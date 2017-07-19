 Авиакомпания Wizz Air с осени отменяет плату за перевозку крупной ручной клади

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, лоукостер Wizz Air объявил об отмене платы за ручную кладь на рейсах, которые будут выполняться с 29 октября 2017 года, сообщает сайт авиакомпании.
Одновременно с этим авиаперевозчик отменит разделение ручной клади на платную большую (56х45х25 см, вес до 15 кг) и бесплатную маленькую (42х32х25 см, вес до 15 кг), введя единый стандарт с габаритами 55х40х23 см и максимальным весом до 10 кг.
В компании также отметили, что пассажиры, которые успели купить билеты и оплатить перевозку ручной клади на рейсах после 29 октября получат возмещение в размере 120% от оплаченной суммы за перевозку ручной клади на свои WIZZ счета.
Также сообщается, что 29 октября Wizz Air изменит условия услуги приоритетной посадки WIZZ Priority. Оплатившие ее пассажиры помимо возможности попасть на борт самолета в первую очередь и права провозить второй предмет ручной клади с габаритами до 40х30х18 см получат также гарантию, что они смогут взять в салон основной предмет ручной клади с габаритами 55х40х23 см.
Ручная кладь остальных пассажиров, в случае недостатка места на багажных полках в салоне, может регистрироваться бесплатно у выхода на посадку и перевозиться в качестве зарегистрированного багажа.
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Полная чушь...под видом якобы отмены платы они просто уменьшили вес бесплатного багажа с 15 до 10 кг.
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гугл-перевод с венгерского?
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Для рейсов, вылетающих 29 октября 2017 года и после этой даты: Цена на авиабилет в одну сторону включает налоги, административные и прочие необязательные сборы, а также стоимость провоза ручного багажа (размер: 55 x 40 x 23 см, вес: макс. 10 кг).За провоз каждой единицы регистрируемого багажа взимаются дополнительные сборы. Данная цена действует только в отношении заявок на бронирование, оформленных на wizzair.com, в мобильном приложении WIZZ или через наш информационный центр. Количество мест по указанной цене ограничено.
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