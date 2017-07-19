 М.Е.Doc снова может заразить компьютеры вирусом, - СМИ

Об этом сообщают Факты со ссылкой на Подробности.
27 июня случился один из самых больших скандалов в сфере кибербезопасности - через программу бухгалтерского учета M.E.Doc в сотни тысяч компьютеров проник вирус Petya. 12 июля разработчики скандальной программы выпустили обновление, хотя, как утверждают эксперты, угроза заражения вирусом осталась. Журналисты издания проанализировали действия руководства компании Интеллект-сервис, которая разработала M.E.Doc (в народе - просто "Медок").
Для того, чтобы хотя бы как-то успокоить пользователей, M.E.Doc сообщил, что все антивирусные программы не увидели опасности, а само обновление теперь лежит на защищенном сервере УСС. Осознав слабость своей позиции, управляющий партнер M.E.Doc Олеся Линник в своем обращении прямо сказала, что, "понимая все риски, мы решили все-таки выпустить обновление".
При этом, как утверждает журналист, компания-разработчик не смогла получить от киберполиции, СБУ или других профильных служб никакого подтверждения безопасности данного обновления.
"Киберполиция в своем аккаунте Facebook прокомментировала намерение компании M.E.Doc выпустить непроверенное обновление, настоятельно не рекомендуя всем его устанавливать и использовать", - продолжает журналист, напоминая, что сразу после установки обновления бухгалтеры увидели предупреждения от антивирусных программ, предупреждая об опасности заражения вирусом.
При этом большинство специалистов смело нажали кнопку "Игнорировать предупреждение и все равно установить", чем добавили головной боли системным администраторам. Руководство компании Интеллект-сервис рискует не только собственной подпорченной репутацией, но и может подставить под уголовную ответственность своих дилеров.
"Учитывая, что это обновление сделано в виде исполняемого файла (.EXE), с юридической точки зрения это означает, что тот, кто его запустил на компьютере бухгалтера, и несет ответственность, если в этом обновлении окажется очередной вирус", - отметили в публикации.
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ezvit.10.01.188-10.01.190.exe
ezvit.10.01.188-10.01.190.exe MD5 хеш файла ezvit.10.01.188-10.01.190.exe:
1ccea6e18fe1a6f2d47171af50992651
SHA1 хеш файла ezvit.10.01.188-10.01.190.exe:
24bb373e5b112953aa83df7ff2beb0d519602bd1
SHA256 хеш файла ezvit.10.01.188-10.01.190.exe:
7da946913d6f4f2592d07b09484f70c7463a3cc983404fe26a0fe58f5bb9ab81
Все для нормального користувача. А хто не бачить хеш -кода, нехай поставить Hach Tab.
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Ни МД5, ни хотя бы объема.
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Есть два вида обновлений - для версии 188 и для версии 189.
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Мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус.
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не раз.
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Вылазь мальчик из песочницы... уже можно...
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