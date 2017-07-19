 Глава МИД Германии предлагает снимать санкции с России по мере выполнения минских соглашений

Об этом политик рассказал в интервью еженедельнику Focus, вышедшему на сайте издания в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Правильным было бы - при небольших изменениях ситуации (на востоке Украины. - Ред.) в лучшую сторону - шаг за шагом отменять санкции. Чтобы тем самым показать, что стремление к миру приносит дивиденды", - заявил Габриэль.
Согласно действующим решениям ЕС, минские соглашения должны быть выполнены на 100 процентов, после чего все санкции будут отменены за один раз. "Я считаю это нереалистичным", - сказал глава МИД Германии.
Как отметил Габриэль, для достижения поставленной цели Россия должна оказывать влияние на сепаратистов в Донбассе, а США - на Киев. На вопрос журналиста, при чем тут Америка, когда конфликт происходит в центре Европы, глава МИД Германии заметил, что Вашингтон обладает сильным влиянием на Украину. Кроме того, по словам политика, его не радовала бы ситуация, в которой США самоустранились бы от решения проблем мировой политики, поскольку это сделает мир еще менее безопасным.
На вопрос о своих впечатлениях от встреч с российским президентом Зигмар Габриэль заметил, что Путин представляет интересы России, у него свое видение конфликта в Украине. Однако с ним можно открыто обсуждать разногласия, и за это министр "ценит беседы с ним".
Габриэль посоветовал всем пытаться понять взгляды оппонента. По его словам, это не значит, что их нужно принимать или оправдывать. "Путин разочарован в Западе. Евросоюз вел переговоры об ассоциации с Украиной, не обсудив это с Россией. Так он (Путин. - Ред.) видит это", - сказал Габриэль.
По мнению немецкого политика, у россиян, как и у турок, по отношению к Германии накопилось много "любви, полной разочарований", а такая такая любовь, как известно, чаще всего самая скверная. "В то же время я чувствую, что россияне с симпатией относятся к Германии, поэтому меня удручают напряженные отношения", - заявил он.
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"Правильным было бы - при небольших изменениях ситуации в
лучшуюхудшую сторону - шаг за шагом отменятьусиливать санкции. Чтобы тем самым показать, что стремление к миру приносит дивиденды"
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нельзя осуждать пацана за мечту )))
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шо в нього за орієнтація ?! садо-мазо ?
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Кто-нибудь может объяснить логику хуйла, с какой радости с ним должны были обсуждать данный вопрос, если это двухсторонние отношения Украины и ЕС?
А почему менно с ним, а не с Папуа-Новой Гвинеей?
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О! Так этот Габриэль сам признал, что украинцы должны прислушиваться к советам США, а не пуйла.
Кто-нибудь слышал, чтобы американцы советовали Украине оставаться в стойле россии?
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Фашист совсем идиот !!!
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Уже 4 год к агрессору - кремлевскому криминалу - относятся с пониманием.
В этом - вся суть минского сговора с агрессором.
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если страна свое внутреннее право ставит выше международного, а правами внутри страны обладает только одно существо - о соблюдении чего ты лепечешь?
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Германия не станет ради Украины терять такой огромный рынок, как Россия. Поэтому она на первом месте в Европе по инвестициям в российскую экономику. За ней Франция и Италия, соответственно - им тоже санкции нужны, как фиговый листок.
Но, на этом фоне, они все трое стран, не забывают призывать Украину выполнять придуманные ими же минские соглашения.
А их долбанная ОБСЕ всё время говорит о том, что минские соглашения нарушают обе стороны.
Эти "партнёры" через своих ставленников в Украине уже давно управляют, как им выгодно, а не Украине.
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