккупированный Крым
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