 США должны четко заявить России о том, что вина за гибель МН17 лежит на ней, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN сообщила в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Отвечая на вопрос какой должна быть позиция США во вопросе гибели малайзийского "Боинга", украинский чиновник отметила, что американское руководство должно прямо заявить РФ о ее причастности к трагедии.
"США должны четко заявить России, настоять, чтобы она обеспечила доступ к тем, кто должен быть допрошен в рамках расследования, а также о том, что она несет полную ответственность за содеянное", - подчеркнула она
Супрун отметила, что прежде всего это необходимо сделать ради родственников жертв рейса МН17.
"Россия должна позволить семьям погибших обрести покой, чтобы они понимали, что кто-то несет наказание за то, что было сделано", - сказала и.о. министра.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Нет детской и грудничковой и внутриутробной смертности
Нет детской онкологии и онкологии вообще
Медицина самая современная и доступная ЛЮБОМУ человеку в Украине и за рубежом и бесплатно или за счет страховки или бюджета Украины
Зарплаты врачей и медсестер позволяют им купить за 2 года квартиру на семью авто и питаться раз в неделю в престижном ресторане
У нас нет коррупиции и мафии в медицине
И.О. Министра МОЗ Уляне супрну ну нечем больше заняться вот и полезла с поучениями забыв что она ДО СИХ ПОР Гражданка США и Украины...
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17 июля 2015 г. ·
MH17, IN MEMORIAM. Нагадаю, що за рік призабулося: тим рейсом летіла сотня борців зі СНІДом - і 80 дітей. Дивовижна концентрація чистих душ у салоні одного літака. Просто-таки "з категорії чуда".
Я це до чого... Коли (якщо?) доведено буде ту версію злочину, котра наразі єдина, як не крути, makes sense: що MH17 росіяни розстріляли таки "по ошибке", розгубившись із своїм Буком у чужій топографії, а насправді розстріляти мали свій, аерофлотівський лайнер, щоб почати відкриту війну (і прегладко би пройшло, і весь світ би тоді був повірив, що це Україна винна, як досі вірить багатьом іще-сталінським спецопераціям, і передали б нас Кремлю, як тарілку за обідом, і мали б ми були нині - хто лишився б живий - на місці своєї країни, де весь час вередуєм і нарікаєм, таку, прости-Боже, "территорию замирения", що заллята кров'ю Сирія здалась би курортом!), - так ось, тоді нам слід би зробити в себе одну важливу річ: оголосити 17 липня Днем чужинців - мучеників за Україну.
Бо їх було багато в нашій історії - чужоземців, які за нас загинули. А це був би найкращий привід пом'янути і вклонитися з вдячністю їм усім. Бо так, щоб не з вибору, і не зі зброєю в руках, а просто - трьома сотнями невинних душ за раз закрило Україну од сатанинського задуму, "не давши матері пропасти", а злому восторжествувати, - це сюжет уже не людський - метафізичний, Біблійного масштабу... І тільки та нація має майбутнє, котра такі сюжети в своїй історії помічає - і виносить із них урок.
А поки що - помолімось за їхні душі.
R.I.P.
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А в политику не лезь. это не тоё.
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А так у русского быдла всё хорошо. Его ебут, а оно крепчает с истерическим воплем: "ЗаштаДидыВаивале?!!"
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«Гибридная» ложь.
17 июля 2014 произошла жуткая трагедия в небе над Торезом. Вооруженные силы РФ совершили очередное кровавое преступление против человечности.
Как установила Комиссия по расследованию причин крушения в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines» летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
Убийцы пассажиров Боинга - православные выпускники Ярославского зенитно-ракетного училища. Установочные данные (звания, ФИО, биография) на подчиненных военного преступника Сергея Шойгу будут детально указаны в материалах уголовного дела для Международного трибунала.
Гибель 298 человек, находившихся на борту рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», российский диктор «LifeNews» торжественно озвучил в выпуске новостей как: «Новая победа донецких ополченцев».
Любая война начинается со лжи. Ложь, в свою очередь, бывает двух видов: ложь путём фальсификации фактов и ложь с экранов телевизоров. Гитлер проиграл Вторую мировую войну, потому что у него не было «зомбоящика».
Кремль, чтобы обвинить Украину в этом преступлении, использовал «гибридную» ложь.
Существует рабочая версия причин этой трагедии. Чтобы развязать полномасштабную войну в Украине и атаковать танковыми дивизиями с севера Чернигов, с востока Харьков, Новоазовск, Херсон и высадить морской десант в Одессе, Кремлю необходимо было совершить преступление века и обвинить в этом «кровавую хунту».
«Собиратель земель русских» и «реаниматор СССР» планировал сбить над Донбассом российский пассажирский самолет рейса «Москва-Ларнака» и на следующее утро, 18 июля 2014 года начать вторжение регулярных войск на территорию Украины.
Для этой цели спецслужбы РФ разработали дьявольский план по уничтожению российского лайнера «Аэрофлота» с пассажирами рейса АФЛ-2074 летевшего в тот же день по маршруту «Москва - Ларнака».
«Самолет «Аэрофлота», - сказал Валентин Наливайченко, - должен был рухнуть на территорию, контролируемую украинской армией. Но из-за ошибки явно не местного командования, зенитно-ракетный комплекс под номером 332, который был приписан к третьему дивизиону, третьей батарее 53-й зенитно-ракетной бригады, базировавшейся в Курске, пригнали в совершенно другой населенный пункт, тоже с названием «Первомайское», однако расположенным не западнее, а юго-восточнее Донецка, примерно в 40-50 километрах от необходимой точки. В итоге выпущенная из российского «Бука» ракета сбила малайзийский лайнер, упавший в районе поселка Грабово, подконтрольного боевикам».
Из-за низкой квалификации российских офицеров-алкоголиков, смертельный залп из «Бука» новейшего образца был нанесен из другой географической точки и не по самолету российского «Аэрофлота» рейса АФЛ-2074 находившего в тот момент в воздухе, как планировалось в Генеральном Штабе Вооруженных Сил РФ, а по гражданскому «Боингу» рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines».
Кремль даже в кошмарном сне не мог предположить, что сбитый авиалайнер рухнет на территорию, временно контролируемую бурятами Шойгу.
Божье Провидение тогда спасло Украину от полномасштабного вторжения танковых дивизий и ракетных дивизионов Сергея Шойгу на территорию Украины. День 17 июля надо объявить «Днем Мучеников за Украину».
Уже закончено расследование и будет озвучен доклад международной комиссии про сбитый российским "БУКОМ" малазийский Боинг рейса «MH-17» авиакомпании Malaysia Airlines, где поминутно расписано движение военных из российского города Курска в украинский город Торез.
Комиссия покажет в Гааге видеоролики маршрута «Бука» привязанные к местности и дорожным указателям, действия и переговоры российского экипажа и боевиков «ДЫНЫРЫ», а также боевые характеристики станции и характеристики цели.
Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил РФ Владимира Путина, министра нападения РФ Сергея Шойгу и еще более ста российских военных, фамилии которых уже установлены, участвовавших в этом преступлении, Суд может объявить военными преступниками и изолировать их на много лет от нормальных людей.
Европейский политолог высказал мысль, что если бы было произведено тщательное расследование гибели в авиакатастрофе под Смоленском Правительства Польши и наказаны виновные, то трагедии с Боингом на Донбассе под Торезом не было бы.
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А чтобы выполняла Конституцию - обеспечивала доступное каждому бесплатное медицинское обеспечение высокого качества!
Что мы получаем от Супрун, доплачивая ей к зарплате надбавку за интенсивность труда - 10 125 гривен???
У нее хватает времени на политику, а на свои прямы профессиональные обязанности???
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