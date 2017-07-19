 Лишь 12% законопроектов стали законами за 2,5 года работы Рады, - "ОПОРА"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом представители "ОПОРЫ" сообщили на пресс-конференции, ссылаясь на результаты исследования, проведенного в рамках программы USAID "Рада: подотчетность, ответственность, демократическое парламентское представительство".
В то же время несмотря на низкие показатели продуктивности законотворческой работы, растет, согласно исследованию, законотворческая роль депутатов и уровень их политической ответственности. Половина действующих законов инициированы именно депутатами - представителями двух коалиционных фракций - "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". При этом треть действующих законов инициировались фракцией "Радикальной партии", "Самопомочи" и "Батькивщины".
В то же время, по словам руководителя проекта "ОПОРЫ" из мониторинга парламента Анатолия Бондарчука, лишь 12% законопроектов, зарегистрированных в течение этого периода, стали законами.
"Низкий уровень продуктивности законотворческой работы является институционной проблемой украинского парламента, которая присуща для всех созывов Верховной Рады. Однако в этом созыве депутаты уже инициировали наибольшее количество законопроектов, которое оставляет актуальной проблему законодательного "цунами", - отметил эксперт.
По данным мониторинга, из 4634 поданных народными депутатами проектов было принято 344, что составляет лишь 7%. Зато правительство имеет показатель продуктивности 30% - из 756 инициатив 227 стали действующими. Наиболее продуктивным стал Президент с показателем 83%. Главой государства были инициированы 117 законопроектов, из которых действующими стали 97.
"ОПОРА" также отслеживала совместимость голосований фракций коалиции. При этом показатель общих голосований БПП "Солидарности" и "Народного фронта" с их партнерами по коалиции "Батькивщина", "Радикальная партия" и "Самопомич" снизился.
"Если до февраля 2016 года общность голосований коалиционных фракций варьировалась от 55 процентов до 81 процента, то после выхода трех фракций из коалиции показатель снизился до диапазона 35-67 процентов", - отметил Бондарчук.
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Протесты в Венесуэле: на улицах льется кровь и полыхают пожарыУлицы венесуэльских городов все больше напоминают театр военных действийБеспорядки в Венесуэле вспыхнули с новой силой, пишет AFP. Митингующие вышли на улицы, где жгли машины, магазины и бросали "коктейли Молотова".Вместе с тем оппозиция объявила о всеобщей суточной забастовке против политики президента Николаса Мадуро.Накануне в Венесуэле прошел "народный референдум". В нем приняли участие 7,2 миллиона человек, подавляющее большинство которых проголосовало против созыва учредительного собрания по инициативе Мадуро для подготовки изменений в Конституцию. Власти не признают юридических последствий это голосования. В столице Венесуэлы Каракасе не так давно сторонники Мадуро ворвались в парламент, который контролирует оппозиция, и устроили беспорядки. Несколько парламентариев в результате стычки пострадали. Незадолго до этого несколько силовиков угнали вертолет и закидали с него гранатами здание Верховного суда и МВД. Мятежники требовали отставки Мадуро.Читайте также: Львовяне взбунтовались против магазина, который обвиняют в сотрудничестве с террористамиВесной этого года Верховный суд принял решение о расширении полномочий президента Николаса Мадуро и ограничении функций парламента. После этого в Венесуэле начались крупнейшие за последние несколько лет беспорядки. Недовольство людей усугубляет экономический кризис в стране.По последним данным, жертвами протестов стали уже 95 человек.
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