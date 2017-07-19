 Нардепы от "Оппоблока" хуже всех посещают заседания комитетов Рады, - "ОПОРА"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил аналитик Гражданской сети ОПОРА Андрей Токарский.
Он напомнил, что в парламенте работает 27 комитетов, к работе в которых привлечены 419 из 422 депутатов, поскольку председатель ВР и его заместители не должны работать в комитетах.
"Лидерами по посещаемости комитетов являются фракции "Самопомич" и "Народный фронт". Несколько меньше имеет "Блок Петра Порошенко"- 80%, "Батькивщина" - 76%. Далее идет Радикальная партия - 72%, внефракционные депутаты - 60%, группа "Воля народа" - 52% и группа "Видродження" - 48% ", - рассказал Токарский, отметив, что "самый низкий уровень активности посещения комитетских заседаний у "Оппозиционного блока".
В свою очередь, руководитель проекта Гражданской сети ОПОРА по мониторингу парламента в рамках программы USAID "Рада" Анатолий Бондарчук, комментируя посещаемость председателями депутатских фракций и групп заседаний комитетов заметил, что наилучшие показатели у Максима Бурбака ("Народный фронт"), Артура Герасимова ("Блок Петра Порошенко") и Олега Березюка ("Самопомич").
В то же время, по словам эксперта, ни одного заседания комитета, в который он входит, не посетил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, относительно невысокие показатели имеют Юлия Тимошенко (председатель фракции "Батькивщина"), Виталий Хомутынник (председатель группы "Видродження") и Ярослав Москаленко (председатель группы "Воля народа").
Токарский также отметил, что самым популярным в контексте посещаемости депутатами является Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики, далее следуют Комитет по вопросам науки и образования и Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Вместе с тем он напомнил, что в состав этих комитетов входит относительно незначительное количество депутатов - от 7 до 13.
Наименее популярными по активности посещения, добавил эксперт, являются Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны (19 депутатов), Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (20 депутатов) и Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности (12 депутатов).
Кроме того, Токарский назвал председателей комитетов, которые не пропустили ни одного заседания: представитель "Народного фронта" Николай Княжицкий (Комитет по вопросам культуры и духовности), представители "БПП" Нина Южанина (Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики) и Артур Палатный (Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма), а также депутат от Радикальной партии Виктор Галасюк (Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства).
Представитель ОПОРЫ также добавил, что их исследование показало, что 70% депутатов готовят и подписывают законопроекты, которые в ведении не их, а других комитетов. В частности, он отметил депутатов, которые не подготовили ни одного законопроекта в рамках ведения своего комитета. В их числе Тимошенко, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, Андрей Немировский ("БПП"), Сергей Дунаев ("Оппозиционный блок") и Артем Ильюк (группа "Видродження").
228 14
Под ударом глобального вируса оказались мейлы депутатов грузинского парламента(11)
Порошенко провел переговоры с главой Сената Франции Ларше и пригласил французских депутатов посетить Украину. ФОТО(9)
Кибератака на британский парламент: взломаны 90 аккаунтов электронной почты(37)
Вопросы к Кабмину, пустой сектор "Оппоблока", общение сына президента с депутатами: как прошел рабочий день в Раде. ФОТОрепортаж(31)
На практике депутатская неприкосновенность – это полный хаос мыслей и действий(0)
"Нужно защитить граждан так, как это сделали в Украине", - в Молдове зарегистрировали законопроект против иностранной пропаганды(174)
Новые результаты экзитпола во Франции: партия Макрона набрала треть голосов(89)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Розенблядєй розенбляді звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, розенблядь чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша розенблядь вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".
А тим часом - черга в стаді для нової розенбляді:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді Хуйло!".
Все, дискусії скінчились - розенбляді притомились,
Ось і вирок: "Розенблядь холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця розенблядь в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді розенблядь на розенбляді.
Якщо будем вибирать в Раду різну розенблядь,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
Ответить
Я фигею. Самые важные комитеты не работают в нормальном режиме.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
єто 5 колона, предающая и продающая всех тех кто хочет жить в независимой Украине
Ответить
Ответить
Ответить