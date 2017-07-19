 Довгому готовят сообщение о подозрении, - САП

Народному депутату Олесю Довгому готовят сообщение о подозрении. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Указанное производство расследуется общей следственной группой и группой прокуроров Антикоррупционной прокуратуры, прокуратуры Киева и НАБУ. Сейчас как раз решается вопрос об объявлении ему (Довгому,- ред) подозрения и избрании соответствующих мер, которые мы также должны выбрать, учитывая решение ВР. Я надеюсь, что прокуратура Киева, которая начинала это производство, под нашим процессуальным руководством завершит его в скором времени", - сказал он.

Напомним, 11 июля Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Во время голосования нардеп заявил, что не нарушал закон и попросил коллег по парламенту поддержать представление ГПУ, чтобы иметь возможность доказать свою невиновность в суде.