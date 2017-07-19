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 Украинские власти должны выполнить свои обещания найти и предать суду всех лиц, виновных в убийстве Шеремета, - Хармс

шеремет

Ребекка Хармс призывает власти Украины выполнить свое обещание и довести до конца расследование дела об убийстве журналистам Павла Шеремета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала "Укринформу".

"Украинские власти должны выполнить свои обещания найти и предать суду всех лиц, виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета", - сказала немецкий политик.

Ее серьезно обеспокоили выводы недавнего специального доклада Комитета по защите журналистов о том, что расследование по делу Шеремета застыло на месте. Это наводит на мысль об "отсутствии политической воли, давления на следствие и серьезных провалах в официальном расследовании". Эти проблемы должны быть решены, подчеркивает Хармс.

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Она приветствует то, что Президент Петр Порошенко пообещал лично содействовать расследованию и пригласить иностранных экспертов в помощь. Евродепутат надеется, что партнеры Украины, включая Европейский Союз, смогут предоставить любую финансовую и техническую помощь, которая позволила бы провести независимое расследование.

Депутат ЕП отмечает, что украинские власти добились в последнее время прогресса в проведении некоторых реформ в сфере средств массовой информации, включая создание общественного вещания, что способствует прозрачности в сфере собственности СМИ. Однако, подчеркивает она, Украине нужна эффективная система защиты журналистов от насилия и убийства, которые не должны оставаться безнаказанными.

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Напомним, 12 июля, Комитет защиты журналистов обнародовал отчет "Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов". В организации заявили об отсутствии конкретных результатов в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета спустя почти год и рекомендует Украине задействовать все необходимые ресурсы для установления организаторов этого преступления, изучив его журналистскую деятельность в Украине как потенциальный мотив убийства.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, к гда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.



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Baks13 - не..., его никак нельзя - заказчик сейчас Украину в Минске представляет на международных переговорах с западными демократическими лидерами...Это важно...
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це важливо, але не доведено нашим неупередженим судом!
але там замовником міг бути один з братів, призвище яких починається на л!
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Ага, дожидается "срока давности"....На плёнках и шакаладный голосок был записан
Мельниченко...
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Как говорится, в ходе следствия главное не выйти на самих себя...
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Оо-о, Ребекка Хармс !
это вы еще не слышали, что он народу наобещал...
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мочат в сортире.. и знаю даже, кто этим бахвалится
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..."Антонов" уличили в сотрудничестве с Россией: опубликованы документыУкраинские власти должны выполнить свои обещания найти и предать суду всех лиц, виновных в убийстве Шеремета, - Хармс - Цензор.НЕТ 9208
"Антонов" уличили в сотрудничестве с Россией: опубликованы документы"Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество" для выполнения контракта на строительство самолетов по заказу Министерства обороны России закупает некоторые детали у украинского государственного предприятия "Антонов".Об этом сообщает Bereza Today.По данным издания, ВАСО поставило Минобороны РФ уже 10 из 15 заказанных самолетов. Заместитель главы российского военного ведомства Юрий Борисов заявил, что ВКС РФ получат в 2017 году три новых машины Ан-148. Оставшиеся 2 борта с серийными номерами 44-01 планируется поставить заказчику уже в 2018 году.Именно для последнего борта 44-02 (RA-61735) из Киева в Воронеж доставили отсек фюзеляжа Ф-2 самолета АН-148, а также кессонные части крыла.Перевозчиком выступила транспортная компания "СТС Логистикс Транспорт", признанная победителем в проводимом ВАСО тендере.Украинские власти должны выполнить свои обещания найти и предать суду всех лиц, виновных в убийстве Шеремета, - Хармс - Цензор.НЕТ 6452Bereza TodayУкраинские власти должны выполнить свои обещания найти и предать суду всех лиц, виновных в убийстве Шеремета, - Хармс - Цензор.НЕТ 6070,..
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