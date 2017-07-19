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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10409) наука (538) плагиат (98)

 Репозиторий академических текстов запустят к концу 2017 года

плагиат

Кабинет министров Украины утвердил положение о Национальном репозитарии академических текстов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Репозитарий - общегосударственная распределенная электронная база данных, в которой накапливаются, сохраняются и систематизируются академические тексты.

В репозитарий входят диссертации, квалификационные выпускные работы, статьи в научных изданиях, монографии, научные издания, отчеты в сфере научной деятельности, учебники, публикации в интернете на платформах для обмена научными публикациями, а также другие академические тексты независимо от даты публикации.

Собственником Национального репозитария является государство в лице Министерства образования и науки, которое определяет распорядителя.

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Ресурсы Национального репозитария станут вспомогательным средством для экспертизы академических текстов на заимствования (плагиат), но окончательный вывод все равно будет за экспертами.

Институциональные участники - вузы, научные учреждения, научные издательства и другие, будут иметь бесплатный и свободный доступ к репозитарию.

"На очереди - разработка регламента, который определит процедуры наполнения репозитария академическими текстами, порядок их хранения, систематизации, обработки, предоставления информации в открытый доступ, взаимодействия с институциональными участниками и другими пользователями и т.д. Параллельно будет формироваться база текстов - они будут собираться в том виде, в котором могут поддаваться обработке, просмотру и сравнению", - сказано в сообщении.

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Первый этап по созданию Национального репозитария министерство планирует завершить до конца 2017 года. После полноценного запуска ресурса, в 2018-2019 годах планируется создание собственной наукометрической базы данных.
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"Репозитарий академических текстов" - это, наверное, хорошо. Только вот товарищ, имевший в этом учебном году ставку, с 1.09.17 г. будет иметь аж 0, 35!!! Замечаний по работе - нет, научных публикаций - до 10 (статьи, пособия, что-то там за рубежом в т.ч.). "Как мне жить на эту зарплату?" Ответ: "ваши проблемы. Мы никого не держим!" 45 лет мужику, в расцвете сил. Сейчас у него отпуск - так устроился...да, СТОРОЖЕМ!!!
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