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 Авиакомпания Wizz Air с осени отменяет плату за перевозку крупной ручной клади

air wizz

Пассажиры, которые успели купить билеты и оплатить перевозку ручной клади на рейсах после 29 октября получат возмещение в размере 120% от оплаченной суммы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, лоукостер Wizz Air объявил об отмене платы за ручную кладь на рейсах, которые будут выполняться с 29 октября 2017 года, сообщает сайт авиакомпании.

Одновременно с этим авиаперевозчик отменит разделение ручной клади на платную большую (56х45х25 см, вес до 15 кг) и бесплатную маленькую (42х32х25 см, вес до 15 кг), введя единый стандарт с габаритами 55х40х23 см и максимальным весом до 10 кг.

В компании также отметили, что пассажиры, которые успели купить билеты и оплатить перевозку ручной клади на рейсах после 29 октября получат возмещение в размере 120% от оплаченной суммы за перевозку ручной клади на свои WIZZ счета.

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Также сообщается, что 29 октября Wizz Air изменит условия услуги приоритетной посадки WIZZ Priority. Оплатившие ее пассажиры помимо возможности попасть на борт самолета в первую очередь и права провозить второй предмет ручной клади с габаритами до 40х30х18 см получат также гарантию, что они смогут взять в салон основной предмет ручной клади с габаритами 55х40х23 см.

Ручная кладь остальных пассажиров, в случае недостатка места на багажных полках в салоне, может регистрироваться бесплатно у выхода на посадку и перевозиться в качестве зарегистрированного багажа.
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Из- за этой отмены наверное цены на билеты повысят...
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Обязательно повысят и все хахлы умрут с голоду и без газа замерзнут. Ой, пардон мы уже как три года замерзли без газа
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нет конечно)) а шо очень хочеться? ну да ,ну да - у нас же фашисты и все должно быть плохо))
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Ещё подешевеют. Конкуренция, называется...
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Читать правильно научитесь. Фактически они цену подняли. Так как уменьшили вес маленькой ручной клади до 10 килограмм. А за все что выше 10 килограмм придется платить огромные деньги.А раньше вес был ограничен 15 кг. Таким образом они лучше сделали для себя. Это повышение, а не понижение цены. Подскажите где надпись в статье что это рекламма.
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А вы попробуйте запихнуть 15 кг в 42х32х25. Что там везти такого тяжелого? Хотя владельцы и особенно продавцы чемоданов виззовского формата в жестком пролете. Тем более что этот стандарт еще и не полностью укладывается в новый по толщине А так вообще кто ориентировался на райанов, теперь избавились от геморроя и с венграми, которые летают туда, куда О'Брайан телят не гонял.
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"Одновременно с этим авиаперевозчик отменит разделение ручной клади на платную большую (56х45х25 см, вес до 15 кг) и бесплатную маленькую (42х32х25 см, вес до 15 кг), введя единый стандарт с габаритами 55х40х23 см и максимальным весом до 10 кг."

Полная чушь...под видом якобы отмены платы они просто уменьшили вес бесплатного багажа с 15 до 10 кг.
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Вы лично летали с таким «багажом»? Вот что дополнительный предмет не дают провезти отдельно - это западло. У райана с этим нет проблем.
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блин, нихрена не понял...
гугл-перевод с венгерского?
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А в МАУ как всегда проблемы с сайтом при заказе билетов, кто часто сталкивался с этим явлением, также ставим лайк...И суппорт на сайте как всегда говорит, что "сам дурак", а сайтом проблем нет...
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**Для рейсов, вылетающих до 29 октября 2017 года:В цену входят налоги, административные и прочие обязательные сборы, а также провоз одной единицы малой ручной клади (макс. размер: 42 x 32 x 25 см). За провоз крупной ручной клади и каждой единицы регистрируемого багажа взимаются дополнительные сборы. Данная цена действует только в отношении заявок на бронирование, оформленных на wizzair.com, в мобильном приложении WIZZ или через наш информационный центр. Количество мест по указанной цене ограничено.
Для рейсов, вылетающих 29 октября 2017 года и после этой даты: Цена на авиабилет в одну сторону включает налоги, административные и прочие необязательные сборы, а также стоимость провоза ручного багажа (размер: 55 x 40 x 23 см, вес: макс. 10 кг).За провоз каждой единицы регистрируемого багажа взимаются дополнительные сборы. Данная цена действует только в отношении заявок на бронирование, оформленных на wizzair.com, в мобильном приложении WIZZ или через наш информационный центр. Количество мест по указанной цене ограничено.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАвиакомпания Wizz Air с осени отменяет плату за перевозку крупной ручной клади
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