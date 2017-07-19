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 Природный газ не мог стать источником взрыва в доме на Голосеевском проспекте, - "Киевгаз"

взрыв дома

ЧАО "Киевгаз" по результатам первичного осмотра места взрыва дома на Голосеевском проспекте 70, в результате которого погибли два человека, заявляет, что чрезвычайная ситуация не могла произойти из-за неисправности системы газоснабжения дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевгаза".

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"8 июля приборами газораспределительного пункта, находящегося в непосредственной близости от аварийного дома, не зафиксировано никаких колебаний давления", - говорится в сообщении.

В феврале этого года в доме была проведена полная качественная техническая проверка системы газоснабжения, а в абсолютном большинстве квартир в доме установлены сигнализаторы загазованности и ни одно из устройств сигнала в день взрыва не давало.

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"Результаты проверки на герметичность внутридомовых газопроводов положительные - ни одного падения давления не зафиксировано. Если бы было зафиксировано обратное - газ бы в феврале 2017 не пустили. Оборудование (колонка, плита) в квартире № 9, по результатам осмотра после взрыва, были в исправном состоянии - без следов повреждений как на самих приборах, так и в местах подключения к газовой сети дома. Версия про самовольное вмешательство жителем в систему газоснабжения дома подтверждения не нашла" - подчеркнули в "Киевгазе".

Напоминаем, что в результате взрыва в доме на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома, погибло 2 человека.
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