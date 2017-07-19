 Репозиторий академических текстов запустят к концу 2017 года

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Репозитарий - общегосударственная распределенная электронная база данных, в которой накапливаются, сохраняются и систематизируются академические тексты.
В репозитарий входят диссертации, квалификационные выпускные работы, статьи в научных изданиях, монографии, научные издания, отчеты в сфере научной деятельности, учебники, публикации в интернете на платформах для обмена научными публикациями, а также другие академические тексты независимо от даты публикации.
Собственником Национального репозитария является государство в лице Министерства образования и науки, которое определяет распорядителя.
Ресурсы Национального репозитария станут вспомогательным средством для экспертизы академических текстов на заимствования (плагиат), но окончательный вывод все равно будет за экспертами.
Институциональные участники - вузы, научные учреждения, научные издательства и другие, будут иметь бесплатный и свободный доступ к репозитарию.
"На очереди - разработка регламента, который определит процедуры наполнения репозитария академическими текстами, порядок их хранения, систематизации, обработки, предоставления информации в открытый доступ, взаимодействия с институциональными участниками и другими пользователями и т.д. Параллельно будет формироваться база текстов - они будут собираться в том виде, в котором могут поддаваться обработке, просмотру и сравнению", - сказано в сообщении.
Первый этап по созданию Национального репозитария министерство планирует завершить до конца 2017 года. После полноценного запуска ресурса, в 2018-2019 годах планируется создание собственной наукометрической базы данных.
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