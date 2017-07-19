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 Политика Украины
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Все про:политика (3229) Порошенко (13440) Гройсман (3188) Райнин (72)

 Райнин об отношениях Порошенко и Гройсмана: "Конфликта нет. Дискуссии по отдельным вопросам существуют"

райнин

Система государственной власти в Украине является достаточно сбалансированной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Глава Администрации президента Украины Игорь Райнин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По моему мнению, система государственной власти на сегодня достаточно сбалансирована. Хотя, безусловно, предела совершенству нет. Нужны ли конституционные изменения? Нужно обсуждать с позиций развития страны. Что это даст в итоге, и какая система наиболее оптимальная", - сказал Райнин.

Вместе с тем, по его словам, еще не было профессиональной дискуссии на тему необходимости внесения изменений в Конституцию.

Райнин подчеркнул, что в отношениях между президентом и премьер-министром Украины нет конфликта, однако существуют дискуссии по отдельным вопросам.

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"Есть ли конфликт между президентом и премьером? Четко могу сказать: конфликта нет. Дискуссии по отдельным вопросам существуют, и это нормально, без них, наверное, тоже было бы неправильно, но если взять те истории, которые подаются в информпространстве, говорю ответственно - эти истории сильно преувеличены", - подчеркнул глава АП.

Он уточнил, что вопросы, возникающие в процессе взаимодействия президентской вертикали и Кабинета Министров, решаются оперативно.

Райнин добавил, что не видит на сегодняшний день рисков разбалансирования работы Кабмина из-за наличия конфликтов между отдельными министерствами.

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"Правительство коалиционное, а значит, предполагает наличие управленческих команд. Цель общая - развитие страны, подходы могут быть разные. Это нормально. Я не вижу на сегодня рисков разбалансирования работы Кабинета министров", - уточнил глава президентской администрации.
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вони з госею, сьогодні чергові по ефіру інтернету?
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так хто там руліт) ап чи км?!
"Я не вижу на сегодня рисков разбалансирования работы Кабинета министров", - уточнил глава президентской администрации.Источник:https://censor.net.ua/n448391"
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Руснявая свинособака, что ты тут забыл ?
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"По моему мнению, система государственной власти на сегодня достаточно сбалансирована. Хотя, безусловно, предела совершенству нет. Нужны ли конституционные изменения? Нужно обсуждать с позиций развития страны. Что это даст в итоге, и какая система наиболее оптимальная", - больной потел перед смертью? Ответ: система государственной власти на сегодня достаточно сбалансирована. Хотя, безусловно, предела совершенству нет.
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комик, Жванецького наздоганяє), той казав "да - в смисле нет"!
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"Вместе с тем, по его словам, еще не было профессиональной дискуссии на тему необходимости внесения изменений в Конституцию."

Господи, спаси и помоги!!!
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для украинцев, и гнусман и вольцман - питоры, которые на подмахе у кремля
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А что вы скажите про Кучму и его ставленника Януковича?
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гнусман и вольцман - были в шестерках у чучмы и завгарища..
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Ну с ними понял, но сам ответ наводит на мысль, что они не " питоры, которые на подмахе у кремля".
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Гусский, хватит пить водку, иди в одноглазники ! ^^
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О, на рус-вєснє ця картинка від якогось ;Дмитрий; купу лайків зібрала.
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Ну и что, что круглый дурак?! Зато как лихо он катится по жизни!!!
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А если очень умный, умнее всех, все продумал, видит насквозь, прозорливый, не уступает...Кто это?
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Дураку кажется мало доказать что он умный. Он обязательно попытаться доказать что вокруг одни дураки.


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Идиоты, которым нечего сказать, очень любят поговорить.

Сегодня Грося усех заговорил...ПРямо бенефис, мллляяяя....

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Это точно. Но в таком разговоре важна лексика, построение фразы, слова...каждая деталь. Ведь это результат плохого обучения в МАУП.
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Очень у нас система сбалансирована - богатые богатеют, бедные становятся нищими. И цель у вас общая - как побыстрее карманы набить и свалить.
Только что ты запоешь, шестерка соевая, когда перевернется пирамида? Колыхаться вы все будете сбалансированно, надеюсь.
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Райнин скорее всего тоже биробиджанский казак. Так что у них все в ажуре.
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Пирамида самая устойчивая фигура...и мы с тобой у ее подножия..и от того , что ктото там с кем то поменяется, у нас в кармане вряд ли прибавится
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРайнин об отношениях Порошенко и Гройсмана: "Конфликта нет. Дискуссии по отдельным вопросам существуют"
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