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Все про:Газ (8772) Нафтогаз (2297) цены (2107) Кубив (117)

 Правительство одобрило финплан НАК "Нафтогаз Украины", цена на газ повышаться не будет

кубив

О соответствующем решении сообщил Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Как передает Цензор.НЕТ, Кабинет Министров Украины на своем заседании в среду, 19 июля, одобрил финансовый план Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на 2017 год, который предусматривает сохранение финансовой стабильности энергохолдинга и не несет повышения цены на газ для потребителей.

Представляя решение, Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив подчеркнул, что все задачи определены, а принятие финплана позволит эффективно управлять процессами в компании. Вместе с тем, по предложению Правительства НАК "Нафтогаз Украины" совместно с Минэкономразвития, Минфином и Минэнерго скорректирует доходную часть плана "в соответствии с действующими ценами". Глава Правительства Владимир Гройсман предложил принять решение, предложение было поддержано единогласно. "Решение принято", - сказал глава правительства. Правительство также утвердило перечень ожидаемых показателей работы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

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Значит точно будет повышение. Придумают опять страшилку что это типа требование МВФ или тарифы подгоняют под рыночные....Бабло то крысит надо из карманов и кошельков граждан. Да и Кобелеву с упырями надо зарплату поднять.....
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Ну раз вже заговорили про підвищення цін на газ, то підвищать.
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а в ТВ новостях сегодня утром сообщили о повышении цены на газ на 20%. Кому верить: Петру, Вове или СМИ?
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она вообще ОБЯЗАНА СНИЗИТЬСЯ на 30 %,как минимум.Это украинский газ.
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Тогда уж на все 60%....но это не реально при нынешних, они такую схемку накатали....
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Технология давно испытанная на рабах. Один говорит что повысят на 30% второй говорит что повышаться не будут. В результате сойдутся на повышении на 20%. Власти Киева давно уже так делают.
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Це передбачено фінансовим планом НАКу на 2017 рік, який винесений на обговорення уряду 19 липня. Згідно з ним, ціна реалізації газу для споживачів на яких Кабінетом міністрів покладено спеціальне зобов'язання (ПСО, тарифи для населення) до 1 жовтня відповідає поточним цінам, а з 1 жовтня збільшена на 19% до 5,873 тисяч гривень за тисячу кубів без ПДВ», - повідомляла Економічна правда з посиланням на «Українські новини».Як повідомляв Житомир.info, в травні цього року прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав «брехнею» інформацію про підвищення з 1 жовтня ціни на газ для населення. Житомир.info | Кабмін не погодив наміри «Нафтогазу» підвищити з 1 жовтня ціну на газ для населення
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ТО БЫЛО ПЕРЕД ВЫБОРАМИ.

А РЕАЛЬНО ЭТО ВЫГЛЯДИТ ТАК:

Правительство одобрило финплан НАК "Нафтогаз Украины", цена на газ повышаться не будет - Цензор.НЕТ 4458
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Правительство одобрило финплан НАК "Нафтогаз Украины", цена на газ повышаться не будет
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А с каких куев цене на газ повышаться, если и так она не обоснованно завышена.


Кроме того, говоря о цене на газ, Кубив хитрожопо промолчал о введении абонентской платы, шо вызовет повышение цены на газ.




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ну так цена на газ и не будет повышаться, будет повышаться цена за пользования газом... Называется, успокойтесь рабы, мы вас трахать не будем, мы вас выепем...
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НАК "Нафтогаз Украины", цена на газ повышаться не будет - будет повышаться цена на говно-бензин.
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а где зрада,ну для зрадников и для троллей - а как же фашисты не повышают,на цапии ведь повысили и к зиме еще повысят - как же так)))
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Блин, даже юлька президентом была бы лучше, чем этот ненасытный барыга.
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Пока струхнули увеличивать тарифы на газ, потому что один рот докладывает о своих успехах, в т,ч, что добыча украинского газа увеличивается и тогда не понятно в честь чего должны расти и без того не слабые тарифы на газ, а значит и на гар.воду и особенно на отопление. Но со временем доклад забудут и тогда можно будет что-то придумать, например ввести не повышение тарифа, а абонплату за транспортировку как и хотели, а это косвеннное повышение тарифа, если из него не вычесть уже входящюю транспортировку. Но народное терпение не безпредельно, ибо последний тариф должен был быть поднять по обещаниям еще в марте на электрику, но до сих пор поднимает что-то ежемесячно по чуть-чуть!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПравительство одобрило финплан НАК "Нафтогаз Украины", цена на газ повышаться не будет
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