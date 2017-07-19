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 М.Е.Doc снова может заразить компьютеры вирусом, - СМИ

вирус m.e.doc

Киберполиция выступила против обновления программы бухгалтерского учета.

Об этом сообщают Факты со ссылкой на Подробности.

27 июня случился один из самых больших скандалов в сфере кибербезопасности - через программу бухгалтерского учета M.E.Doc в сотни тысяч компьютеров проник вирус Petya. 12 июля разработчики скандальной программы выпустили обновление, хотя, как утверждают эксперты, угроза заражения вирусом осталась. Журналисты издания проанализировали действия руководства компании Интеллект-сервис, которая разработала M.E.Doc (в народе - просто "Медок").

Для того, чтобы хотя бы как-то успокоить пользователей, M.E.Doc сообщил, что все антивирусные программы не увидели опасности, а само обновление теперь лежит на защищенном сервере УСС. Осознав слабость своей позиции, управляющий партнер M.E.Doc Олеся Линник в своем обращении прямо сказала, что, "понимая все риски, мы решили все-таки выпустить обновление".

При этом, как утверждает журналист, компания-разработчик не смогла получить от киберполиции, СБУ или других профильных служб никакого подтверждения безопасности данного обновления.

"Киберполиция в своем аккаунте Facebook прокомментировала намерение компании M.E.Doc выпустить непроверенное обновление, настоятельно не рекомендуя всем его устанавливать и использовать", - продолжает журналист, напоминая, что сразу после установки обновления бухгалтеры увидели предупреждения от антивирусных программ, предупреждая об опасности заражения вирусом.

При этом большинство специалистов смело нажали кнопку "Игнорировать предупреждение и все равно установить", чем добавили головной боли системным администраторам. Руководство компании Интеллект-сервис рискует не только собственной подпорченной репутацией, но и может подставить под уголовную ответственность своих дилеров.

"Учитывая, что это обновление сделано в виде исполняемого файла (.EXE), с юридической точки зрения это означает, что тот, кто его запустил на компьютере бухгалтера, и несет ответственность, если в этом обновлении окажется очередной вирус", - отметили в публикации.
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Сообщение антивирусника: Внимание! На Вашем компьютере обнаружен M.E.Doc!
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Нехай выкладывают на сайте хотя бы размер и хэш обновлений. Это ведь не трудно. А для параноиков исходники распространяют.
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Оффтоп, конечно, но плюсую. За деньги подобное УГ распространять определенно нельзя.
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Это как у Вильмонт ..."Все мужчины - мерзавцы. Все поголовно, но других на эту планету не завезли." Все знают что программа говно, но другие еще говнее...
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Уже так и делают...и автоматические обновления отключили....
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https://www.medoc.ua/uk/page/update

ezvit.10.01.188-10.01.190.exe
ezvit.10.01.188-10.01.190.exe MD5 хеш файла ezvit.10.01.188-10.01.190.exe:
1ccea6e18fe1a6f2d47171af50992651
SHA1 хеш файла ezvit.10.01.188-10.01.190.exe:
24bb373e5b112953aa83df7ff2beb0d519602bd1
SHA256 хеш файла ezvit.10.01.188-10.01.190.exe:
7da946913d6f4f2592d07b09484f70c7463a3cc983404fe26a0fe58f5bb9ab81

Все для нормального користувача. А хто не бачить хеш -кода, нехай поставить Hach Tab.

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Выкладывают и размер и хеш.
Есть два вида обновлений - для версии 188 и для версии 189.
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Для 189 нет обновлений...есть скрипт который откатит базу со 189 версии на 188....
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В обновлениях со 186-й по 188 до сих пор есть вирус
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Уже есть 190 обновления...ставятся на 188 версию...после ее чистой установки...
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Кто сейчас пользуется 188 версией? Поставил верс. 190 и никаких антивирусников отключать не надо. А статья заказуха, ибо на Западе в рекламе хвалят свой продукт, а не дебильно несут ерунду о конкурентах.
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У меня 188 версия была. Обновится до 189не успел. Сейчас обновился до 190-й - все работает с включенным антивирусом.
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Мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус.
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http://m.gordonua.com/blogs/molchanov/virus-petyaa-i-m-e-doc-politicheskaya-igra-i-nedobrosovestnye-konkurenty-198256.html
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Вчера уже обновил в бухгалтерии - "Нам нужно сдавать отчёты, ко-ко-ко". Одна девушка вообще удалила антивирус чтобы не мешал ей сообщениями))) Единственная надежда что с такими компо-дровами не справится даже криптошифратор, а если что форматнул винт и опять ХРюшку пиратку поставил, и плевать мне на годовые отчёты, бо предупреждал уже

не раз.
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ставь медок на терминальном сервере, и тогда ни одна тетка ничего не погубит и старость клиентских компов никак не скажется на скорости работы юзеров. Кроме того, делать бэкапы - это все-таки (как я понимаю) ваша работа, или после каждого глюка (например с железом) ваши бухгалтера все начинают с чистого листа?
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Комодо загоняет медок в песочницу при установке.....
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Комодо - херня, претендующая на антивирус. Каспер, Eset, Dr.WEB, Avast - всё нормально. Посиди в песочнице.
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Если человек называет поделки лаборатории касперского хорошим антивирусом...то он или идиот..или кацап...что в принципе одно и тоже...
Вылазь мальчик из песочницы... уже можно...
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииМ.Е.Doc снова может заразить компьютеры вирусом, - СМИ
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