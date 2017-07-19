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 Политика Украины
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Все про:энергетика (981) уголь (691) Насалик (130)

 Украина не будет нуждаться в антраците через полтора года, - Насалик

шахта добыча уголь горняки руда шахтёр

Украина не будет нуждаться в антрацитовой группе угля через полтора года, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Через полтора года у нас не будет стоять вопрос по антрацитовой группе угля по теплоэлектростанциям (ТЭСам). По теплоэлектроцентралям (ТЭЦам) еще будет стоять", - сказал министр журналистам после заседания Кабинета министров в среду.

И.Насалик объяснил, что в настоящее время проходит переоборудование второго и пятого блоков Змиевской ТЭС, четвертого блока Трипольськой ТЭС. Кроме того, сейчас этим вопросом активно занимаются "ДТЭК Приднепровская ТЭС" и "ДТЭК Криворожская ТЭС".

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Решение о переходе на газовую группу приняло "Донбассэнерго". "Только ТЭЦ будут работать на незначительной части антрацитового угля", - отметил И.Насалик.

В то же время министр заверил, что контракт на поставку антрацита из США уже предварительно согласован.

"Предварительно согласован контракт на два судна. Уже разработаны изменения с Мининфраструктуры, чтобы они не пересекались с судами, которые следуют из Южно-Африканской Республики. У нас одна проблема - цена на антрацитовую группу угля зависит от того, на какое время подписан долгосрочный контракт, а я могу заверить: через полтора года нам антрацитовая группа угля уже не понадобится", - сказал И. Насалик.

В целом, подытожил министр, с учетом существующих запасов и запасов в прошлом году, когда не стоял вопрос о перемещении товаров из зоны АТО, то в настоящее время в Украине угля практически в два раза больше, чем на тот период.

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"Я не вижу проблем с прохождением предстоящего отопительного сезона", - сказал И.Насалик.

Напомним, в феврале Министерство энергетики и угольной промышленности инициировало введение чрезвычайного положения на рынке электроэнергии из-за прекращения поставок антрацита.
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А будет ли насцалик через 1.5 года? пусть к своим подельникам сепарастам сгоняет, поунижается, уголёк по 400-500 гривен, а народу формулу Роттердам +++....
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Через полтора года у нас не будет стоять вопрос по антрацитовой группе угля по теплоэлектростанциям (ТЭСам)Источник: https://censor.net.ua/n448395
сбрехал,падаль БППшная!! и тут же дальше выбздел :". По теплоэлектроцентралям (ТЭЦам) еще будет стоять"
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неа, такой же порохобот как и ты, терпила....иди конфетку с полки возьми у хозяина, заслужил.
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Почему тайм чек поставлен уже после окончания каденции рады и преза?
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...с народа газовые аферисты в облгазах уже по 400-3000грн за газ 2015 г. начисляют "липовый" долг ,"люстрированный" суд тихо освятил эту аферу.
Реально за права жителей и граждан нынешняя,особенно местная власть в г.Славянске Донецкой области ,ни чего не делает,только лгать с билбордов к очередному празднику способны ! Олигархический облгаз,аферой обворовал начислением задним числом долга с "воздуха" (речь идёт от 400 до 3000 грн с квартиры) и увязал фейковый долг с не получением субсидии,(я бы к примеру не покупал тот газ по такой навязанной цене и Норме в 2015 г ! ) . Ведь это же очевидно массовое нарушение ПРАВ,а местная власть и все гос. структуры по-старинке тихо сидят,получают взятки и зарплату, и ни чего не делают для общества !
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Украина не будет нуждаться в антраците через полтора года, - Насалик
Надеюсь, что в лугандонском угле УЖЕ не нуждаемся?
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хоть бы фамилию сменил.... а то так и брыжжет в лицо))
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з такими темпами знищення економіки і населення вже тепер це вугілля накуй не потрібне ...атомних електростанцій достатньо для пітримання того що ще не знищили...але ж як тоді "заробляти" на ротердамах+++ ?
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з "чайними" інФесторами насралики набудують українцям "зелених" електростанцій з 5-7 гривень/кіловат...ну це так щоб остаточно загнати Україну в жидівський гроб...
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через полтора года нассалик будет болтаться на веревке-прогноз уверенный...
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Хотелось бы спросить у Насалика, а каким хреном отапливаться регионам,у которых нет газза? Дровами?
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"Регіони" забезпечить Бойко, Шустрич і ВОНа
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Как то все обещания власти сходятся что мы заживем все через полтора года. Не совпадает ли ето то что через полтора года ета власть стает на лыжи? а дальше приходят новые папередники и начинают обещать по-новому...
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под МЫ имеются ввиду другие веселые ребята)
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Ну такими словами и на такие короткие сроки не кидаются. ТЭСы не будут зависеть от антрацита-это хорошо. Но какова доля ТЭЦ в общем потреблении антрацита?
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В Уряді обіцяють скоротити чисельність бідних.
Нас що, вб'ють ?
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До Івана Побокова. Мій покійний батько казав - бідний не той, що мало має, а той, що багато хоче. Хочеш жити як у Європі і х-ла смоктати? Викинь з голови парашинсько-совкове вялічіє і відразу "полєгчаєт"
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Это с шахт ахметова в США . А что ближе никого не нашли ? Всеи страной продолжаем заваливать баблом рыжего?! Переходить на газ?! А газ опять в рашке закупать.
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ДТЭК Ахметки начал поставляеть уголь в Украину из роиси через Николаевский порт. Первые баржи выгрузились.
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"У нас одна проблема - цена на антрацитовую группу угля зависит от того, на какое время подписан долгосрочный контракт, а я могу заверить: через полтора года нам антрацитовая группа угля уже не понадобится"

Короче, в течении полутора лет будем закупать антрацит по завышенным ценам.



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Вместо того чтобы развивать енергосберегающие технологии и снять все налоги и поборы с енергосберегающих стройматериалов, власть вбухивает деньги в производство еще больше електроенергии. Если например одна енергосберегающая светодиодная лампочка потребляет в 10 раз меньше енергии чем обычная лампочка то представьте что не только не нужно вкладывать деньги в електростанции и шахты а вообще закрыть 9 из 10 електростанций. Но видимо нашим олигархам держащим такие объекты и рубящим бабло на народе ето не выгодно.
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Просто он расчитывает быть министром до конца срока Порошенка, т.е. чуть больше 1,5 года, а там трава не рости, придут новые и снова будут обвинять папередников.
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Как можно верить не единыжды солгавшим? Хотя "о схемах"(ниже) - охотно верю...

21.05.2016. Интерфакс-Украина.
"Уже в этом году мы не будем закупать уголь.. Пока, на сегодняшний момент, исходя из тех условий и наших возможностей, которые есть, мы можем уже не закупать у ЮАР непонятный уголь, который шел", - сказал И.Насалик в эфире телеканала "112. Украина".
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В то же время министр отказался назвать, сколько тонн угля в 2015 году было куплено на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса.
"На сегодняшний день мы сформировали схему, технологическую, где мы можем экономить антрацитовый уголь на генерациях, которые у нас есть, и запасы угля на сегодняшний день, они обеспечат полностью прохождения зимы без всяких вариантов"
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Хуйло мордорский Барыге нашему прислал кусок угля как будто с Роттердама,
Мораль сей басни в том что нет здесь ни морали,ни стыда,ни срама...
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Украина в январе-мае 2017 года увеличила импорт угля в денежном выражении по сравнению с январем-маем 2016 года в два раза - до 1,036 миллиарда долларов.

￼Согласно данным Государственной фискальной службы, крупнейшими поставщиками угля для Украины в отчетный период были Россия (52% от суммы импорта), США (25,5%) и Канада (7%)
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Да поднимите цены на электорэнергию и газ раза в два. И Украина в них не будет нуждаться уже в этом году. Зато на экспорт будут гнать аш гай шуметь будет. Реформаторы )(реновые.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не будет нуждаться в антраците через полтора года, - Насалик
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