 Госдума РФ приняла закон о курортном сборе, который затронет и оккупированный Крым

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в аннексированном Крыму.
Также плата будет взиматься с туристов в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях России.
Туристы начнут платить курортный сбор 1 мая 2018 года. Законом предусматривается, что размер платы не может превышать 100 рублей за каждый день проживания отдыхающего в объекте размещения, кроме дня заезда.
Подконтрольный Кремлю "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов предложил создать рабочую группу для мониторинга настроений отдыхающих в связи с введением курортного сбора.
Спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов уверен, что с введением курортного сбора, Крым получит финансовые ресурсы, которые "изменят многое в лучшую сторону".
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Ну тогда я спокоен.
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Уже повернулся, верхушкой своей на восход
За нашей спиною в 6-30, остались, я знаю,
Не только паденья, закаты, а взлет и восход
И я твердо знаю, что сколь бы хуйло не пыталось
Здесь будет возможность, спокойно смотреть на восход.
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ху*ли тут мониторить! Порадуются палюбому. 146%.
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На этом видео сможете меня увидеть:
https://www.youtube.com/watch?v=MuyvnZnjE78
10:11 в правом верхнем углу с Зенитовским шарфиком.
И еще 11:14
Счет 2:3 в пользу Зенита. В этот год Зенит стал Чемпионом России! И в это сезоне выиграл Кубоу УЕФА!
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Не припоминаешь, какой форумный подполковник это вякал?
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Остров невезения в Черном море есть...
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