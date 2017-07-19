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Все про:США (12989) интервью (120) Боинг-777 Malaysia Airlines (888) Супрун Ульяна (158)

 США должны четко заявить России о том, что вина за гибель МН17 лежит на ней, - Супрун

супрун

Американское руководство должно дать России раз и насегда понять, что она несет ответственность за сбитый на Донбассе малайзийский "Боинг".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN сообщила в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Отвечая на вопрос какой должна быть позиция США во вопросе гибели малайзийского "Боинга", украинский чиновник отметила, что американское руководство должно прямо заявить РФ о ее причастности к трагедии.

"США должны четко заявить России, настоять, чтобы она обеспечила доступ к тем, кто должен быть допрошен в рамках расследования, а также о том, что она несет полную ответственность за содеянное", - подчеркнула она

Супрун отметила, что прежде всего это необходимо сделать ради родственников жертв рейса МН17.

"Россия должна позволить семьям погибших обрести покой, чтобы они понимали, что кто-то несет наказание за то, что было сделано", - сказала и.о. министра.

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Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Нидерланды должны четко заявить россии о том, что вина за гибель МН17 лежит на ней , а США поддержат .
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Сцыкотно Нидерландам даже с поддержкой США назвать виновных в гибели МН 17 .А то тупин с прохфесорром кадаром абидятся и начнут устраивать терракты.
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Ульяна Супрун превышает свои полномочия. США не обязаны обвинять кого либо, для этого есть международный суд.
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Действительно, это очень странное заявление. Виновных определяет и называет суд.
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УРА!! У нас никто в Украине больше не болеет...
Нет детской и грудничковой и внутриутробной смертности
Нет детской онкологии и онкологии вообще
Медицина самая современная и доступная ЛЮБОМУ человеку в Украине и за рубежом и бесплатно или за счет страховки или бюджета Украины
Зарплаты врачей и медсестер позволяют им купить за 2 года квартиру на семью авто и питаться раз в неделю в престижном ресторане
У нас нет коррупиции и мафии в медицине
И.О. Министра МОЗ Уляне супрну ну нечем больше заняться вот и полезла с поучениями забыв что она ДО СИХ ПОР Гражданка США и Украины...
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Заявят, обязательно заявят. Есть буква закона, суд международный скоро начинается в Нидерландах, вот опосля и заявят. Штаты и так давно это знают. Берегут для подходящего случая.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
17 июля 2015 г. ·

MH17, IN MEMORIAM. Нагадаю, що за рік призабулося: тим рейсом летіла сотня борців зі СНІДом - і 80 дітей. Дивовижна концентрація чистих душ у салоні одного літака. Просто-таки "з категорії чуда".

Я це до чого... Коли (якщо?) доведено буде ту версію злочину, котра наразі єдина, як не крути, makes sense: що MH17 росіяни розстріляли таки "по ошибке", розгубившись із своїм Буком у чужій топографії, а насправді розстріляти мали свій, аерофлотівський лайнер, щоб почати відкриту війну (і прегладко би пройшло, і весь світ би тоді був повірив, що це Україна винна, як досі вірить багатьом іще-сталінським спецопераціям, і передали б нас Кремлю, як тарілку за обідом, і мали б ми були нині - хто лишився б живий - на місці своєї країни, де весь час вередуєм і нарікаєм, таку, прости-Боже, "территорию замирения", що заллята кров'ю Сирія здалась би курортом!), - так ось, тоді нам слід би зробити в себе одну важливу річ: оголосити 17 липня Днем чужинців - мучеників за Україну.
Бо їх було багато в нашій історії - чужоземців, які за нас загинули. А це був би найкращий привід пом'янути і вклонитися з вдячністю їм усім. Бо так, щоб не з вибору, і не зі зброєю в руках, а просто - трьома сотнями невинних душ за раз закрило Україну од сатанинського задуму, "не давши матері пропасти", а злому восторжествувати, - це сюжет уже не людський - метафізичний, Біблійного масштабу... І тільки та нація має майбутнє, котра такі сюжети в своїй історії помічає - і виносить із них урок.
А поки що - помолімось за їхні душі.
R.I.P.
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І тут багатьом "патріотам" треба забути про національність та віросповідання цих Людей, що загинули за Україну.
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Супрун! А при чем тут сша? Не над ее территорией погиб самолёт!
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Я не поиму, расследование закончено или нет? Результаты огласите на весь мир. Хуйло уничтожил мировые умы, группу ученых летевших на форум сотни людей. А в мире до сих пор кишка тонка назвать хуйло - хуйлом
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Виновных называет суд, иначе это просто сотрясение воздуха.
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Очевидно, проблемы здравохранения уже решены, осталось только взыскать долги с руководства США.
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Ульяна, занимайся своим делом - вакциной или там зеленкой...кому твои советы?
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Остынь ,из большого интервью CNN вырвали один вопрос-ответ и вынесли в заголовок
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Ты лечи больных, Супрун.
А в политику не лезь. это не тоё.
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ясный перец........Хунта Порошенко и Турчинова напала на рюсскае ГОФНО в Крыму и на ДАУНбасса.Путлер защищал РЮССКАЕ быдло....
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Только у него для русского быдла получилось хуже, если бы он его не "защищал". Русскому быдлу запретили носить кружевные трусы, кроссовки, жрать яблоки, помидоры, хамон и гусей. Читать Хемингуэя и вообще думать.
А так у русского быдла всё хорошо. Его ебут, а оно крепчает с истерическим воплем: "ЗаштаДидыВаивале?!!"
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да весь мир должен заявить об этом. А не только США.
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Какое дело министру здравоохранения до боинга ?
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Анонс: Президент Украины Петр Порошенко почтил память жертв рейса МН17.
«Гибридная» ложь.
17 июля 2014 произошла жуткая трагедия в небе над Торезом. Вооруженные силы РФ совершили очередное кровавое преступление против человечности.
Как установила Комиссия по расследованию причин крушения в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines» летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
Убийцы пассажиров Боинга - православные выпускники Ярославского зенитно-ракетного училища. Установочные данные (звания, ФИО, биография) на подчиненных военного преступника Сергея Шойгу будут детально указаны в материалах уголовного дела для Международного трибунала.
Гибель 298 человек, находившихся на борту рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», российский диктор «LifeNews» торжественно озвучил в выпуске новостей как: «Новая победа донецких ополченцев».
Любая война начинается со лжи. Ложь, в свою очередь, бывает двух видов: ложь путём фальсификации фактов и ложь с экранов телевизоров. Гитлер проиграл Вторую мировую войну, потому что у него не было «зомбоящика».
Кремль, чтобы обвинить Украину в этом преступлении, использовал «гибридную» ложь.
Существует рабочая версия причин этой трагедии. Чтобы развязать полномасштабную войну в Украине и атаковать танковыми дивизиями с севера Чернигов, с востока Харьков, Новоазовск, Херсон и высадить морской десант в Одессе, Кремлю необходимо было совершить преступление века и обвинить в этом «кровавую хунту».
«Собиратель земель русских» и «реаниматор СССР» планировал сбить над Донбассом российский пассажирский самолет рейса «Москва-Ларнака» и на следующее утро, 18 июля 2014 года начать вторжение регулярных войск на территорию Украины.
Для этой цели спецслужбы РФ разработали дьявольский план по уничтожению российского лайнера «Аэрофлота» с пассажирами рейса АФЛ-2074 летевшего в тот же день по маршруту «Москва - Ларнака».
«Самолет «Аэрофлота», - сказал Валентин Наливайченко, - должен был рухнуть на территорию, контролируемую украинской армией. Но из-за ошибки явно не местного командования, зенитно-ракетный комплекс под номером 332, который был приписан к третьему дивизиону, третьей батарее 53-й зенитно-ракетной бригады, базировавшейся в Курске, пригнали в совершенно другой населенный пункт, тоже с названием «Первомайское», однако расположенным не западнее, а юго-восточнее Донецка, примерно в 40-50 километрах от необходимой точки. В итоге выпущенная из российского «Бука» ракета сбила малайзийский лайнер, упавший в районе поселка Грабово, подконтрольного боевикам».
Из-за низкой квалификации российских офицеров-алкоголиков, смертельный залп из «Бука» новейшего образца был нанесен из другой географической точки и не по самолету российского «Аэрофлота» рейса АФЛ-2074 находившего в тот момент в воздухе, как планировалось в Генеральном Штабе Вооруженных Сил РФ, а по гражданскому «Боингу» рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines».
Кремль даже в кошмарном сне не мог предположить, что сбитый авиалайнер рухнет на территорию, временно контролируемую бурятами Шойгу.
Божье Провидение тогда спасло Украину от полномасштабного вторжения танковых дивизий и ракетных дивизионов Сергея Шойгу на территорию Украины. День 17 июля надо объявить «Днем Мучеников за Украину».

Уже закончено расследование и будет озвучен доклад международной комиссии про сбитый российским "БУКОМ" малазийский Боинг рейса «MH-17» авиакомпании Malaysia Airlines, где поминутно расписано движение военных из российского города Курска в украинский город Торез.
Комиссия покажет в Гааге видеоролики маршрута «Бука» привязанные к местности и дорожным указателям, действия и переговоры российского экипажа и боевиков «ДЫНЫРЫ», а также боевые характеристики станции и характеристики цели.
Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил РФ Владимира Путина, министра нападения РФ Сергея Шойгу и еще более ста российских военных, фамилии которых уже установлены, участвовавших в этом преступлении, Суд может объявить военными преступниками и изолировать их на много лет от нормальных людей.
Европейский политолог высказал мысль, что если бы было произведено тщательное расследование гибели в авиакатастрофе под Смоленском Правительства Польши и наказаны виновные, то трагедии с Боингом на Донбассе под Торезом не было бы.
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Спасибо за напоминание известных фактов, жаль нет ссылки на первоисточник и вашего прежнего ника.
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Хунта Порошенко через пару месяцев вам ПАДЛАМ КГБэшным в дупло заедет.с ВАЗЕЛИНОМ...........
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Откуда столько ненависти к Супрун? Она тебе дорогу перешла, или ты сильно близко к сердцу воспринял абсурдные обвинения в её адрес? Может, тебе американка во главе министерства не нравится, "свои" лучше были?
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Конфликт на ДАУНбассе это внутреннее дело Украины,РАБссия не страна участник конфликта.Так или не так КРЫСЫ Путлерские? вы НИКТО пляти ВОНЮЧИЕ...........
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а посему мочим в сортире падаль ДАУНбасса,что Путлер Чечню МОЧИЛ....
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янки, походу, ржут, с таких заявлений. Лишний раз доказано, какой шлак, у нас, в правительстве. ты же в сфере здравоохранения!!. Ну, так и занимайся им, корова дурная!!!. Кого волнует твое мнение, в других вопросах??? Наведи порядок, для начала, на своем участке. С фармацевтами, к примеру. Так мы же не хотим. Мы с умным е..... должны, рассказывать, что делать США. Просто разведу раками.
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Попросили меня купить лекарство в Киеве. Цена по аптекам от 750 до 1200 грн за пачку. Но Супрун видно такое не волнует.
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Али, попробуйте, лекарства, поискать в Европе. дешевле будет.
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Финиш...путлерсосы сливай воду КРЫСы рюсскагаварящие :D ШАКАЛЫ....
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США когда то кормили рюсскае быдло целых 4 года с марта 1941 года по август 1945 года.... хватит кошмарить бабушку Арину
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Если по сути, мысль Супрун правильная, то по форме - мы для Супрун всей Украиной сбрасываемся на зарплату НЕ для того, чтобы эта кошолка делала политические заявления!
А чтобы выполняла Конституцию - обеспечивала доступное каждому бесплатное медицинское обеспечение высокого качества!
Что мы получаем от Супрун, доплачивая ей к зарплате надбавку за интенсивность труда - 10 125 гривен???
У нее хватает времени на политику, а на свои прямы профессиональные обязанности???
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А разве она не выполняет свои обязанности? По-моему, она лучший министр здравоохранения Украины. Или при Януковиче было лучше?
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Чому написав жирним шрифтом, щоб бистро в спам попасти?
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Супрун висловила свою позицію відносно дій США у зв'язку з загибеллю Боїнга, це добре, тепер чекаю заяву Клімкіна щодо дій США у зв'язку з відсутністю сироватки від бутулізма, у лікувальних установах України.
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Супрун назначила США смотрящим, еще осталось забить стрелку и развести все стороны!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША должны четко заявить России о том, что вина за гибель МН17 лежит на ней, - Супрун
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