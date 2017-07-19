 Украина не будет нуждаться в антраците через полтора года, - Насалик

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Через полтора года у нас не будет стоять вопрос по антрацитовой группе угля по теплоэлектростанциям (ТЭСам). По теплоэлектроцентралям (ТЭЦам) еще будет стоять", - сказал министр журналистам после заседания Кабинета министров в среду.
И.Насалик объяснил, что в настоящее время проходит переоборудование второго и пятого блоков Змиевской ТЭС, четвертого блока Трипольськой ТЭС. Кроме того, сейчас этим вопросом активно занимаются "ДТЭК Приднепровская ТЭС" и "ДТЭК Криворожская ТЭС".
Решение о переходе на газовую группу приняло "Донбассэнерго". "Только ТЭЦ будут работать на незначительной части антрацитового угля", - отметил И.Насалик.
В то же время министр заверил, что контракт на поставку антрацита из США уже предварительно согласован.
"Предварительно согласован контракт на два судна. Уже разработаны изменения с Мининфраструктуры, чтобы они не пересекались с судами, которые следуют из Южно-Африканской Республики. У нас одна проблема - цена на антрацитовую группу угля зависит от того, на какое время подписан долгосрочный контракт, а я могу заверить: через полтора года нам антрацитовая группа угля уже не понадобится", - сказал И. Насалик.
В целом, подытожил министр, с учетом существующих запасов и запасов в прошлом году, когда не стоял вопрос о перемещении товаров из зоны АТО, то в настоящее время в Украине угля практически в два раза больше, чем на тот период.
"Я не вижу проблем с прохождением предстоящего отопительного сезона", - сказал И.Насалик.
Напомним, в феврале Министерство энергетики и угольной промышленности инициировало введение чрезвычайного положения на рынке электроэнергии из-за прекращения поставок антрацита.
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сбрехал,падаль БППшная!! и тут же дальше выбздел :". По теплоэлектроцентралям (ТЭЦам) еще будет стоять"
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Реально за права жителей и граждан нынешняя,особенно местная власть в г.Славянске Донецкой области ,ни чего не делает,только лгать с билбордов к очередному празднику способны ! Олигархический облгаз,аферой обворовал начислением задним числом долга с "воздуха" (речь идёт от 400 до 3000 грн с квартиры) и увязал фейковый долг с не получением субсидии,(я бы к примеру не покупал тот газ по такой навязанной цене и Норме в 2015 г ! ) . Ведь это же очевидно массовое нарушение ПРАВ,а местная власть и все гос. структуры по-старинке тихо сидят,получают взятки и зарплату, и ни чего не делают для общества !
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Надеюсь, что в лугандонском угле УЖЕ не нуждаемся?
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Нас що, вб'ють ?
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Короче, в течении полутора лет будем закупать антрацит по завышенным ценам.
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21.05.2016. Интерфакс-Украина.
"Уже в этом году мы не будем закупать уголь.. Пока, на сегодняшний момент, исходя из тех условий и наших возможностей, которые есть, мы можем уже не закупать у ЮАР непонятный уголь, который шел", - сказал И.Насалик в эфире телеканала "112. Украина".
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В то же время министр отказался назвать, сколько тонн угля в 2015 году было куплено на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса.
"На сегодняшний день мы сформировали схему, технологическую, где мы можем экономить антрацитовый уголь на генерациях, которые у нас есть, и запасы угля на сегодняшний день, они обеспечат полностью прохождения зимы без всяких вариантов"
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Мораль сей басни в том что нет здесь ни морали,ни стыда,ни срама...
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￼Согласно данным Государственной фискальной службы, крупнейшими поставщиками угля для Украины в отчетный период были Россия (52% от суммы импорта), США (25,5%) и Канада (7%)
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