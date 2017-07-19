 Правительство одобрило финплан НАК "Нафтогаз Украины", цена на газ повышаться не будет

Как передает Цензор.НЕТ, Кабинет Министров Украины на своем заседании в среду, 19 июля, одобрил финансовый план Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на 2017 год, который предусматривает сохранение финансовой стабильности энергохолдинга и не несет повышения цены на газ для потребителей.
Представляя решение, Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив подчеркнул, что все задачи определены, а принятие финплана позволит эффективно управлять процессами в компании. Вместе с тем, по предложению Правительства НАК "Нафтогаз Украины" совместно с Минэкономразвития, Минфином и Минэнерго скорректирует доходную часть плана "в соответствии с действующими ценами". Глава Правительства Владимир Гройсман предложил принять решение, предложение было поддержано единогласно. "Решение принято", - сказал глава правительства. Правительство также утвердило перечень ожидаемых показателей работы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
910 17
Кабмин одобрил новый проект закона о приватизации(7)
Украина выделит Молдове 10 млн грн гуманитарной помощи на ликвидацию последствий стихии(74)
Кубив: Украина должна быть не сырьевым лидером, а инновационным(57)
С 1992 года Украина получила от США $4,2 млрд долларов, - Кубив(57)
Крабове нашестя: кубинці спостерігають за сезонною міграцією крабів. ФОТО(0)
Меморандум с МВФ по сути не отличается от предыдущих, - Кубив(50)
"Грязная работа" Грановского, Ждун в Раде, Ляшко и коса Кошелевой: работа нардепов в пятницу. ФОТОрепортаж(77)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А РЕАЛЬНО ЭТО ВЫГЛЯДИТ ТАК:
Ответить
=======================================================================
А с каких куев цене на газ повышаться, если и так она не обоснованно завышена.
Кроме того, говоря о цене на газ, Кубив хитрожопо промолчал о введении абонентской платы, шо вызовет повышение цены на газ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить