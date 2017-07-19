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Все про:ВР (22881) законопроект (1885) парламент (971) ОПОРА (115)

 Лишь 12% законопроектов стали законами за 2,5 года работы Рады, - "ОПОРА"

вр рада

За половину срока деятельности Верховной Рады VIII созыва - с ноября 2014 года по июнь 2017 года - можно констатировать низкий уровень ее законодательной производительности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом представители "ОПОРЫ" сообщили на пресс-конференции, ссылаясь на результаты исследования, проведенного в рамках программы USAID "Рада: подотчетность, ответственность, демократическое парламентское представительство".

В то же время несмотря на низкие показатели продуктивности законотворческой работы, растет, согласно исследованию, законотворческая роль депутатов и уровень их политической ответственности. Половина действующих законов инициированы именно депутатами - представителями двух коалиционных фракций - "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". При этом треть действующих законов инициировались фракцией "Радикальной партии", "Самопомочи" и "Батькивщины".

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В то же время, по словам руководителя проекта "ОПОРЫ" из мониторинга парламента Анатолия Бондарчука, лишь 12% законопроектов, зарегистрированных в течение этого периода, стали законами.

"Низкий уровень продуктивности законотворческой работы является институционной проблемой украинского парламента, которая присуща для всех созывов Верховной Рады. Однако в этом созыве депутаты уже инициировали наибольшее количество законопроектов, которое оставляет актуальной проблему законодательного "цунами", - отметил эксперт.

По данным мониторинга, из 4634 поданных народными депутатами проектов было принято 344, что составляет лишь 7%. Зато правительство имеет показатель продуктивности 30% - из 756 инициатив 227 стали действующими. Наиболее продуктивным стал Президент с показателем 83%. Главой государства были инициированы 117 законопроектов, из которых действующими стали 97.

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"ОПОРА" также отслеживала совместимость голосований фракций коалиции. При этом показатель общих голосований БПП "Солидарности" и "Народного фронта" с их партнерами по коалиции "Батькивщина", "Радикальная партия" и "Самопомич" снизился.

"Если до февраля 2016 года общность голосований коалиционных фракций варьировалась от 55 процентов до 81 процента, то после выхода трех фракций из коалиции показатель снизился до диапазона 35-67 процентов", - отметил Бондарчук.
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Все здесь указанные особи начиная с сына полукровки половецкой наложницы князя Владимира Юрия Долгорукова были ордынцами . В их жилах была только ордынская кровь . половцев, татар , кипчаков, монголов....но не было славянской крови русичей, русинов, не говоря уже про их подданных татаро - угро - финских москалей. И какие же они русские князья ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛишь 12% законопроектов стали законами за 2,5 года работы Рады, - "ОПОРА"
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