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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1848) Довгий (412) неприкосновенность (851) Холодницкий (351) САП (559)

 Довгому готовят сообщение о подозрении, - САП

довгий

По словам руководителя САП, следователи еще решают вопрос о мере пресечения депутату.

Народному депутату Олесю Довгому готовят сообщение о подозрении. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Указанное производство расследуется общей следственной группой и группой прокуроров Антикоррупционной прокуратуры, прокуратуры Киева и НАБУ. Сейчас как раз решается вопрос об объявлении ему (Довгому,- ред) подозрения и избрании соответствующих мер, которые мы также должны выбрать, учитывая решение ВР. Я надеюсь, что прокуратура Киева, которая начинала это производство, под нашим процессуальным руководством завершит его в скором времени", - сказал он.

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Напомним, 11 июля Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Во время голосования нардеп заявил, что не нарушал закон и попросил коллег по парламенту поддержать представление ГПУ, чтобы иметь возможность доказать свою невиновность в суде.

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"По словам руководителя САП, следователи еще решают вопрос о мере пресечения депутату".... -
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У Гереги за визволення свого любого зятяна всіх слідчих ,суддів і прокурорів грошей вистачить.Благо кияни в свій час лохонулися і віддали свій Київ їм на поталу.
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то-то я смотрю, какой-то он подозрительный
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" то-то я смотрю, какой-то он подозрительный "

Хто
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твой офтальмолог,
который не замечает, что ты даже заголовок прочитать не способен
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бабушка, ну откуда я могу знать имя твоего офтальмолога, когорый не замечает, что ты не можешь прочитать даже заголовок, в котором русским по белому написано, что подозрительный - это Довгий?
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" написано, что подозрительный - это Довгий? "

Оооот ... Можешь , если захочешь ... А я думал , шо это Луценко подозрительный ... Страна на 70% набита коррупционерами , а нихто не сидит . Правда же , подозрительно
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Я тебе ещё раз настоятельно советую обратиться не только к своему офтальмологу, поскольку ты не видишь того, что написано,
но попутно и к своему психиатру
ибо ты видишь то, чего не написано, в частности, фамилию Луценко.
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У Гереги дві проблеми..Любий зять шахрай Довгий і її кореш по грабунку киян Черновецький..
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"Сейчас как раз решается вопрос об объявлении ему (Довгому,- ред) подозрения и избрании соответствующих мер"

А теперь на понятном языке:
"Беги, Олесик, беги."
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до сентября хоть дозреют..а то потом ему до хурми уже будет...
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А шо разве это чмо ублюдок корупционное ещё не в тюрьме ?
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Я не здивуюсь,якщо цей Довгий-шахрай скоро стане прем'єр міністром.
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Теперь у нас одни коррупционеры руками других коррупционеров расправляются с третьими коррупционерами под улюлюканье восторженной толпы. Окончательно дискредитируются и уничтожаются остатки убогого феодального парламентаризма перед угрозой внеочередных парламентских выборов, победить на которых у БПП и НФ нет никаких шансов. Под шумок перенаправляются потоки, и меняются ключевые фигуры, чтобы сполна обеспечить армию президентскими броневиками. И всё это с нашей помощью и за наш счёт. Потому что это мы хотим хлеба и зрелищ.


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Чому тільки Довгий а Кульчицька а всі інші котрі під прапором Черновецького розтягли землю Києва . Грабували скльки хто хотів і все це прикривались рішенням Київради де самі і сиділи і самі про це голосували . Де совість
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Олесь! Попу помыл? Ты ведь в элитную камеру пойдешь.
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Чую, что запетушат парнишу. Да и хер с ним пропидором ушастым.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДовгому готовят сообщение о подозрении, - САП
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