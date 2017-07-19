 Довгому готовят сообщение о подозрении, - САП

Народному депутату Олесю Довгому готовят сообщение о подозрении. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
"Указанное производство расследуется общей следственной группой и группой прокуроров Антикоррупционной прокуратуры, прокуратуры Киева и НАБУ. Сейчас как раз решается вопрос об объявлении ему (Довгому,- ред) подозрения и избрании соответствующих мер, которые мы также должны выбрать, учитывая решение ВР. Я надеюсь, что прокуратура Киева, которая начинала это производство, под нашим процессуальным руководством завершит его в скором времени", - сказал он.
Напомним, 11 июля Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Во время голосования нардеп заявил, что не нарушал закон и попросил коллег по парламенту поддержать представление ГПУ, чтобы иметь возможность доказать свою невиновность в суде.
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Хто
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который не замечает, что ты даже заголовок прочитать не способен
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Оооот ... Можешь , если захочешь ... А я думал , шо это Луценко подозрительный ... Страна на 70% набита коррупционерами , а нихто не сидит . Правда же , подозрительно
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но попутно и к своему психиатру
ибо ты видишь то, чего не написано, в частности, фамилию Луценко.
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А теперь на понятном языке:
"Беги, Олесик, беги."
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