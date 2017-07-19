 Пожар на военном полигоне в Днепропетровской области ликвидирован, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 19 июля, "Радио Свобода" сообщила руководитель пресс-службы областного управления Государственной службы с чрезвычайных ситуаций Дарья Гречищева.
Сейчас на месте дежурят 40 единиц пожарной техники и три подразделения службы. Площадь пожара оценивается в 30 гектаров. По предварительным данным, причиной возгорания стали учебные стрельбы.
Убытки от пожара еще не установлены. По данным лесхоза, верховой лес не пострадал, сгорела только сухая трава и подстилка хвойного леса.
Напомним, утром 17 июля на территории полигона военной части А1363 Министерства обороны Украины в результате проведения учебных стрельб произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами на площади около 25 га.
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