 Райнин об отношениях Порошенко и Гройсмана: "Конфликта нет. Дискуссии по отдельным вопросам существуют"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Глава Администрации президента Украины Игорь Райнин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"По моему мнению, система государственной власти на сегодня достаточно сбалансирована. Хотя, безусловно, предела совершенству нет. Нужны ли конституционные изменения? Нужно обсуждать с позиций развития страны. Что это даст в итоге, и какая система наиболее оптимальная", - сказал Райнин.
Вместе с тем, по его словам, еще не было профессиональной дискуссии на тему необходимости внесения изменений в Конституцию.
Райнин подчеркнул, что в отношениях между президентом и премьер-министром Украины нет конфликта, однако существуют дискуссии по отдельным вопросам.
"Есть ли конфликт между президентом и премьером? Четко могу сказать: конфликта нет. Дискуссии по отдельным вопросам существуют, и это нормально, без них, наверное, тоже было бы неправильно, но если взять те истории, которые подаются в информпространстве, говорю ответственно - эти истории сильно преувеличены", - подчеркнул глава АП.
Он уточнил, что вопросы, возникающие в процессе взаимодействия президентской вертикали и Кабинета Министров, решаются оперативно.
Райнин добавил, что не видит на сегодняшний день рисков разбалансирования работы Кабмина из-за наличия конфликтов между отдельными министерствами.
"Правительство коалиционное, а значит, предполагает наличие управленческих команд. Цель общая - развитие страны, подходы могут быть разные. Это нормально. Я не вижу на сегодня рисков разбалансирования работы Кабинета министров", - уточнил глава президентской администрации.
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ефіруінтернету?
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"Я не вижу на сегодня рисков разбалансирования работы Кабинета министров", - уточнил глава президентской администрации.Источник:https://censor.net.ua/n448391"
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Господи, спаси и помоги!!!
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Сегодня Грося усех заговорил...ПРямо бенефис, мллляяяя....
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Только что ты запоешь, шестерка соевая, когда перевернется пирамида? Колыхаться вы все будете сбалансированно, надеюсь.
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