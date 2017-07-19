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 Глава МИД Германии предлагает снимать санкции с России по мере выполнения минских соглашений

габриэль

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает более разумным постепенное - шаг за шагом - снятие европейских санкций с России, не дожидаясь полного выполнения минских соглашений. Но при этом каждому такому шагу должно предшествовать улучшение ситуации на востоке Украины.

Об этом политик рассказал в интервью еженедельнику Focus, вышедшему на сайте издания в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Правильным было бы - при небольших изменениях ситуации (на востоке Украины. - Ред.) в лучшую сторону - шаг за шагом отменять санкции. Чтобы тем самым показать, что стремление к миру приносит дивиденды", - заявил Габриэль.

Согласно действующим решениям ЕС, минские соглашения должны быть выполнены на 100 процентов, после чего все санкции будут отменены за один раз. "Я считаю это нереалистичным", - сказал глава МИД Германии.

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Как отметил Габриэль, для достижения поставленной цели Россия должна оказывать влияние на сепаратистов в Донбассе, а США - на Киев. На вопрос журналиста, при чем тут Америка, когда конфликт происходит в центре Европы, глава МИД Германии заметил, что Вашингтон обладает сильным влиянием на Украину. Кроме того, по словам политика, его не радовала бы ситуация, в которой США самоустранились бы от решения проблем мировой политики, поскольку это сделает мир еще менее безопасным.

На вопрос о своих впечатлениях от встреч с российским президентом Зигмар Габриэль заметил, что Путин представляет интересы России, у него свое видение конфликта в Украине. Однако с ним можно открыто обсуждать разногласия, и за это министр "ценит беседы с ним".

Габриэль посоветовал всем пытаться понять взгляды оппонента. По его словам, это не значит, что их нужно принимать или оправдывать. "Путин разочарован в Западе. Евросоюз вел переговоры об ассоциации с Украиной, не обсудив это с Россией. Так он (Путин. - Ред.) видит это", - сказал Габриэль.

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По мнению немецкого политика, у россиян, как и у турок, по отношению к Германии накопилось много "любви, полной разочарований", а такая такая любовь, как известно, чаще всего самая скверная. "В то же время я чувствую, что россияне с симпатией относятся к Германии, поэтому меня удручают напряженные отношения", - заявил он.
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будут выполнять те пункты которые им выгодны, выводить своих пидорасов они и не подумают
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Как по мне,
"Правильным было бы - при небольших изменениях ситуации в лучшую худшую сторону - шаг за шагом отменять усиливать санкции. Чтобы тем самым показать, что стремление к миру приносит дивиденды"
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у пацана есть мечта - работать после службы в "Северном Потоке -2"

нельзя осуждать пацана за мечту )))
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А может по мере воскрешения погибших украинцев?
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""В то же время я чувствую, что россияне с симпатией относятся к Германии, поэтому меня удручают напряженные отношения", - заявил он.Источник:https://censor.net.ua/n448397"
шо в нього за орієнтація ?! садо-мазо ?
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с такими политиками Германии недолго осталось ждать обязательного изучения в школе русского языка и уроков православия....что дурное бабло делает с хорошими людьми...
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Этот шредеровский ублюдок уже 2 года это говорит. Но до сраки это, так что пусть идет гуляет
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мало им вата после 45-го нагадила ? забыли .
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"Евросоюз вел переговоры об ассоциации с Украиной, не обсудив это с Россией. Так он (Путин. - Ред.) видит это"

Кто-нибудь может объяснить логику хуйла, с какой радости с ним должны были обсуждать данный вопрос, если это двухсторонние отношения Украины и ЕС?
А почему менно с ним, а не с Папуа-Новой Гвинеей?
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а сименс в курсе или были уже небольшии покращення, фальш и продажность некоторых чиновников просто безграничны, но винить в этом мы можем только себя, свое импотентное правительство,,,
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предлагаю главу МИДГермании назвать подхуйловником...родилось же такое
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Вот так вскрываются кремлевские агенты и держатели акций Газпрома.
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дайте этому путинскому холую Габриелу селедки и в шахну его пошлите.
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С начала надо эти санкции усилить за их не выполнение, а потом будет видно.
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"Как отметил Габриэль, для достижения поставленной цели Россия должна оказывать влияние на сепаратистов в Донбассе, а США - на Киев."

О! Так этот Габриэль сам признал, что украинцы должны прислушиваться к советам США, а не пуйла.
Кто-нибудь слышал, чтобы американцы советовали Украине оставаться в стойле россии?
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Особенно улыбнуло что разеяне с симпатией относятся к Германии. Тоесть высказывания и надписи рузгих *НА БЕРЛИН*, *МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ*, взятие Рейхстага пусти и фанерного ето производняю любви рузгих к немцам? Или походу етот немейкий голубок тоже как и Шредер и пидорок Де Пардье попарился в сауне с Хуйлом.
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Глава МИД Германии предлагает снимать санкции с России по мере выполнения минских соглашений
Фашист совсем идиот !!!
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Та пі...уй, Мінськ " безальтернативний", а через те для недоімперії "нєвипалнімий". зрозуміло, лоббі німецького бізнесу різними способами буде продавлювати послаблення санкцій, що б вести торгівлю з рашою, но в плани "кілікі Уолт-Стріта" це пока що не входить
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понять взгляды оппонента

Уже 4 год к агрессору - кремлевскому криминалу - относятся с пониманием.
В этом - вся суть минского сговора с агрессором.
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Глава МИД Германии должен набрать в рот орехов и потарять... кукушка кукушонку купила капишонку....
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Болезный, только намеднясь рашка кмнувши через болт НЕМЕЦКУЮ компанию "Сименс" очередной раз продемонстрировала где она видела все виды международного права.
если страна свое внутреннее право ставит выше международного, а правами внутри страны обладает только одно существо - о соблюдении чего ты лепечешь?
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А що, Ернст Тельман реінкарнувався та вже прийшов до влади в Німеччині?
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Говорить об отмене санкций можно только после возвращения Крыма.
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Этот Габриэль такой же прокремлёвский как и Штаймаер 2. Зациклелись этим гребаным дамбасом а Крым в упор никто не замечает. Не будет там особого статуса, Конституция Украины важней чем кремлёвские хотелки.
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габриельчик!!иди со своей любовью в грёбаное красное SPD и ,,любовь ты чувствуеш "своего чмыря -дружка шрёдера(об этом чмо умалчиваеш) (казёл прокацапский тупорылый)
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Это сказал министр иностранных дел, и сказанное ним можно расценивать, как позицию его страны в этом вопросе.
Германия не станет ради Украины терять такой огромный рынок, как Россия. Поэтому она на первом месте в Европе по инвестициям в российскую экономику. За ней Франция и Италия, соответственно - им тоже санкции нужны, как фиговый листок.
Но, на этом фоне, они все трое стран, не забывают призывать Украину выполнять придуманные ими же минские соглашения.
А их долбанная ОБСЕ всё время говорит о том, что минские соглашения нарушают обе стороны.
Эти "партнёры" через своих ставленников в Украине уже давно управляют, как им выгодно, а не Украине.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МИД Германии предлагает снимать санкции с России по мере выполнения минских соглашений
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